В лесу близ села Мощун оккупанты замучили пожилого мужчину. ВИДЕО
Вблизи села Мощун Киевской области оккупанты замучили пожилого мужчину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики привязали его к дереву и пытали его.
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+27 Чайка Київ
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Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "
Для міжнародного трибуналу теж важливо, щоб була одна назва.
Смерть московсько-рашистським загарбникам!
вони так як кадировці та вагнерівці, герої проти неозброєної людини,
жінки або дитини.
при найменьшій загрозі, серуть в штани.
Но главная цель "спецоперации" - чтобы Украина страдала больше России, чтобы в Украине стало хуже, чем в даже в РФ. И пока что это так: страну покинуло свыше четырёх миллионов человек - около десяти процентов населения, а из РФ, несмотря на санкции, с 24 февраля уехали десятки, максимум сотни тысяч человек, причём оппозиционно настроенная прослойка, что выгодно Кремлю.
Представляется, что эта задача - сделать половину Украины безлюдной руиной - обусловила и вторжение с шести операционных направлений, чтобы поставить под удар или под угрозу столицу, два других города-миллионника и максимум областных центров, вызвать поток беженцев. Точно так же нанесение ракетных ударов по складам, заводам и хранилищам топлива в глубоком тылу, а также поджоги вдали от линии фронта нацелены на создание ряда экологических катастроф, которые должны подтолкнуть население к дальнейшему исходу в Евросоюз, чтобы дестабилизировать его, как в 2015 году волной сирийских, иракских и афганских беженцев. - О. Гогун https://www.svoboda.org/a/taktika-vyzhzhennoy-zemli-kak-krasnye-partizany-razoryali-ukrainu/31793339.html