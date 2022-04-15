Концерт на руинах: Вакарчук спел в разбомбленном оккупантами харьковском дворике. ВИДЕО
Украинский певец Святослав Вакарчук спел в одном из разбомбленных харьковских двориков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент концерта среди руин опубликован в соцсетях.
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