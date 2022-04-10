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В лесу близ села Мощун оккупанты замучили пожилого мужчину. ВИДЕО

Вблизи села Мощун Киевской области оккупанты замучили пожилого мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики привязали его к дереву и пытали его.

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Автор: 

армия РФ (19224) пытки (834) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+27
Кацапи, то не люди і не тварини. Немає назви для тої сцикливої, мокшанської погані.
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10.04.2022 19:01
+10
Курвота касапская приедь домой и вырежи всю свою епаную деревню.
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10.04.2022 19:04
+7
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "

Для міжнародного трибуналу теж важливо, щоб була одна назва.

Смерть московсько-рашистським загарбникам!
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10.04.2022 19:17
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Кацапи, то не люди і не тварини. Немає назви для тої сцикливої, мокшанської погані.
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10.04.2022 19:01 Ответить
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "

Для міжнародного трибуналу теж важливо, щоб була одна назва.

Смерть московсько-рашистським загарбникам!
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10.04.2022 19:17 Ответить
Так...а ні фашисти, а ні нацисти унітази з окупованих територій не крали.
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10.04.2022 19:21 Ответить
Все почалося набагато швидше ніж утворились угро-фінські племена. На ранніх мапах європейських географів ця територія показувалась, як АНДРОФАГІЯ, на північний схід від Скіфії. А хто такі андрофаги почитайте у вікіпедії. Додам тільки, що гени така річ, що передаються з покоління в покоління. І так до сьогодення.
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10.04.2022 19:26 Ответить
ще чечня та сирыя покази як воюють рашисти.
вони так як кадировці та вагнерівці, герої проти неозброєної людини,
жінки або дитини.
при найменьшій загрозі, серуть в штани.
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10.04.2022 19:34 Ответить
Треба перед кожною такою назвою статті писати - після переговорів України з росією...
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10.04.2022 19:02 Ответить
Поверь касапам до кизды эти переговоры просто рыло делают для своего скота.
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10.04.2022 19:05 Ответить
Курвота касапская приедь домой и вырежи всю свою епаную деревню.
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10.04.2022 19:04 Ответить
https://t.me/military_az/16951 В Ольховке Харьковского района бойцы 92-й бригады ВСУ обнаружили яму с трупами российских солдат Похоже, что российские военнослужащие при отступлении бросили трупы своих боевых товарищей
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10.04.2022 19:15 Ответить
Ну вот вам и ответ на то, как русские своих солдат не бросают...
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10.04.2022 22:13 Ответить
...Депопуляция демократической страны-соседки является долгосрочным планом Кремля, осуществляемым с 2014 года - сделать свободную Украину менее привлекательной, чем Россия, и, тем самым, упредить желание россиян повторить майдан. Сейчас демонстраций оппозиции в Москве почти нет, это и является главным успехом текущей войны. Протест, достигший максимума в 2011 году, в последние двенадцать лет планомерно подавлялся с помощью в том числе и внешнеполитических актов агрессии. Теперь ни у кого не осталось сомнений, что если в щебень превратили Мариуполь, то при необходимости разбомбят и Воронеж.

Но главная цель "спецоперации" - чтобы Украина страдала больше России, чтобы в Украине стало хуже, чем в даже в РФ. И пока что это так: страну покинуло свыше четырёх миллионов человек - около десяти процентов населения, а из РФ, несмотря на санкции, с 24 февраля уехали десятки, максимум сотни тысяч человек, причём оппозиционно настроенная прослойка, что выгодно Кремлю.

Представляется, что эта задача - сделать половину Украины безлюдной руиной - обусловила и вторжение с шести операционных направлений, чтобы поставить под удар или под угрозу столицу, два других города-миллионника и максимум областных центров, вызвать поток беженцев. Точно так же нанесение ракетных ударов по складам, заводам и хранилищам топлива в глубоком тылу, а также поджоги вдали от линии фронта нацелены на создание ряда экологических катастроф, которые должны подтолкнуть население к дальнейшему исходу в Евросоюз, чтобы дестабилизировать его, как в 2015 году волной сирийских, иракских и афганских беженцев. - О. Гогун https://www.svoboda.org/a/taktika-vyzhzhennoy-zemli-kak-krasnye-partizany-razoryali-ukrainu/31793339.html
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10.04.2022 19:38 Ответить
Даже не звери - те зря не убивают. Зверье!
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10.04.2022 19:51 Ответить
щеб, я розумію був б там реальний фашист. Але прийти о нас, накоїти такого, що всі їх зненавиділи, і хоба! А ми самі знаємо, що ми фашисти для всіх хто негативно ставиться до "нас" (до параші). Значить весь світ буде фашисти з точки зору орків. Щож, жопа для глистів, це нормальна середа проживання.
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10.04.2022 22:23 Ответить
Сколько бед и горя принёс этот ху#ло в нашу страну, сколько невинных детей погибло, сколько мирного населения и военных погибло от этих проклятых, кровавых рук. Пусть всё это, он испытает на своей шкуре, чтоб его дети, внуки и правнуки, внуки внуков, и правнуки правнуков, также гибли и страдали, как наш украинский народ. Пусть бумеранг к нему вернётся с утроено силой, будь он проклят со всем своим родством!!!
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10.04.2022 22:51 Ответить
 
 