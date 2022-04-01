Великая Дымерка на Киевщине освобождена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Освободив Великую Дымерку в Киевской области, защитники Украины обнаружили там блиндажи оккупантов с брошенными документами и вещами.
Об этом пишет в телеграме журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фото заброшенных блиндажей, в которых оккупанты оставили свои документы и вещи.
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10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022
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