РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7037 посетителей онлайн
Новости Видео Война
56 825 57

Уничтожение российского танка огнем из БТРа. ВИДЕО

Украинские воины огнем из БТР уничтожили российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто победил на родной земле)", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Как уничтожать вражеские танки?: Генштаб опубликовал видео результатов работы 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) Генштаб ВС (6335) техника (1738)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+84
ЗСУ постійно ламають стереотипи; то корабель з градів розхерачать, то з ПТРК по вертольоту ї6онуть, тепер БТРами танки лишайних лапотніков мочать!
показать весь комментарий
15.04.2022 08:09
+46
Кросівоє.
показать весь комментарий
15.04.2022 07:58
+28
Звісно , що орки здохли на нашій землі !
показать весь комментарий
15.04.2022 07:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кросівоє.
показать весь комментарий
15.04.2022 07:58 Ответить
Звісно , що орки здохли на нашій землі !
показать весь комментарий
15.04.2022 07:58 Ответить
не зрозумів, а той шо перед танком виманював..чи шо.. 30мм бронебійними вогонь
показать весь комментарий
15.04.2022 07:59 Ответить
Блинами на лопаті заманив.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:07 Ответить
А якщо ще й з сердечником з урану238, то ващє запросто.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:16 Ответить
30 мм Бронебійно-запалюичий-трассер. Баки зовнішні і МТО дуже добре херячить))))) Тактика і маневр наше все
показать весь комментарий
15.04.2022 09:33 Ответить
Відчайдушні вояки ЗСУ. Бо якби танк зміг зробити влучний постріл по нашому БТРу, то від останнього мало що б залишилось.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:02 Ответить
треба бути: спритними, розторопними, мобільними - це все козацькі навички
показать весь комментарий
16.04.2022 02:27 Ответить
Вдале полювання...
показать весь комментарий
15.04.2022 08:03 Ответить
зведные войны
показать весь комментарий
15.04.2022 08:08 Ответить
На@уй іді за москвой, поц.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:18 Ответить
ЗСУ постійно ламають стереотипи; то корабель з градів розхерачать, то з ПТРК по вертольоту ї6онуть, тепер БТРами танки лишайних лапотніков мочать!
показать весь комментарий
15.04.2022 08:09 Ответить
Или Точкой-У по кораблю.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:02 Ответить
Градами збивали ракету теж.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:06 Ответить
Ось це вже точно триндьож. Тільки випадково могло статися.
показать весь комментарий
15.04.2022 11:40 Ответить
Це вже копіпаст - с тиждень тому воїни з Азову в Маріуполі так само с 30мм гармати БМП запалили 2 танкі. Там знимав БПЛА значно ближче ї яскравіше...
показать весь комментарий
15.04.2022 13:06 Ответить
Не зрозуміло. Вогонь ведеться з засідки, це ясно. Бетер по переду вогонь не веде, а поступово відкатується.
Схоже на те, що танки вже подбиті й кинуті екіпажем, а бетер прикриває піхоту й добиває техніку.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:10 Ответить
Як би там ні було, все було яскраве. Слава ВСУ.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:14 Ответить
Мені здається, що не кинутий - на початку відео з танка ведеться вогонь. А те, що його добивали - таки напевно да...
показать весь комментарий
15.04.2022 08:30 Ответить
І що там видно? - хтось стріляє, щось вибухає...
показать весь комментарий
15.04.2022 08:13 Ответить
якщо хочете детальніше.будь -ласка на поле бою
показать весь комментарий
15.04.2022 08:18 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2022 08:16 Ответить
Буцефал сила!!!
показать весь комментарий
15.04.2022 08:16 Ответить
Разговаривал с одним десантником, воевавшем на востоке страны еще в конце 2014 года....
Спросил: - А у вас оружия хоть хватает ?
Он ответил:
- Я воспитывался в семье офицера и отец меня наставлял, что Родину надо защищать тем, что у тебя есть !
Есть автомат - автоматом, есть винтовка - винтовкой, есть сапёрная лопатка - мочи врага лопаткой !
показать весь комментарий
15.04.2022 08:17 Ответить
Файно є.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:24 Ответить
Уже не в первый раз видео, как наш бтр уничтожает танк с 30мм пушки. Или у танков брони нет или крали на спецметтале для брони
показать весь комментарий
15.04.2022 08:27 Ответить
ХЗ может бок , сначала ДЗ сработала , а потои проклевал таеи.. а может в корму башни
показать весь комментарий
15.04.2022 08:33 Ответить
Бывают случаи, что от обстрела просто детонирует боекомплект....
Еще в 2014 г. описывали случай, как на востоке наш БТР гасал по кругу и лупил по танку орков пока у того не сдетонировал БК......
показать весь комментарий
15.04.2022 08:36 Ответить
Нужно заехать, или прикинутся мертвьім пока мимо тебя танк проедет, строго позади танка и сделать много-много вьістрелов з зад , там у него слабая броня, тут ему и 314зда.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:38 Ответить
О, да, и пули должньі бьіть бронебойньіе ! Простьіе не годяцца
показать весь комментарий
15.04.2022 08:39 Ответить
Все зависит от снарядов для пушки и куда попадают
показать весь комментарий
15.04.2022 08:40 Ответить
У танка куча уязвиміх мест. Особенно сзади. Радиатор, топливные баки...

