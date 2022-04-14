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Новости Видео Война
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Уничтожение склада боеприпасов оккупантов под Кривым Рогом артиллерией добровольцев из подразделения Да Винчи при корректировке беспилотника Аист-100. ВИДЕО

В середине марта добровольческое подразделение Героя Украины Дмитрия Коцюбайло при помощи корректировки с беспилотного аппарата Аист-100 производства украинской компании Да Винчи уничтожило большой склад боеприпасов ВС РФ под Кривым Рогом.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, разместив соответствующее видео.

"Мы были на расстоянии 14 километров, но хорошо слышали и видели это зрелище.... Компания Да Винчи получила определенные инвестиции из моего фонда, из Военной администрации Днепра, из фонда Набат из Кривого Рога, и масштабы этих инвестиций будут наращиваться, чтобы обеспечить развертывание производства на десятки Аистов в месяц. Аист-100 – это один из ключевых видов вооружения для ведения современной войны", - отметил Бутусов..

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Двигатель в одну сторону, башня в другую": Танкист ВСУ под Северодонецком уничтожил 2 танка и 3 БМП российских оккупантов. ВИДЕО

беспилотник (3641) Бутусов Юрий (4367) Коцюбайло Дмитрий (61)


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Топ комментарии
+37
все что успела вывезти чорновол от зеленых гнид, все работает
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14.04.2022 16:38
+10
Риг - Саша Вілкул запише на свій рахунок, перезувся в повітрі, і зелені зацінили.
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14.04.2022 16:46
+6
Риг Саша Вілкул запише на свій рахунок, перезувся в повітрі, і зелені зацінили.
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14.04.2022 16:47
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иванофф пнх
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14.04.2022 16:39 Ответить
все что успела вывезти чорновол от зеленых гнид, все работает
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14.04.2022 16:38 Ответить
недопалок знайшли на складі
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14.04.2022 16:41 Ответить
Риг - Саша Вілкул запише на свій рахунок, перезувся в повітрі, і зелені зацінили.
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14.04.2022 16:46 Ответить
Риг то риг, але саме він впродовж кількох років домігся включення петриківського розпису у реєстр світової спадщини ЮНЕСКО. Так що не зовсім пропащий. Та й зараз відзначився організацією побудови серйозної лінії оборонних споруд на підходах до Кривого Рогу.
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14.04.2022 16:59 Ответить
Риг Саша Вілкул запише на свій рахунок, перезувся в повітрі, і зелені зацінили.
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14.04.2022 16:47 Ответить
Риг то риг, але саме він впродовж кількох років домігся включення петриківського розпису у реєстр світової спадщини ЮНЕСКО. Так що не зовсім пропащий. Та й зараз відзначився організацією побудови серйозної лінії оборонних споруд на підходах до Кривого Рогу.
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14.04.2022 16:55 Ответить
Типовий ворог,тимчасово ставший ситуативним союзником.
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14.04.2022 17:09 Ответить
Типовий ворог,тимчасово ставший ситуативним союзником.
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14.04.2022 17:09 Ответить
Типовий ворог,тимчасово ставший ситуативним союзником.
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14.04.2022 17:10 Ответить
Риг то риг, але саме він впродовж кількох років домігся включення петриківського розпису у реєстр світової спадщини ЮНЕСКО. Так що не зовсім пропащий. Та й зараз відзначився організацією побудови серйозної лінії оборонних споруд на підходах до Кривого Рогу.
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14.04.2022 16:58 Ответить
Риг то риг, але саме він впродовж кількох років домігся включення петриківського розпису у реєстр світової спадщини ЮНЕСКО. Так що не зовсім пропащий. Та й зараз відзначився організацією побудови серйозної лінії оборонних споруд на підходах до Кривого Рогу.
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14.04.2022 17:00 Ответить
Царёва послал по курсу корабля. Возможно, Ваши воспитательные методы подействовали.
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14.04.2022 17:08 Ответить
ой горіла шина палала
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14.04.2022 17:05 Ответить
ой горіла шина палала
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14.04.2022 17:05 Ответить
ой горіла шина палала
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14.04.2022 17:05 Ответить
Спросите в криворожской ТРО, как он организовывал.
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14.04.2022 18:15 Ответить
А з фондів президента виробництво ЛЕЛЕКИ часом не підтримали?
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14.04.2022 20:29 Ответить
 
 