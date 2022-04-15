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Знищення російського танка вогнем із БТРа. ВIДЕО

Українські воїни вогнем із БТРа знищили російський танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Російський танк проти українського БТРа. Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники та воїни ЗСУ знищили кілька танків і БМП окупантів у бою на сході України. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6635) техніка (1834)


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Топ коментарі
+84
ЗСУ постійно ламають стереотипи; то корабель з градів розхерачать, то з ПТРК по вертольоту ї6онуть, тепер БТРами танки лишайних лапотніков мочать!
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15.04.2022 08:09
+46
Кросівоє.
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15.04.2022 07:58
+28
Звісно , що орки здохли на нашій землі !
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15.04.2022 07:58
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Кросівоє.
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15.04.2022 07:58 Відповісти
Звісно , що орки здохли на нашій землі !
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15.04.2022 07:58 Відповісти
не зрозумів, а той шо перед танком виманював..чи шо.. 30мм бронебійними вогонь
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15.04.2022 07:59 Відповісти
Блинами на лопаті заманив.
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15.04.2022 09:07 Відповісти
А якщо ще й з сердечником з урану238, то ващє запросто.
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15.04.2022 09:16 Відповісти
30 мм Бронебійно-запалюичий-трассер. Баки зовнішні і МТО дуже добре херячить))))) Тактика і маневр наше все
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15.04.2022 09:33 Відповісти
Відчайдушні вояки ЗСУ. Бо якби танк зміг зробити влучний постріл по нашому БТРу, то від останнього мало що б залишилось.
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15.04.2022 08:02 Відповісти
треба бути: спритними, розторопними, мобільними - це все козацькі навички
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16.04.2022 02:27 Відповісти
Вдале полювання...
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15.04.2022 08:03 Відповісти
зведные войны
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15.04.2022 08:08 Відповісти
На@уй іді за москвой, поц.
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15.04.2022 09:18 Відповісти
ЗСУ постійно ламають стереотипи; то корабель з градів розхерачать, то з ПТРК по вертольоту ї6онуть, тепер БТРами танки лишайних лапотніков мочать!
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15.04.2022 08:09 Відповісти
Или Точкой-У по кораблю.
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15.04.2022 09:02 Відповісти
Градами збивали ракету теж.
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15.04.2022 09:06 Відповісти
Ось це вже точно триндьож. Тільки випадково могло статися.
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15.04.2022 11:40 Відповісти
Це вже копіпаст - с тиждень тому воїни з Азову в Маріуполі так само с 30мм гармати БМП запалили 2 танкі. Там знимав БПЛА значно ближче ї яскравіше...
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15.04.2022 13:06 Відповісти
Не зрозуміло. Вогонь ведеться з засідки, це ясно. Бетер по переду вогонь не веде, а поступово відкатується.
Схоже на те, що танки вже подбиті й кинуті екіпажем, а бетер прикриває піхоту й добиває техніку.
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15.04.2022 08:10 Відповісти
Як би там ні було, все було яскраве. Слава ВСУ.
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15.04.2022 08:14 Відповісти
Мені здається, що не кинутий - на початку відео з танка ведеться вогонь. А те, що його добивали - таки напевно да...
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15.04.2022 08:30 Відповісти
І що там видно? - хтось стріляє, щось вибухає...
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15.04.2022 08:13 Відповісти
якщо хочете детальніше.будь -ласка на поле бою
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15.04.2022 08:18 Відповісти
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15.04.2022 08:16 Відповісти
Буцефал сила!!!
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15.04.2022 08:16 Відповісти
Разговаривал с одним десантником, воевавшем на востоке страны еще в конце 2014 года....
Спросил: - А у вас оружия хоть хватает ?
Он ответил:
- Я воспитывался в семье офицера и отец меня наставлял, что Родину надо защищать тем, что у тебя есть !
Есть автомат - автоматом, есть винтовка - винтовкой, есть сапёрная лопатка - мочи врага лопаткой !
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15.04.2022 08:17 Відповісти
Файно є.
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15.04.2022 08:24 Відповісти
Уже не в первый раз видео, как наш бтр уничтожает танк с 30мм пушки. Или у танков брони нет или крали на спецметтале для брони
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15.04.2022 08:27 Відповісти
ХЗ может бок , сначала ДЗ сработала , а потои проклевал таеи.. а может в корму башни
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15.04.2022 08:33 Відповісти
Бывают случаи, что от обстрела просто детонирует боекомплект....
Еще в 2014 г. описывали случай, как на востоке наш БТР гасал по кругу и лупил по танку орков пока у того не сдетонировал БК......
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15.04.2022 08:36 Відповісти
Нужно заехать, или прикинутся мертвьім пока мимо тебя танк проедет, строго позади танка и сделать много-много вьістрелов з зад , там у него слабая броня, тут ему и 314зда.
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15.04.2022 08:38 Відповісти
О, да, и пули должньі бьіть бронебойньіе ! Простьіе не годяцца
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15.04.2022 08:39 Відповісти
Все зависит от снарядов для пушки и куда попадают
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15.04.2022 08:40 Відповісти
У танка куча уязвиміх мест. Особенно сзади. Радиатор, топливные баки...