Были случаи когда спереди в ствол попадали и башню срывало.
показать весь комментарий
15.04.2022 08:58 Ответить
Читал недавно, что в уличных боях даже из АК можно уничтожить танк, если стрелять сверху по радиатору воздухозабора. Он сразу за башней. После удачного попадания танк и 100 м. не проедет, двигатель накроется.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:23 Ответить
Буцефал! А багато хто скептично відносився ....
показать весь комментарий
15.04.2022 08:36 Ответить
Слишком большой темп стрельбы для буцефала.
показать весь комментарий
15.04.2022 09:24 Ответить
550 п/х
показать весь комментарий
15.04.2022 09:48 Ответить
В 2005 году бельгийская фирма Mecar (в настоящее время, с мая 2014 года, дочерняя структура NEXTER Systems S.A., Франция), имеющая опыт создания бронебойных подкалиберных снарядов с сердечником повышенного удлинения из вольфрамовых сплавов в калибрах от 25 до 120 мм, разработала новый 30-мм патрон M929 с БОПТС к пушкам 2А42 и 2А72.
По параметрам бронепробития боеприпас M929 превосходит аналогичные 30-мм патроны «Эрликон» PMC303 и IHLA (Словакия). Благодаря новому метательному заряду из одноосновного пороха марки ECL (Nitrochemie Wimmis AG), повышенному удлинению сердечника M929 и наличия проворачивающегося пояска достигнуты следующие показатели бронепробития: 55 мм/60°/1000 м и 45 мм/60°/2000 м. Показанные параметры бронепробития бельгийского боеприпаса, по-видимому, являющиеся предельными для системы, используются на Западе в качестве исходных данных при анализе эффективности
показать весь комментарий
15.04.2022 08:44 Ответить
ГАРНО)))
Працює за "правилом": Бачиш --- ****аш"!!!
показать весь комментарий
15.04.2022 08:45 Ответить
Украинский БТР подбивает русский анало говнет танк. Русские уже сторлько раз обосрались на этой войне. Обосрутся еще не раз
показать весь комментарий
15.04.2022 08:46 Ответить
Русня вам *****, если танки с БТР, знищують .
показать весь комментарий
15.04.2022 09:00 Ответить
Я думаю , скоро они Т-34 со сладов подостают , вот будет веселуха ,как по Стругацким все идёт по плану , будут сажать в танки всех подряд , пытаться задавить массой
показать весь комментарий
15.04.2022 09:10 Ответить
Слава українській зброї та рукам, що її тримають
показать весь комментарий
15.04.2022 10:01 Ответить
Ну зачем такое выкладывать?
Там кто-то подбивает кацапов, а кто-то, ребёнок, огонёчки стрельбы коряво подрисовал. Они не имеют отношения к бою.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:28 Ответить
Шо ти мелеш, поясни??
показать весь комментарий
15.04.2022 10:35 Ответить
Wydaje sie jednak że czołg byl wczesniej trafiony rakietą.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:42 Ответить
Вообще темп стрельбы напомнил 25мм те что на бредли ставили.
показать весь комментарий
15.04.2022 10:44 Ответить
А я ще пам'ятаю ці розмови "диванних генералісімусів" типу дебіл Ігора Л. щодо "та нахєра ці бойві модулі Парус/Гром тощо з 30мм гарматами, будь-який танк непереможної галактичної імперії рашки розхєрачить самотужки всі бтр з бойовими модулями України".

Аж он воно як виявилося - в мотивованого воїна ця зброя виявилася просто вбивчою для танків та іншої бронетехніки загарбника. Відео, де наші БТР жмурять танки кацапів як на стрельбах, - вже десятками...
показать весь комментарий
15.04.2022 11:18 Ответить
Надпись у входа в метро Нью-Йорка
" Я думала, (что) я знаю , что такое храбрость, но потом я увидела Украину"
показать весь комментарий
15.04.2022 11:46 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показать весь комментарий
15.04.2022 15:22 Ответить
В нас є нормальні пісні, а не совкове творіння.
показать весь комментарий
16.04.2022 09:27 Ответить
Ого...
показать весь комментарий
15.04.2022 18:45 Ответить
КАК!? Это новый Украинский БМТ, "мини-танк"?
показать весь комментарий
15.04.2022 20:26 Ответить
Як в Зоряних війнах і..шать кацапських гоблінів
показать весь комментарий
15.04.2022 22:26 Ответить
Слава Героям!
показать весь комментарий
15.04.2022 23:30 Ответить
Ця війна продемонструвала що великої потреби в танках вже немає.
показать весь комментарий
16.04.2022 09:26 Ответить
і так буде з кожним
показать весь комментарий
16.04.2022 16:40 Ответить
 
 