Байден заявил, что готов приехать в Киев. ВИДЕО
Президент США Джо Байден в ответ на вопросы журналистов подтвердил, что готов лично уехать в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры его положительного ответа распространяются по сети.
Топ комментарии
+43 Marat Davydov
показать весь комментарий14.04.2022 21:55
+40 jklpqrs
показать весь комментарий14.04.2022 21:58
+30 Nazariy0909 Minecrafter
показать весь комментарий14.04.2022 22:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
Увесь світ не тільки підтримує боротьбу й засуджує Московію , але носять жовто-блакитні кольори й співають на увесь світ гімн "Січових стрільців" !!!
"Пінк Флойд" це не тільки зірки 3х поколінь рока майже 50 років (з 1973 року) -- це ціле покоління світоогляду й вони й світ змінювали (згадаймо історію альбому "The Wall") ...
Майже 10 років вони ледь збиралися разом ... Й ось !
https://www.youtube.com/watch?v=Gx2tOCGG4ak (190) Pink Floyd/Andriy Khlyvniuk - Ой у лузі червона калина - YouTube
От людина...і знає що тут повно людей, які все пам'ятають.
Розказуй казки далі...
Пленарне засідання Верховної Ради - 22.02.2022
https://twitter.com/both38049432/status/1514556383341031434
Ще їх нічим особливо не вразив.
до українців
в особі Зеленського
***********
Украина должна смелее звать в страну от императора Японии до короля Испании
@prof_preobr
·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1514632206857220102 3 ч
Вчера Британия ввела санкции против путинского дружка Якунина.
А сегодня сын Якунина, давно живущий в этой самой Британии, вдруг заявил, что он против войны в Украине, а за Путина вообще никогда не голосовал. Не хочет сынулька под санкции, не хочет возвращаться в русский мир.
@prof_preobr
·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1514562994394570752 8 ч
Полтора месяца нам твердят про уничтожение военного потенциала Украины.
Про полное господство российской армии в воздухе, на земле и на море. После чего гибнет флагман российского флота. На котором были все мыслимые системы вооружений и защиты. Верьте Путину и телевизору дальше.
Лаптестан просто поплющит.
👍🏼👍🏼👍🏼
На этом фоне, отказ Украины от визита штайнменфюррера - можно таки записать в плюсы, как демонстрацию пренебрежения к симпатикам кремля.
Очень жаль, что такой расклад - счастливая случайность, а не хитрый расчёт. Но наши можновладці вряд-ли упустят возможность сделать положение ещё хуже)))
який сенс на дебілів дивитись
Два дні тому твоя адміністрація рапортувала, що твій вояж не планується.
Вы хотя бы различаете смысл слов "уехать в Украину" и "приехать в Украину"?
До чего же тупо всё выглядит...