Воины 93-й ОМБр уничтожают колонну техники российских оккупантов. ВИДЕО
Воины 93-й ОМБр уничтожают колонну военной техники российских оккупантов.
Видео опубликовала 93-я ОМБр Холодный Яр, сообщает Цензор.НЕТ.
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Ну, шо, свині немиті, своей цели добились - за ёршик сдохли...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
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