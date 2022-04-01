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Великая Дымерка на Киевщине освобождена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Освободив Великую Дымерку в Киевской области, защитники Украины обнаружили там блиндажи оккупантов с брошенными документами и вещами.

Об этом пишет в телеграме журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фото заброшенных блиндажей, в которых оккупанты оставили свои документы и вещи.

Великая Дымерка на Киевщине освобождена 01
Великая Дымерка на Киевщине освобождена 02
Великая Дымерка на Киевщине освобождена 03
Великая Дымерка на Киевщине освобождена 04

Киевская область (4129) увольнение (2679) Цаплиенко Андрей (36)


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Топ комментарии
+23
🇺🇦Все буде Україна!!!🇺🇦
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01.04.2022 12:19
+15
Сьогодні зранку якийсь святковий день,а ще навіть не вечір...
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01.04.2022 12:20
+12
Слава Україні!
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01.04.2022 12:20
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🇺🇦Все буде Україна!!!🇺🇦
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01.04.2022 12:19 Ответить
С такой радостью драпали, что даже на документы и вещи свои наплевали))
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01.04.2022 12:19 Ответить
Може, то речі та документи трупаків?
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01.04.2022 12:20 Ответить
Жетон ещё ссср😁❗
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01.04.2022 12:43 Ответить
він один раз видається, мб старий прапорило або пятнадцатілєтній капітан.
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01.04.2022 12:50 Ответить
син лейтенанта Шмідта )))
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01.04.2022 14:14 Ответить
Сьогодні зранку якийсь святковий день,а ще навіть не вечір...
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01.04.2022 12:20 Ответить
Слава Україні!
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01.04.2022 12:20 Ответить
Героям слава !!
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01.04.2022 12:48 Ответить
Суки планировали сидеть вдолгую.
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01.04.2022 12:21 Ответить
Судишь по окопу? Так это братская могила, а не окоп.
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01.04.2022 12:26 Ответить
👌
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01.04.2022 12:24 Ответить
Телеканал Минобороны РФ рассказал о задаче российских морпехов закрепиться под Киевом

10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022
https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievomадение на "правую
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01.04.2022 12:25 Ответить
Оставили военный билет и жетон, значит - дезертировали. Возможно, переоделись в гражданское и пробираются к границе.
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01.04.2022 12:25 Ответить
Обычно военный билет закапывают где-нибудь, чтобы не нашли. А тут получается по фотке в нем легко можно опознать бегуна и выявить его.
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01.04.2022 12:36 Ответить
Бліндажі робились на тривалу війну
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01.04.2022 12:27 Ответить
то насрали сбоку прямо в окопе???))
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01.04.2022 12:55 Ответить
Ваше питання риторичне,коли йде мова про кацапів))
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01.04.2022 14:12 Ответить
Ох и засранцы... Наши блиндажи даже делают, как для себя, а эти как свиньи
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01.04.2022 13:03 Ответить
А навіщо там на столі WD-шка разом з іжею?Кетчуп скінчився на 3-й день а на суху кацапський гидотний сухпай не іде?
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01.04.2022 14:11 Ответить
WD - щоб би автомати змазувать?
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01.04.2022 14:55 Ответить
 
 