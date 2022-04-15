Знищення російського танка вогнем із БТРа. ВIДЕО

Українські воїни вогнем із БТРа знищили російський танк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Російський танк проти українського БТРа. Як ви думаєте, хто переміг на рідній землі)", - йдеться у повідомленні.

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