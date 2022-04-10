В лісі поблизу села Мощун окупанти закатували літнього чоловіка. ВIДЕО
Поблизу села Мощун на Київщині окупанти закатували літнього чоловіка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники прив'язали його до дерева та катували його.
Топ коментарі
+27 Чайка Київ
показати весь коментар10.04.2022 19:01
+10 Саша Пончик
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+7 omelyan k
показати весь коментар10.04.2022 19:17
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Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "
Для міжнародного трибуналу теж важливо, щоб була одна назва.
Смерть московсько-рашистським загарбникам!
вони так як кадировці та вагнерівці, герої проти неозброєної людини,
жінки або дитини.
при найменьшій загрозі, серуть в штани.
Но главная цель "спецоперации" - чтобы Украина страдала больше России, чтобы в Украине стало хуже, чем в даже в РФ. И пока что это так: страну покинуло свыше четырёх миллионов человек - около десяти процентов населения, а из РФ, несмотря на санкции, с 24 февраля уехали десятки, максимум сотни тысяч человек, причём оппозиционно настроенная прослойка, что выгодно Кремлю.
Представляется, что эта задача - сделать половину Украины безлюдной руиной - обусловила и вторжение с шести операционных направлений, чтобы поставить под удар или под угрозу столицу, два других города-миллионника и максимум областных центров, вызвать поток беженцев. Точно так же нанесение ракетных ударов по складам, заводам и хранилищам топлива в глубоком тылу, а также поджоги вдали от линии фронта нацелены на создание ряда экологических катастроф, которые должны подтолкнуть население к дальнейшему исходу в Евросоюз, чтобы дестабилизировать его, как в 2015 году волной сирийских, иракских и афганских беженцев. - О. Гогун https://www.svoboda.org/a/taktika-vyzhzhennoy-zemli-kak-krasnye-partizany-razoryali-ukrainu/31793339.html