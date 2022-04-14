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Новини Відео Війна
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Знищення складу боєприпасів окупантів під Кривим Рогом артилерією добровольців з підрозділу Да Вінчі за корегування безпілотника Лелека-100. ВIДЕО

У середині березня добровольчий підрозділ Героя України Дмитра Коцюбайла за корегування безпілотного апарату Лелека-100 виробництва української компанії Де Віро, знищив великий склад боєприпасів ЗС РФ під Кривим Рогом.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, розмістивши відповідне відео.

"Ми були на відстані 14 кілометрів, але добре чули та бачили це видовище. Зразкова та ювелірна робота, та демонстрація великоі важливості апаратів Лелека. Компанія Де Віро отримала певні інвестиції з мого фонду, з Військової адміністрації Дніпра, з фонду Набат з Кривого Рогу, і масштаби цих інвестицій будуть нарощуватись, щоб забезпечити розгортання виробництва на десятки Лелек на місяць. Лелека-100 - це один з ключових видів озброєння для ведення сучасної війни", - зазначив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Движок в одну сторону, башня в другую": Танкіст ЗСУ під Сєверодонецьком знищив 2 танки та 3 БМП російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4206) Бутусов Юрій (3598) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+37
все что успела вывезти чорновол от зеленых гнид, все работает
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14.04.2022 16:38
+10
Риг - Саша Вілкул запише на свій рахунок, перезувся в повітрі, і зелені зацінили.
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14.04.2022 16:46
+6
Риг Саша Вілкул запише на свій рахунок, перезувся в повітрі, і зелені зацінили.
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14.04.2022 16:47
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иванофф пнх
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14.04.2022 16:39 Відповісти
все что успела вывезти чорновол от зеленых гнид, все работает
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14.04.2022 16:38 Відповісти
недопалок знайшли на складі
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14.04.2022 16:41 Відповісти
Риг - Саша Вілкул запише на свій рахунок, перезувся в повітрі, і зелені зацінили.
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14.04.2022 16:46 Відповісти
Риг то риг, але саме він впродовж кількох років домігся включення петриківського розпису у реєстр світової спадщини ЮНЕСКО. Так що не зовсім пропащий. Та й зараз відзначився організацією побудови серйозної лінії оборонних споруд на підходах до Кривого Рогу.
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14.04.2022 16:59 Відповісти
Риг Саша Вілкул запише на свій рахунок, перезувся в повітрі, і зелені зацінили.
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14.04.2022 16:47 Відповісти
Риг то риг, але саме він впродовж кількох років домігся включення петриківського розпису у реєстр світової спадщини ЮНЕСКО. Так що не зовсім пропащий. Та й зараз відзначився організацією побудови серйозної лінії оборонних споруд на підходах до Кривого Рогу.
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14.04.2022 16:55 Відповісти
Типовий ворог,тимчасово ставший ситуативним союзником.
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14.04.2022 17:09 Відповісти
Типовий ворог,тимчасово ставший ситуативним союзником.
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14.04.2022 17:09 Відповісти
Типовий ворог,тимчасово ставший ситуативним союзником.
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14.04.2022 17:10 Відповісти
Риг то риг, але саме він впродовж кількох років домігся включення петриківського розпису у реєстр світової спадщини ЮНЕСКО. Так що не зовсім пропащий. Та й зараз відзначився організацією побудови серйозної лінії оборонних споруд на підходах до Кривого Рогу.
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14.04.2022 16:58 Відповісти
Риг то риг, але саме він впродовж кількох років домігся включення петриківського розпису у реєстр світової спадщини ЮНЕСКО. Так що не зовсім пропащий. Та й зараз відзначився організацією побудови серйозної лінії оборонних споруд на підходах до Кривого Рогу.
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14.04.2022 17:00 Відповісти
Царёва послал по курсу корабля. Возможно, Ваши воспитательные методы подействовали.
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14.04.2022 17:08 Відповісти
ой горіла шина палала
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14.04.2022 17:05 Відповісти
ой горіла шина палала
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14.04.2022 17:05 Відповісти
ой горіла шина палала
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14.04.2022 17:05 Відповісти
Спросите в криворожской ТРО, как он организовывал.
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14.04.2022 18:15 Відповісти
А з фондів президента виробництво ЛЕЛЕКИ часом не підтримали?
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14.04.2022 20:29 Відповісти
 
 