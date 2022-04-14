Знищення складу боєприпасів окупантів під Кривим Рогом артилерією добровольців з підрозділу Да Вінчі за корегування безпілотника Лелека-100. ВIДЕО

У середині березня добровольчий підрозділ Героя України Дмитра Коцюбайла за корегування безпілотного апарату Лелека-100 виробництва української компанії Де Віро, знищив великий склад боєприпасів ЗС РФ під Кривим Рогом.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, розмістивши відповідне відео.

"Ми були на відстані 14 кілометрів, але добре чули та бачили це видовище. Зразкова та ювелірна робота, та демонстрація великоі важливості апаратів Лелека. Компанія Де Віро отримала певні інвестиції з мого фонду, з Військової адміністрації Дніпра, з фонду Набат з Кривого Рогу, і масштаби цих інвестицій будуть нарощуватись, щоб забезпечити розгортання виробництва на десятки Лелек на місяць. Лелека-100 - це один з ключових видів озброєння для ведення сучасної війни", - зазначив Бутусов.

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