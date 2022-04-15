Уничтожение российского танка огнем из БТРа. ВИДЕО
Украинские воины огнем из БТР уничтожили российский танк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто победил на родной земле)", - говорится в сообщении.
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+84 Gen Pan
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+46 Вячеслав Зубарев
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Схоже на те, що танки вже подбиті й кинуті екіпажем, а бетер прикриває піхоту й добиває техніку.
Спросил: - А у вас оружия хоть хватает ?
Он ответил:
- Я воспитывался в семье офицера и отец меня наставлял, что Родину надо защищать тем, что у тебя есть !
Есть автомат - автоматом, есть винтовка - винтовкой, есть сапёрная лопатка - мочи врага лопаткой !
Еще в 2014 г. описывали случай, как на востоке наш БТР гасал по кругу и лупил по танку орков пока у того не сдетонировал БК......
Были случаи когда спереди в ствол попадали и башню срывало.
По параметрам бронепробития боеприпас M929 превосходит аналогичные 30-мм патроны «Эрликон» PMC303 и IHLA (Словакия). Благодаря новому метательному заряду из одноосновного пороха марки ECL (Nitrochemie Wimmis AG), повышенному удлинению сердечника M929 и наличия проворачивающегося пояска достигнуты следующие показатели бронепробития: 55 мм/60°/1000 м и 45 мм/60°/2000 м. Показанные параметры бронепробития бельгийского боеприпаса, по-видимому, являющиеся предельными для системы, используются на Западе в качестве исходных данных при анализе эффективности
Працює за "правилом": Бачиш --- ****аш"!!!
Там кто-то подбивает кацапов, а кто-то, ребёнок, огонёчки стрельбы коряво подрисовал. Они не имеют отношения к бою.
Аж он воно як виявилося - в мотивованого воїна ця зброя виявилася просто вбивчою для танків та іншої бронетехніки загарбника. Відео, де наші БТР жмурять танки кацапів як на стрельбах, - вже десятками...
" Я думала, (что) я знаю , что такое храбрость, но потом я увидела Украину"
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw