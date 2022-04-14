Уничтожение склада боеприпасов оккупантов под Кривым Рогом артиллерией добровольцев из подразделения Да Винчи при корректировке беспилотника Аист-100. ВИДЕО

В середине марта добровольческое подразделение Героя Украины Дмитрия Коцюбайло при помощи корректировки с беспилотного аппарата Аист-100 производства украинской компании Да Винчи уничтожило большой склад боеприпасов ВС РФ под Кривым Рогом.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, разместив соответствующее видео.

"Мы были на расстоянии 14 километров, но хорошо слышали и видели это зрелище.... Компания Да Винчи получила определенные инвестиции из моего фонда, из Военной администрации Днепра, из фонда Набат из Кривого Рога, и масштабы этих инвестиций будут наращиваться, чтобы обеспечить развертывание производства на десятки Аистов в месяц. Аист-100 – это один из ключевых видов вооружения для ведения современной войны", - отметил Бутусов..

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