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Под обстрелом: как спасали картины Примаченко от пожара в Иванкове. ВИДЕО

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео, где показаны последствия уничтожения украинского культурного наследия российскими оккупантами, в частности Иванковский историко-краеведческий музей, где хранились работы Марии Примаченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель".

Российские оккупанты продолжают уничтожать не только дома, больницы, детские сады, школы, но и центры культуры и истории Украины.

Недавно в результате наступления вражеских войск на территорию Киевской области сгорел историко-краеведческий музей в поселке Иванков. В музее были полотна украинских и местных художников, элементы народной одежды, вещи быта, оружие Второй мировой войны и казачества, но настоящей гордостью музея были картины всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

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К счастью, неподалеку от музея жил охранник. Он увидел пожар и вместе со своей семьей начал спасать культурное наследие Украины. "Снаряд попал, начало гореть… Мы решили, что нужно спасать. Выбили стекло и начали выносить. Под обстрелами, под всем этим. Стреляли, а мы выносили, а что делать?" – рассказывает охранник.


По словам Надежды, начальницы отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковской поселковой громады, спасенные полотна сейчас находятся в безопасном и надежном месте. "Я думаю, что те, кто уничтожил наш музей, понесут наказание перед всем миром, перед Господом Богом… Нашу историю хотели уничтожить, уничтожить историю нашего края", - говорит Надежда со слезами на глазах.

Тем не менее, жители города не теряют оптимизма и верят в победу и светлое будущее Украины. "Пережили же и, даст Бог, дальше переживем и выживем, и отстроим, и все будет хорошо", – говорит Светлана, жительница Иванкова.

Автор: 

картина (213) Киевская область (4135) музей (723) художник (128) Иванков (4)


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Топ комментарии
+8
Тільки хотіла написати,що не понесуть. Зе не знає ні історію ні її цінності. На сьогодні ревнощі, що Залужний крутий заливають очі мочою. Заблокували інфоресурси,щоб люди не знали,що зеболото планує зробити. Бережіть себе і Україну
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09.04.2022 19:29
+5
Культуру уничтожают, но зелупке пофиг, все его культурные ценности в Израиле
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09.04.2022 19:24
+5
... це ти про себе?
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09.04.2022 21:09
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Культуру уничтожают, но зелупке пофиг, все его культурные ценности в Израиле
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09.04.2022 19:24 Ответить
Тільки хотіла написати,що не понесуть. Зе не знає ні історію ні її цінності. На сьогодні ревнощі, що Залужний крутий заливають очі мочою. Заблокували інфоресурси,щоб люди не знали,що зеболото планує зробити. Бережіть себе і Україну
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09.04.2022 19:29 Ответить
Серце крається…вбивають наше тіло, вбивають нашу душу.
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09.04.2022 19:39 Ответить
Які ж у нас люди чудові! Могли ж загинути, рятуючи цінності духовні. Повага і низький уклін.
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09.04.2022 20:00 Ответить
Усі картини світи не варті жодного життя.
Тому музею і без війни залишалося існувати недовго, бо не цікавить ******** людей мазня по холсту.
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09.04.2022 20:03 Ответить
... це ти про себе?
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09.04.2022 21:09 Ответить
Це не для бидла написано, тобі мимо
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09.04.2022 22:13 Ответить
...бидло на цензорі не тусується, так що в майбутньому пиши внятно, а що вартості картин, вони цінніші за життя, тому що люди відходять у небуття, а картинами, скульптурами, музикою, літературою насолоджуються, оберігають та примножують наступні покоління.
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09.04.2022 22:26 Ответить
Ти, і багато такого самого тупорилого бидла тут тусується, просто самі для себе ви такими не здаєтеся.
Ну так іди рятуй усю ту *****, що ти перелічив, сподіваюся, згориш разом з тим непотребом
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10.04.2022 09:45 Ответить
Запам'ятайте цей нік - це агресивне ольгинське бидло та «ікспєрд» в усіх галузях, особливо військових.
Розмовляти з цим ворогом про нашу культурну спадщину марна справа, воно вас зараз принизить, обізве та отримає за це миску щей.
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10.04.2022 11:13 Ответить
 
 