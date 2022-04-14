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Воины 93-й ОМБр уничтожают колонну техники российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 93-й ОМБр уничтожают колонну военной техники российских оккупантов.

Видео опубликовала 93-я ОМБр Холодный Яр, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 93-й ОМБр уничтожили очередную партию техники врага: Российская армия не сильная. Она просто длинная. ФОТОрепортаж

93 отдельная механизированная бригада (295)


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Топ комментарии
+54
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14.04.2022 00:47
+30
Героям слава!!!
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14.04.2022 00:37
+22
Українські ГЕРОЇ!!! Які ви МОЛОДЦІ! Дякуємо!!!
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14.04.2022 00:40
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Героям слава!!!
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14.04.2022 00:37 Ответить
Українські ГЕРОЇ!!! Які ви МОЛОДЦІ! Дякуємо!!!
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14.04.2022 00:40 Ответить
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14.04.2022 00:47 Ответить
Про подвиг украинцев ещё долго будут говорить и вспоминать. В НАТО появятся украинские инструкторы, а в Вест Поинте преподаватели, "Стугна" будет разлетаться по свету, как горячие пирожки, ну и т.д.
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14.04.2022 01:21 Ответить
За саундтрек окремий лайк! Слава Україні!
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14.04.2022 00:47 Ответить
Гарна робота. Респект за озвучку. Слава Україні! Слава 93-й бригаді!
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14.04.2022 00:49 Ответить
авіація потрібна, щоб утюжить ці колони.
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14.04.2022 00:50 Ответить
Ото закликали ми ШУМа
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14.04.2022 00:57 Ответить
93-й ОМБр-черговий респект...
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14.04.2022 07:31 Ответить
Причесали свиноликих зачётно...
Ну, шо, свині немиті, своей цели добились - за ёршик сдохли...
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14.04.2022 10:48 Ответить
ставлю пісню з відео собі на телефон ...і ніколи в житті цю мелодію не зміню ....телефон зміню ,а мелодію ніколи ...Слава Героям
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14.04.2022 11:29 Ответить
гарно. шо за музика грає?
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14.04.2022 18:56 Ответить
Класний саундтрек до блокбастеру !
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15.04.2022 00:58 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.04.2022 04:31 Ответить
 
 