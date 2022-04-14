Украина стала героем для всего свободного мира, - Зеленский. ВИДЕО

Через 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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