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Воїни 93-ї ОМБр знищують колону техніки російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 93-ї ОМБр знищують колону військової техніки російських окупантів.

Відео опублікувала 93-тя ОМБр Холодний Яр, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 93-ї ОМБр знищили чергову партію техніки ворога: Російська армія не сильна. Вона просто довга. ФОТОрепортаж

Автор: 

93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+54
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14.04.2022 00:47
+30
Героям слава!!!
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14.04.2022 00:37
+22
Українські ГЕРОЇ!!! Які ви МОЛОДЦІ! Дякуємо!!!
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14.04.2022 00:40
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Героям слава!!!
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14.04.2022 00:37 Відповісти
Українські ГЕРОЇ!!! Які ви МОЛОДЦІ! Дякуємо!!!
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14.04.2022 00:40 Відповісти
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14.04.2022 00:47 Відповісти
Про подвиг украинцев ещё долго будут говорить и вспоминать. В НАТО появятся украинские инструкторы, а в Вест Поинте преподаватели, "Стугна" будет разлетаться по свету, как горячие пирожки, ну и т.д.
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14.04.2022 01:21 Відповісти
За саундтрек окремий лайк! Слава Україні!
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14.04.2022 00:47 Відповісти
Гарна робота. Респект за озвучку. Слава Україні! Слава 93-й бригаді!
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14.04.2022 00:49 Відповісти
авіація потрібна, щоб утюжить ці колони.
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14.04.2022 00:50 Відповісти
Ото закликали ми ШУМа
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14.04.2022 00:57 Відповісти
93-й ОМБр-черговий респект...
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14.04.2022 07:31 Відповісти
Причесали свиноликих зачётно...
Ну, шо, свині немиті, своей цели добились - за ёршик сдохли...
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14.04.2022 10:48 Відповісти
ставлю пісню з відео собі на телефон ...і ніколи в житті цю мелодію не зміню ....телефон зміню ,а мелодію ніколи ...Слава Героям
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14.04.2022 11:29 Відповісти
гарно. шо за музика грає?
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14.04.2022 18:56 Відповісти
Класний саундтрек до блокбастеру !
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15.04.2022 00:58 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.04.2022 04:31 Відповісти
 
 