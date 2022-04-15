Уничтожение российского танка огнем из БТРа. ВИДЕО

Украинские воины огнем из БТР уничтожили российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто победил на родной земле)", - говорится в сообщении.

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