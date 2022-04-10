В лісі поблизу села Мощун окупанти закатували літнього чоловіка. ВIДЕО

Поблизу села Мощун на Київщині окупанти закатували літнього чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники прив'язали його до дерева та катували його.

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