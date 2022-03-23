РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15155 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 711 5
армия РФ (15366) война (46763) Мариуполь (5562) музей (700) обстрел (20159)

Оккупанты уничтожили здание Художественного музея им. Архипа Куинджи в Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

музей

Российские войска в понедельник, 21 марта, прямым попаданием авиабомбы уничтожили Художественный музей им. Архипа Куинджи в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский уточнил, что на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

В музее хранились работы других известных украинских художников, в частности Ивана Айвазовского и Татьяны Яблонской.

Читайте: Мэр Мариуполя Бойченко уехал из города, но продолжает работать над эвакуацией населения, - глава ДВА Кириленко

Музей занимал 300 квадратных метров на двух этажах "усадьбы Геоцинтова" – здания 1902 года. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графику и скульптуру.

В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Архипа Куинджи. Среди них фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили Архипа Куинджи.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И этих питекантропов ещё нет вышвырнули из ЮНЕСКО? И запретили в цивилизованном мире покупать произведения искусства?
показать весь комментарий
23.03.2022 16:00 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 17:04 Ответить
Мабуть Путіну підказали, що Куїнджі співав ла-ла-ла.
показать весь комментарий
23.03.2022 17:13 Ответить
"Вєлікій і магучій" народ вкотре довів свою справжню варварсько-дикунську сутність !
показать весь комментарий
23.03.2022 17:34 Ответить
Нелюди, варвари, у них навіть язьік мат перемат. Одічалі орки!👹😈👿👹😈😈😵
показать весь комментарий
23.03.2022 17:43 Ответить
 
 