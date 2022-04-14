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Байден заявил, что готов приехать в Киев. ВИДЕО

Президент США Джо Байден в ответ на вопросы журналистов подтвердил, что готов лично уехать в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры его положительного ответа распространяются по сети.

Байден Джо (2790) визит (3088)


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Топ комментарии
+43
Welcome, Mr.President!
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14.04.2022 21:55
+40
Сюда привезут ракеты, с собой заберут беню и медведчука. Махнем не глядя…
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14.04.2022 21:58
+30
А ті хто насміхався над західними розвідками, пропонував шашлички і закатував гроші в асфальт замість того, щоб фінансувати ракетні програми тупають ніжками і вимагають зброю.
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14.04.2022 22:06
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Представляю себе, как его Дерьмак от имени Куйла встречает... Нет, не представляю.
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14.04.2022 21:53 Ответить
Його не буде в Києві напевно
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14.04.2022 22:28 Ответить
Welcome, Mr.President!
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14.04.2022 21:55 Ответить
на похорон путіна.
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14.04.2022 21:55 Ответить
Покидьків не хоронять.
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14.04.2022 22:45 Ответить
за Байденом ціла свита приїде..це Борис Джонсон шо як Джеймс Бонд прокрався на потяг до Києва))))))
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14.04.2022 21:56 Ответить
Борис красавчик! Пришёлся по Крещатику,не очканул.Джо,присоединяйся к смелому англичанину...
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15.04.2022 00:09 Ответить
Хоч Байдена пустіть
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14.04.2022 21:56 Ответить
впустять і допитають "чому ми не в НАТО" (с)
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14.04.2022 21:59 Ответить
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14.04.2022 21:56 Ответить
welcome to 51 states......
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14.04.2022 21:57 Ответить
Сюда привезут ракеты, с собой заберут беню и медведчука. Махнем не глядя…
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14.04.2022 21:58 Ответить
За ракети ППО можна і весь 95квартал віддати... хоча можна і так віддати, дарма
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15.04.2022 07:15 Ответить
А ***** з бункера не вилазить.
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.04.2022 22:15 Ответить
Cдійснілась мрія багатьох поколінь визвольних змагань .

Увесь світ не тільки підтримує боротьбу й засуджує Московію , але носять жовто-блакитні кольори й співають на увесь світ гімн "Січових стрільців" !!!
"Пінк Флойд" це не тільки зірки 3х поколінь рока майже 50 років (з 1973 року) -- це ціле покоління світоогляду й вони й світ змінювали (згадаймо історію альбому "The Wall") ...
Майже 10 років вони ледь збиралися разом ... Й ось !

https://www.youtube.com/watch?v=Gx2tOCGG4ak (190) Pink Floyd/Andriy Khlyvniuk - Ой у лузі червона калина - YouTube

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14.04.2022 22:00 Ответить
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14.04.2022 22:00 Ответить
ті, хто не вірив, що Україна протримається більше трьох днів і пропонували евакуацію Зеленському, зараз шикуються в чергу на прийом до Зеленського
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14.04.2022 22:02 Ответить
Немцы обижены, но теперь им придется стать в конце очереди.
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14.04.2022 22:06 Ответить
А ті хто насміхався над західними розвідками, пропонував шашлички і закатував гроші в асфальт замість того, щоб фінансувати ракетні програми тупають ніжками і вимагають зброю.
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14.04.2022 22:06 Ответить
Ну ти і жирний троль )
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14.04.2022 22:26 Ответить
Бреше і оком не моргне.
От людина...і знає що тут повно людей, які все пам'ятають.
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14.04.2022 22:27 Ответить
Недороблені ракети чудом не згоріли під час ракетного обстрілу заводу.
Розказуй казки далі...
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14.04.2022 22:26 Ответить
Менше ніж через місяць на Україну скинуть перші бомби і попруть перші колони орків.Потім - звязані руки перед пострілом в потилицю і масові поховання..
Пленарне засідання Верховної Ради - 22.02.2022
https://twitter.com/both38049432/status/1514556383341031434

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14.04.2022 22:29 Ответить
Всех уродов, которые пидтрималы высер Вениславского надо привлечь к ответственности за подрыв и саботаж обороноспособности страны
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14.04.2022 23:14 Ответить
Вони їдуть не до Зеленського, а до українців.
Ще їх нічим особливо не вразив.
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14.04.2022 22:15 Ответить
саме так
до українців
в особі Зеленського
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14.04.2022 22:26 Ответить
Без вашого зєлєнскава і сонце не сідає, і кури не несуться для кого цей "золотий дощ"?
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14.04.2022 22:27 Ответить
Байден нагадає про двадцять проігнорованих попереджень.
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14.04.2022 22:47 Ответить
Напулевон БоНеВтик дякує тобі...
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14.04.2022 23:07 Ответить
Ждём Джо вместе с MQ9 Reapers
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14.04.2022 22:03 Ответить
Байден заявив, що готовий приїхати до Києва
***********