Были случаи когда спереди в ствол попадали и башню срывало.
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15.04.2022 08:58 Відповісти
Читал недавно, что в уличных боях даже из АК можно уничтожить танк, если стрелять сверху по радиатору воздухозабора. Он сразу за башней. После удачного попадания танк и 100 м. не проедет, двигатель накроется.
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15.04.2022 09:23 Відповісти
Буцефал! А багато хто скептично відносився ....
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15.04.2022 08:36 Відповісти
Слишком большой темп стрельбы для буцефала.
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15.04.2022 09:24 Відповісти
550 п/х
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15.04.2022 09:48 Відповісти
В 2005 году бельгийская фирма Mecar (в настоящее время, с мая 2014 года, дочерняя структура NEXTER Systems S.A., Франция), имеющая опыт создания бронебойных подкалиберных снарядов с сердечником повышенного удлинения из вольфрамовых сплавов в калибрах от 25 до 120 мм, разработала новый 30-мм патрон M929 с БОПТС к пушкам 2А42 и 2А72.
По параметрам бронепробития боеприпас M929 превосходит аналогичные 30-мм патроны «Эрликон» PMC303 и IHLA (Словакия). Благодаря новому метательному заряду из одноосновного пороха марки ECL (Nitrochemie Wimmis AG), повышенному удлинению сердечника M929 и наличия проворачивающегося пояска достигнуты следующие показатели бронепробития: 55 мм/60°/1000 м и 45 мм/60°/2000 м. Показанные параметры бронепробития бельгийского боеприпаса, по-видимому, являющиеся предельными для системы, используются на Западе в качестве исходных данных при анализе эффективности
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15.04.2022 08:44 Відповісти
ГАРНО)))
Працює за "правилом": Бачиш --- ****аш"!!!
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15.04.2022 08:45 Відповісти
Украинский БТР подбивает русский анало говнет танк. Русские уже сторлько раз обосрались на этой войне. Обосрутся еще не раз
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15.04.2022 08:46 Відповісти
Русня вам *****, если танки с БТР, знищують .
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15.04.2022 09:00 Відповісти
Я думаю , скоро они Т-34 со сладов подостают , вот будет веселуха ,как по Стругацким все идёт по плану , будут сажать в танки всех подряд , пытаться задавить массой
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15.04.2022 09:10 Відповісти
Слава українській зброї та рукам, що її тримають
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15.04.2022 10:01 Відповісти
Ну зачем такое выкладывать?
Там кто-то подбивает кацапов, а кто-то, ребёнок, огонёчки стрельбы коряво подрисовал. Они не имеют отношения к бою.
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15.04.2022 10:28 Відповісти
Шо ти мелеш, поясни??
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15.04.2022 10:35 Відповісти
Wydaje sie jednak że czołg byl wczesniej trafiony rakietą.
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15.04.2022 10:42 Відповісти
Вообще темп стрельбы напомнил 25мм те что на бредли ставили.
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15.04.2022 10:44 Відповісти
А я ще пам'ятаю ці розмови "диванних генералісімусів" типу дебіл Ігора Л. щодо "та нахєра ці бойві модулі Парус/Гром тощо з 30мм гарматами, будь-який танк непереможної галактичної імперії рашки розхєрачить самотужки всі бтр з бойовими модулями України".

Аж он воно як виявилося - в мотивованого воїна ця зброя виявилася просто вбивчою для танків та іншої бронетехніки загарбника. Відео, де наші БТР жмурять танки кацапів як на стрельбах, - вже десятками...
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15.04.2022 11:18 Відповісти
Надпись у входа в метро Нью-Йорка
" Я думала, (что) я знаю , что такое храбрость, но потом я увидела Украину"
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15.04.2022 11:46 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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15.04.2022 15:22 Відповісти
В нас є нормальні пісні, а не совкове творіння.
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16.04.2022 09:27 Відповісти
Ого...
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15.04.2022 18:45 Відповісти
КАК!? Это новый Украинский БМТ, "мини-танк"?
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15.04.2022 20:26 Відповісти
Як в Зоряних війнах і..шать кацапських гоблінів
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15.04.2022 22:26 Відповісти
Слава Героям!
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15.04.2022 23:30 Відповісти
Ця війна продемонструвала що великої потреби в танках вже немає.
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16.04.2022 09:26 Відповісти
і так буде з кожним
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16.04.2022 16:40 Відповісти
 
 