Великая Дымерка на Киевщине освобождена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Освободив Великую Дымерку в Киевской области, защитники Украины обнаружили там блиндажи оккупантов с брошенными документами и вещами.

Об этом пишет в телеграме журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фото заброшенных блиндажей, в которых оккупанты оставили свои документы и вещи.







