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Окупанти знищили будівлю Художнього музею ім. Архипа Куїнджі у Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

музей

Російські війська у понеділок, 21 березня, прямим влучанням авіабомби знищили Художній музей ім. Архипа Куїнджі в Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський уточнив, що на момент бомбардування у музеї не було оригіналів робіт Куїнджі, лише копії авторства Андрія Яланського та Олександра Ольхова.

Водночас у музеї зберігалися роботи інших відомих українських художників, зокрема Івана Айвазовського і Тетяни Яблонської.

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Музей займав 300 квадратних метрів на двох поверхах "садиби Гіацинтова" - будівлі 1902 року. Експозиція містила майже 2000 експонатів, зокрема твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, а також графіку та скульптуру.

У половині виставкових залів експонували предмети, пов'язані з життям і творчістю Архипа Куїнджі. Серед них фотографії, документи, особисті речі художника, зокрема 200-річна купіль, в якій хрестили Архипа Куїнджі.

Автор: Наталя Джума
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И этих питекантропов ещё нет вышвырнули из ЮНЕСКО? И запретили в цивилизованном мире покупать произведения искусства?
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23.03.2022 16:00 Відповісти
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23.03.2022 17:04 Відповісти
Мабуть Путіну підказали, що Куїнджі співав ла-ла-ла.
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23.03.2022 17:13 Відповісти
"Вєлікій і магучій" народ вкотре довів свою справжню варварсько-дикунську сутність !
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23.03.2022 17:34 Відповісти
Нелюди, варвари, у них навіть язьік мат перемат. Одічалі орки!👹😈👿👹😈😈😵
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23.03.2022 17:43 Відповісти
 
 