Знищення російського танка вогнем із БТРа. ВIДЕО
Українські воїни вогнем із БТРа знищили російський танк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Російський танк проти українського БТРа. Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+84 Gen Pan
показати весь коментар15.04.2022 08:09
+46 Вячеслав Зубарев
показати весь коментар15.04.2022 07:58
+28 Amber
показати весь коментар15.04.2022 07:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схоже на те, що танки вже подбиті й кинуті екіпажем, а бетер прикриває піхоту й добиває техніку.
Спросил: - А у вас оружия хоть хватает ?
Он ответил:
- Я воспитывался в семье офицера и отец меня наставлял, что Родину надо защищать тем, что у тебя есть !
Есть автомат - автоматом, есть винтовка - винтовкой, есть сапёрная лопатка - мочи врага лопаткой !
Еще в 2014 г. описывали случай, как на востоке наш БТР гасал по кругу и лупил по танку орков пока у того не сдетонировал БК......
Были случаи когда спереди в ствол попадали и башню срывало.
По параметрам бронепробития боеприпас M929 превосходит аналогичные 30-мм патроны «Эрликон» PMC303 и IHLA (Словакия). Благодаря новому метательному заряду из одноосновного пороха марки ECL (Nitrochemie Wimmis AG), повышенному удлинению сердечника M929 и наличия проворачивающегося пояска достигнуты следующие показатели бронепробития: 55 мм/60°/1000 м и 45 мм/60°/2000 м. Показанные параметры бронепробития бельгийского боеприпаса, по-видимому, являющиеся предельными для системы, используются на Западе в качестве исходных данных при анализе эффективности
Працює за "правилом": Бачиш --- ****аш"!!!
Там кто-то подбивает кацапов, а кто-то, ребёнок, огонёчки стрельбы коряво подрисовал. Они не имеют отношения к бою.
Аж он воно як виявилося - в мотивованого воїна ця зброя виявилася просто вбивчою для танків та іншої бронетехніки загарбника. Відео, де наші БТР жмурять танки кацапів як на стрельбах, - вже десятками...
" Я думала, (что) я знаю , что такое храбрость, но потом я увидела Украину"
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw