Украина стала героем для всего свободного мира, - Зеленский. ВИДЕО
Через 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами.
Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
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"... гуляючи з дітками одним з центральних парків Лондона, зустріли Бориса Джонсона. Попросили сфотографуватися з ним і щиро дякували за допомогу Україні ..."
Пригадую, вона казала (у моєму довільному викладі), - "І стане Володимир шанованим у цілому світі, а Русь поверне собі колишню славу!"
Кацапи раніше репетували, що то про них. Але вони ніколи не знали історії.
Адже Русь була і є лише одна, - Київська!
зроби доповідь по маріуполю.
де, коли, як, чому, що мішає??
а головне, ЧОМУ ТАК???