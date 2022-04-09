Под обстрелом: как спасали картины Примаченко от пожара в Иванкове. ВИДЕО

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео, где показаны последствия уничтожения украинского культурного наследия российскими оккупантами, в частности Иванковский историко-краеведческий музей, где хранились работы Марии Примаченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на YouTube-канале проекта "Украинский свидетель".

Российские оккупанты продолжают уничтожать не только дома, больницы, детские сады, школы, но и центры культуры и истории Украины.

Недавно в результате наступления вражеских войск на территорию Киевской области сгорел историко-краеведческий музей в поселке Иванков. В музее были полотна украинских и местных художников, элементы народной одежды, вещи быта, оружие Второй мировой войны и казачества, но настоящей гордостью музея были картины всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

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К счастью, неподалеку от музея жил охранник. Он увидел пожар и вместе со своей семьей начал спасать культурное наследие Украины. "Снаряд попал, начало гореть… Мы решили, что нужно спасать. Выбили стекло и начали выносить. Под обстрелами, под всем этим. Стреляли, а мы выносили, а что делать?" – рассказывает охранник.





По словам Надежды, начальницы отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковской поселковой громады, спасенные полотна сейчас находятся в безопасном и надежном месте. "Я думаю, что те, кто уничтожил наш музей, понесут наказание перед всем миром, перед Господом Богом… Нашу историю хотели уничтожить, уничтожить историю нашего края", - говорит Надежда со слезами на глазах.

Тем не менее, жители города не теряют оптимизма и верят в победу и светлое будущее Украины. "Пережили же и, даст Бог, дальше переживем и выживем, и отстроим, и все будет хорошо", – говорит Светлана, жительница Иванкова.