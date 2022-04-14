Воїни 93-ї ОМБр знищують колону техніки російських окупантів. ВIДЕО
Воїни 93-ї ОМБр знищують колону військової техніки російських окупантів.
Відео опублікувала 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+54 Sophia-Maria Duglass
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+30 Вадим Карапіщенко
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+22 УКРАЇНО4КА
показати весь коментар14.04.2022 00:40
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Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
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