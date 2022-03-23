Оккупанты уничтожили здание Художественного музея им. Архипа Куинджи в Мариуполе

Российские войска в понедельник, 21 марта, прямым попаданием авиабомбы уничтожили Художественный музей им. Архипа Куинджи в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава Национального союза художников Украины Константин Чернявский уточнил, что на момент бомбардировки в музее не было оригиналов работ Куинджи, только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

В музее хранились работы других известных украинских художников, в частности Ивана Айвазовского и Татьяны Яблонской.

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Музей занимал 300 квадратных метров на двух этажах "усадьбы Геоцинтова" – здания 1902 года. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графику и скульптуру.

В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Архипа Куинджи. Среди них фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили Архипа Куинджи.