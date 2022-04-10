"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыд", - экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВИДЕО

Экс-нардеп Татьяна Чорновол рассказала о своих буднях в качестве оператора ПТРК "Стугна".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Чорновол, она и ее коллеги уже изучили поведение врага и его действия для противотанкистов обычно достаточно прогнозируемы.

"Москали имеют такую специфику: наступать с десяти часов утра до трех часов дня и всегда одними и теми же дорогами. Их просто бить. Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыд..." – говорит Чорновол.

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