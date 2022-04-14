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Зеленский (19056) Макрон (1172)

Зеленский и Макрон обсудили расследование российских преступлений на территории Украины

макрон,зеелнський

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Военные преступления армии РФ на Киевщине и в Мариуполе сузили возможность мирных переговоров, - Зеленский
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Топ комментарии
+7
алжирці та французи адінарот!
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14.04.2022 23:28
+5
Про "братські" народи пояснив Макрону чи сам ще не розібрався?
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14.04.2022 23:26
+4
Перевожу с хфранцузского - промыл мозги Макрону , объяснив что москали НЕ БРАТЬЯ 🤣🤣
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14.04.2022 23:30
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https://charter97.org/ru/news/2022/4/14/463577/ Ви тільки подивіться що бульбофюрер робить! обкєкались *а я вот вам щас покажу карту*
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14.04.2022 23:25 Ответить
о чем говорить с макароном? хотя говорить надо. даже с ким ченом.
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14.04.2022 23:25 Ответить
Говорить потрібно з усіма, хто проти мордора. Говорити, переконувати, а не дулі тикати.
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14.04.2022 23:56 Ответить
Про "братські" народи пояснив Макрону чи сам ще не розібрався?
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14.04.2022 23:26 Ответить
Невже,нарешті, побрився?
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14.04.2022 23:28 Ответить
алжирці та французи адінарот!
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14.04.2022 23:28 Ответить
З паршивої вівці...упс, барана- хоч щось.
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14.04.2022 23:29 Ответить
тут результат нулевой.
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14.04.2022 23:31 Ответить
Цей "телефоніст" за*бе всіх...
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14.04.2022 23:34 Ответить
Перевожу с хфранцузского - промыл мозги Макрону , объяснив что москали НЕ БРАТЬЯ 🤣🤣
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14.04.2022 23:30 Ответить
собираются повторить Краматорск

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14.04.2022 23:31 Ответить
Interesno ZE skazal Ma chto ruskije ni brati ukraincami , kak abeshchal ? hmm
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14.04.2022 23:37 Ответить
Империалисты и на *** - империалисты
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14.04.2022 23:38 Ответить
про "братушек" дорікнув чи як?
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14.04.2022 23:41 Ответить
Уверен , что Владимир растолковал Єммануєлю все о "братском" русском народе , которьій три столетия изводил украинцев ради имперских амбиций Москвьі и Санкт-Петербурга .
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15.04.2022 00:39 Ответить
Геноцида нет или как?Слал бы жабятника.
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15.04.2022 01:03 Ответить
Що, навіть не обматюкав праклятава буржуя за "братскіє народи".
Це ж на думку тупорилого лохторату клоуна - найважливіше у зовнішній політиці
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15.04.2022 07:22 Ответить
пошёл он вслед за русским кораблём этот макарон!
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15.04.2022 19:51 Ответить
 
 