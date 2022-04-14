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Новости Видео Война
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Украина стала героем для всего свободного мира, - Зеленский. ВИДЕО

Через 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Зеленский и Макрон обсудили расследование российских преступлений на территории Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (20500)


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Топ комментарии
+19
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15.04.2022 00:03
+18
ЗСУ, українці, патріоти, але, менш за все - влада.
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15.04.2022 00:01
+14
Из Фейсбука:
"... гуляючи з дітками одним з центральних парків Лондона, зустріли Бориса Джонсона. Попросили сфотографуватися з ним і щиро дякували за допомогу Україні ..."

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15.04.2022 00:08
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ЗСУ, українці, патріоти, але, менш за все - влада.
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15.04.2022 00:01 Ответить
Вірніше було б сказати - ЗСУ, українці, патріоти на перекір політичному керівництву України.
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15.04.2022 00:20 Ответить
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15.04.2022 00:03 Ответить
Тільки не треба примазуватись. У українців з тобою буде окрема розмова.
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15.04.2022 00:05 Ответить
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15.04.2022 00:06 Ответить
Из Фейсбука:
"... гуляючи з дітками одним з центральних парків Лондона, зустріли Бориса Джонсона. Попросили сфотографуватися з ним і щиро дякували за допомогу Україні ..."

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15.04.2022 00:08 Ответить
хорошо , что эти слова сказал лидер независимой державы и потому его оценка УКраины объективна... Кто , кстати это сказал: немец, француз или американец ?
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15.04.2022 00:17 Ответить
От і не вір після такого у пророцтва Ванги.
Пригадую, вона казала (у моєму довільному викладі), - "І стане Володимир шанованим у цілому світі, а Русь поверне собі колишню славу!"

Кацапи раніше репетували, що то про них. Але вони ніколи не знали історії.
Адже Русь була і є лише одна, - Київська!
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15.04.2022 02:26 Ответить
А ти посміховиськом.
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15.04.2022 07:39 Ответить
Тема финансирования ракетной программы не раскрыта. Дороги с дорожной перепутал
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15.04.2022 09:31 Ответить
без підгобок з моєї сторони....
зроби доповідь по маріуполю.
де, коли, як, чому, що мішає??
а головне, ЧОМУ ТАК???
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15.04.2022 13:52 Ответить
 
 