УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13396 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 146 14

В лісі поблизу села Мощун окупанти закатували літнього чоловіка. ВIДЕО

Поблизу села Мощун на Київщині окупанти закатували літнього чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники прив'язали його до дерева та катували його.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти в Бучі на вулиці Яблунській влаштували катівню. ВIДЕО (18+)

Автор: 

армія рф (17373) катування (599) воєнні злочини (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Кацапи, то не люди і не тварини. Немає назви для тої сцикливої, мокшанської погані.
показати весь коментар
10.04.2022 19:01
+10
Курвота касапская приедь домой и вырежи всю свою епаную деревню.
показати весь коментар
10.04.2022 19:04
+7
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "

Для міжнародного трибуналу теж важливо, щоб була одна назва.

Смерть московсько-рашистським загарбникам!
показати весь коментар
10.04.2022 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи, то не люди і не тварини. Немає назви для тої сцикливої, мокшанської погані.
показати весь коментар
10.04.2022 19:01 Відповісти
Всі існуючі терміни (фашизм, нацизм, ксенофобія), розмивають сутність явища, ба більш, їх "дзеркально" використовує росія у інформаційній війні, намагаючись "перекричати" свідчення своїх злочинів.
Напевно, прийшов час перейти на єдину назву для цього явища - РАШИЗМ, або ж використовувати ту, яку вживав Джохар Дудаєв - "https://www.youtube.com/watch?v=_TIMlSHwHeM РУСИЗМ "

Для міжнародного трибуналу теж важливо, щоб була одна назва.

Смерть московсько-рашистським загарбникам!
показати весь коментар
10.04.2022 19:17 Відповісти
Так...а ні фашисти, а ні нацисти унітази з окупованих територій не крали.
показати весь коментар
10.04.2022 19:21 Відповісти
Все почалося набагато швидше ніж утворились угро-фінські племена. На ранніх мапах європейських географів ця територія показувалась, як АНДРОФАГІЯ, на північний схід від Скіфії. А хто такі андрофаги почитайте у вікіпедії. Додам тільки, що гени така річ, що передаються з покоління в покоління. І так до сьогодення.
показати весь коментар
10.04.2022 19:26 Відповісти
ще чечня та сирыя покази як воюють рашисти.
вони так як кадировці та вагнерівці, герої проти неозброєної людини,
жінки або дитини.
при найменьшій загрозі, серуть в штани.
показати весь коментар
10.04.2022 19:34 Відповісти
Треба перед кожною такою назвою статті писати - після переговорів України з росією...
показати весь коментар
10.04.2022 19:02 Відповісти
Поверь касапам до кизды эти переговоры просто рыло делают для своего скота.
показати весь коментар
10.04.2022 19:05 Відповісти
Курвота касапская приедь домой и вырежи всю свою епаную деревню.
показати весь коментар
10.04.2022 19:04 Відповісти
https://t.me/military_az/16951 В Ольховке Харьковского района бойцы 92-й бригады ВСУ обнаружили яму с трупами российских солдат Похоже, что российские военнослужащие при отступлении бросили трупы своих боевых товарищей
показати весь коментар
10.04.2022 19:15 Відповісти
Ну вот вам и ответ на то, как русские своих солдат не бросают...
показати весь коментар
10.04.2022 22:13 Відповісти
...Депопуляция демократической страны-соседки является долгосрочным планом Кремля, осуществляемым с 2014 года - сделать свободную Украину менее привлекательной, чем Россия, и, тем самым, упредить желание россиян повторить майдан. Сейчас демонстраций оппозиции в Москве почти нет, это и является главным успехом текущей войны. Протест, достигший максимума в 2011 году, в последние двенадцать лет планомерно подавлялся с помощью в том числе и внешнеполитических актов агрессии. Теперь ни у кого не осталось сомнений, что если в щебень превратили Мариуполь, то при необходимости разбомбят и Воронеж.

Но главная цель "спецоперации" - чтобы Украина страдала больше России, чтобы в Украине стало хуже, чем в даже в РФ. И пока что это так: страну покинуло свыше четырёх миллионов человек - около десяти процентов населения, а из РФ, несмотря на санкции, с 24 февраля уехали десятки, максимум сотни тысяч человек, причём оппозиционно настроенная прослойка, что выгодно Кремлю.

Представляется, что эта задача - сделать половину Украины безлюдной руиной - обусловила и вторжение с шести операционных направлений, чтобы поставить под удар или под угрозу столицу, два других города-миллионника и максимум областных центров, вызвать поток беженцев. Точно так же нанесение ракетных ударов по складам, заводам и хранилищам топлива в глубоком тылу, а также поджоги вдали от линии фронта нацелены на создание ряда экологических катастроф, которые должны подтолкнуть население к дальнейшему исходу в Евросоюз, чтобы дестабилизировать его, как в 2015 году волной сирийских, иракских и афганских беженцев. - О. Гогун https://www.svoboda.org/a/taktika-vyzhzhennoy-zemli-kak-krasnye-partizany-razoryali-ukrainu/31793339.html
показати весь коментар
10.04.2022 19:38 Відповісти
Даже не звери - те зря не убивают. Зверье!
показати весь коментар
10.04.2022 19:51 Відповісти
щеб, я розумію був б там реальний фашист. Але прийти о нас, накоїти такого, що всі їх зненавиділи, і хоба! А ми самі знаємо, що ми фашисти для всіх хто негативно ставиться до "нас" (до параші). Значить весь світ буде фашисти з точки зору орків. Щож, жопа для глистів, це нормальна середа проживання.
показати весь коментар
10.04.2022 22:23 Відповісти
Сколько бед и горя принёс этот ху#ло в нашу страну, сколько невинных детей погибло, сколько мирного населения и военных погибло от этих проклятых, кровавых рук. Пусть всё это, он испытает на своей шкуре, чтоб его дети, внуки и правнуки, внуки внуков, и правнуки правнуков, также гибли и страдали, как наш украинский народ. Пусть бумеранг к нему вернётся с утроено силой, будь он проклят со всем своим родством!!!
показати весь коментар
10.04.2022 22:51 Відповісти
 
 