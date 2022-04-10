"Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыд", - экс-нардеп и оператор ПТРК "Стугна" Чорновол. ВИДЕО
Экс-нардеп Татьяна Чорновол рассказала о своих буднях в качестве оператора ПТРК "Стугна".
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Чорновол, она и ее коллеги уже изучили поведение врага и его действия для противотанкистов обычно достаточно прогнозируемы.
"Москали имеют такую специфику: наступать с десяти часов утра до трех часов дня и всегда одними и теми же дорогами. Их просто бить. Мы уже танков не боимся, и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк, - стыд..." – говорит Чорновол.
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+70 Rostyslav Komarnytsky
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+61 Валентина Саюн
показать весь комментарий10.04.2022 12:19
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"- Сватко! Вы почему не окапываетесь? Танки наступают!
- а я уже танковую атаку отбил;
- КАК?!
- отважно ( )..., одним выстрелом прошил 8 танков насквозь. Остальные разбежались - их мой второй номер прикладом добивает..."
І так співпало, що у Ів-Франківську після загибелі Вячеслава Чорновола його іменем назвали саме вулицю пушкіна.
Він очолює оральні війська при президентові України.
А как там Коля-котлета? Все еще прячется на Закарпатье? Трусливый какой-то бандюган из 90х.
крім того. Що це за ВЧ, що розвозить ракети на запорожці ??
Но задержать её как-то ДБР не успела и теперь она вместо того, чтобы давать показания о том, почему это она вывезла ракеты, стреляет из них по российским танкам.
Это злой сарказм, если что.
А вот чьи интересы в Украине представляет это самое ДБР, вызывает большие вопросы. И почему-то на них никто дело не заводит, а они продолжают сидеть в безопасности в тылу.
Кажуть, що араби поставились із розумінням, що йх замовлення пішло на фронт.
Ну а те, держава будувала дороги, а не ракети, це я знаю.
Після війни треба цим діячам на чолі з президентом задавати питання та вести розслідування, чому так сталося.
Доволі в хорошій формі, коли тридцять кілограм може звалити собі на плече. Охоче вірю, що на арт курсах змогла пройти фізичну підготовку без послаблення.
Ну ... це якщо модернізовані ...
Нам потрідні сміливі люди ще внутрішньго ворога бити.
Віддайте "Стугну" справжньому досвідченому воїну ЗСУ, не хапайте зброю для хайпу, пані Тетяно.
Справжній воїн зробить цією зброєю значно більше та ефективніше (і без Інстаграм-сессій, як у Тетяни).
В США жоден сенатор не лізе відбирити у армії устаткування і стріляти сам. Але закони у США - дійсно високої якості. Кожен має робити свою справу добре, а не хайпувати для ЗМІ, займаючі дефіцитну зараз зброю (хлопці у Маріуполі з автоматами, їм "Стугни" не вистачило, а для Тетяни - є).
Коли б Ви мене спитали б: чи голосував би я за Тетяну на президентських виборах? - я б відповів: ні.
А як журналіст, воїн вона справляється чудово.