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14.04.2022 22:04 Ответить
Наверное надо до его приезда хотябы парочку шпийонов словить, а то будет некрасиво когда сейчас он с ними будет здороваться за руку, а через месяц другой они будут висеть на столбе.
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14.04.2022 22:07 Ответить
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14.04.2022 22:18 Ответить
Сегодня посещение Бучи и Бородянки - исторический факт в биографии любого политика
Украина должна смелее звать в страну от императора Японии до короля Испании
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14.04.2022 22:08 Ответить
Pentagon PresSec: This morning, we had assessed that the ship "Moskva" was underway under its own power. We are no longer able to make that certainty. This afternoon, we're not exactly sure that the ship is actually still able to make its own way.
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14.04.2022 22:09 Ответить
Thank you Mr. President!!!
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14.04.2022 22:10 Ответить
Велком ту Юкрейн, Діду. Енджой Йор Стей, вуд ю лайк сам Коломойський ор ю префьор сам Медведчук? енисинг фор йор еміненс, йор плежер, из ауер профешн!
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14.04.2022 22:11 Ответить
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14.04.2022 22:12 Ответить
О, собачья будка, украденная орками засветилась
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14.04.2022 22:18 Ответить
мы все гадали, зачем она оркам...
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14.04.2022 22:27 Ответить
Так ее же построил один широко известньій , в прошлом , политик ! 😀
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15.04.2022 08:04 Ответить
Cподіваймось на гарні військові "подарунки".
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14.04.2022 22:13 Ответить
Взамін потрібно щось цінне подарувати, не глиняну пітушню звичайно. Аборигенний олігархат з прислужками їм давно цікавий
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15.04.2022 05:27 Ответить
А Меркельша ще не із'явіла жєланіє пасєтіть? Хай разом з Штайнмаєром далі займаються запуском Сєв. потока ІІ. Жополизи пуйла. А Фрау треба щодня до будинку, де живе це бездітне, приносити дитячі іграшки і одежу.
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14.04.2022 22:24 Ответить
но на видео он говорит совсем другое
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14.04.2022 22:25 Ответить
WELCOME
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14.04.2022 22:29 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1514632206857220102 3 ч



Вчера Британия ввела санкции против путинского дружка Якунина.
А сегодня сын Якунина, давно живущий в этой самой Британии, вдруг заявил, что он против войны в Украине, а за Путина вообще никогда не голосовал. Не хочет сынулька под санкции, не хочет возвращаться в русский мир.
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14.04.2022 22:29 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1514562994394570752 8 ч



Полтора месяца нам твердят про уничтожение военного потенциала Украины.
Про полное господство российской армии в воздухе, на земле и на море. После чего гибнет флагман российского флота. На котором были все мыслимые системы вооружений и защиты. Верьте Путину и телевизору дальше.
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14.04.2022 22:31 Ответить
Вони говорили про зовсім інше. Чи ви готові відправити високопосадовців в Украіну? - Ми це обговорюємо
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14.04.2022 22:34 Ответить
Так!
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14.04.2022 22:37 Ответить
это кстати мегаопасное приключение, массированный удар всеми ракетами какие есть по предполагаемому месту прибывания Байдена, а потом резкое отрицалово этонемы... Могут и на такое пойти идиоты
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14.04.2022 22:38 Ответить
Ооооо, это будет четкая поддержка от американского народа.
Лаптестан просто поплющит.
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14.04.2022 22:40 Ответить
Важка артилерія!

👍🏼👍🏼👍🏼
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14.04.2022 22:41 Ответить
Принаймі, коли літак Байдена буде сідати в Жулянах - все небо аж до уральських гір буде закрите. Дай, Боже, і не відкриється.
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14.04.2022 22:49 Ответить
Думаю на цей раз вистачить ума,щоб не обгадитись так як і з Штаймаєєром.
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14.04.2022 22:58 Ответить
Короче, Борис Джонсон очень смелый ход сделал, заявив на весь мир, что Британия - это не какой-то импотентный Евросоюз, а вполне себе сверхдержава, которая не даст своих союзников в обиду. И дядя Джо, нехотя, таки должен догонять.
На этом фоне, отказ Украины от визита штайнменфюррера - можно таки записать в плюсы, как демонстрацию пренебрежения к симпатикам кремля.
Очень жаль, что такой расклад - счастливая случайность, а не хитрый расчёт. Но наши можновладці вряд-ли упустят возможность сделать положение ещё хуже)))
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14.04.2022 23:04 Ответить
Я б на месте спецслужб американского президента сюда не пустил. Рашка с дурной головы от новости может зафигачить Яо и прощай, президент Байден
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14.04.2022 23:21 Ответить
рашка може і по москвабаду ядерним зарядом гахнуть і сказати , що це всйо Байден
який сенс на дебілів дивитись
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14.04.2022 23:30 Ответить
Може краще ППО надійшли? Нащо самому їхати?
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15.04.2022 01:14 Ответить
США впишет супергеройскую роль в книги
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15.04.2022 01:40 Ответить
Сиди і не рипайся, пеньок.
Два дні тому твоя адміністрація рапортувала, що твій вояж не планується.
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15.04.2022 06:19 Ответить
Ну конечно, поле утепления москвы, можно уже не бояться, и ехать
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15.04.2022 07:53 Ответить
Редакторы (если таковые имеются)!
Вы хотя бы различаете смысл слов "уехать в Украину" и "приехать в Украину"?
До чего же тупо всё выглядит...
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15.04.2022 08:54 Ответить
 
 