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Российские оккупанты готовятся к параду на 9 мая в Москве. ВИДЕО

В России начали подготовку к параду Победы на Красной площади в Москве – к репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское государственное пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, Минобороны России отметило, что всего во время подготовки к параду на Красной площади задействованы 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Также сообщается, что репетиция парада прошла в подмосковном селе Алабино. В нем участвовали слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа.

А также тренировались воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения "Юнармия", терские и кубанские казаки.

Сообщается, что в репетиции парада участвовали автомобили повышенной проходимости "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, "Курганец-25" , системы ракетно-артиллерийского вооружения "Искандер", "Мста-С", "Торнадо-Г", системы противоракетной обороны "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Триумф" и т.д.

В небе над полигоном пролетели 62 самолета (истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78, бомбардировщики Су-34 , Су-24М) и 15 вертолетов (ударные вертолетов Ми-24, группы вертолетов Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24).

8 самолетов МиГ-29 пролетели в виде буквы "Z", также пролетел так называемый "самолет судного дня" Ил-80.

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армия РФ (19375) День Победы (1222) парад (641) россия (95683)


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Топ комментарии
+63
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18.04.2022 14:18
+49
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18.04.2022 14:27
+44
Скільки ще орків потрібно нам знищити...
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18.04.2022 14:17
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Скільки ще орків потрібно нам знищити...
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18.04.2022 14:17 Ответить
Нищити бажано, але не обов'язково. Можна ногу, руку чи пісюна відстрелити щоб потім він ще десять-двадцять інших орків залякав до всирачки і вони сюди не сунули.
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18.04.2022 17:47 Ответить
Там еще и рыбки плавают. Правда про парад они не слышали и плавать строем не умеют. Но любят покушать...
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18.04.2022 14:17 Ответить
екіпаж вундерфавлі масква відкриє цей парад під виступ кабздона.
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18.04.2022 14:17 Ответить
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18.04.2022 14:18 Ответить
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18.04.2022 14:58 Ответить
А хатєли в Києві або Маріуполі- пєрєдумалі,навєрна шота случілась...
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18.04.2022 14:19 Ответить
цього разу без техніки
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18.04.2022 14:19 Ответить
Мішків з кістками орків хватає для параду?
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18.04.2022 14:19 Ответить
Було би чудово ,щоб під час репетиції туди прилетіло трошки наших ракет,з ''привітанням'!)
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18.04.2022 14:20 Ответить
Це все,що залишилось?
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18.04.2022 14:20 Ответить
Дуже символічно проводитимуть парад на головному кладовищі мацковії - на красной площаді біля склепу.
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18.04.2022 14:21 Ответить
стиралки и телевизоры на параде нести будут ?
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18.04.2022 14:21 Ответить
Аякже! Зразу після мішків з кістками різних родів військ.
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18.04.2022 14:24 Ответить
коробка щасливих молоденьких кацапських удовиць із стиралками, прасками та косметикою
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18.04.2022 14:36 Ответить
Парадна форма - спідня білізна.
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18.04.2022 14:59 Ответить
Унитазы еще и парадная форма участников парада будет включать кружевные женские труселя.
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18.04.2022 14:46 Ответить
вот более правдоподобная версия парада, чем то унылое говно, которое нам показывают )))
https://twitter.com/i/status/1515795407615533062
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18.04.2022 14:21 Ответить
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18.04.2022 14:39 Ответить
я вглядався в далечінь...але,не побачив будку собаки ,яку сперли орки.мабуть на мавзолеї стоїть
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18.04.2022 14:45 Ответить
Красная площа має стати червоною від кацапської крові.
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18.04.2022 14:22 Ответить
Червоно-чорною!
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18.04.2022 15:04 Ответить
Мабуть і потопельника мааскву протягнуть по червоній площі.
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18.04.2022 14:23 Ответить
Хоча б капітана протягнули по площі. за ноги. Ах да... Можна з квітами.
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18.04.2022 14:25 Ответить
Роботи - не початий край !
Ібашить ще та ібашить......
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18.04.2022 14:23 Ответить
Позорный парад фашистов. И трусы со всем наворованным даешь на палках
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18.04.2022 14:24 Ответить
Внимание на красную площадь выходит парадный расчет легендарных машино-стиральных войск специального назначения, за ним движется сводный боевой расчет с*зженных унитазов.
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18.04.2022 14:25 Ответить
За ними проходят колонны в кружевных трусах с современными смартфонами в руках. А вот стройными рядами проходят доблестные кухонно-комбайнеры с микроволновковыми войсками. За ними гордо следуют обще-войсковые шруповертно-колесные войска. Берегись, НАТО!
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18.04.2022 14:31 Ответить
Собачья будка , как я понимаю, поедет на отдельном помосте.
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18.04.2022 14:48 Ответить
Самолеты с белорусской области перекинули на парад?
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18.04.2022 14:25 Ответить
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18.04.2022 14:27 Ответить
ууууухххтижжжжжжжжжж
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18.04.2022 14:55 Ответить
Св"ят --св"ят... Ще присниться така вночі...
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18.04.2022 15:02 Ответить
Zомби
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18.04.2022 16:59 Ответить
А можна якось туди тихенько стінгери підвезти і тихенько на параді запустить феєрверк?
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18.04.2022 14:29 Ответить
Наші військові вже почали бронювати номери в москві для участі в параді 9 травня
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1501595676211400716
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18.04.2022 14:29 Ответить
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18.04.2022 14:46 Ответить
Армия мертвых А забирать своих Ванек валяющихся у нас по лесах они не хотят
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18.04.2022 14:29 Ответить
їх як грязі...
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18.04.2022 14:31 Ответить
А мы должны в этот день тройную дозу орков перебить!

И какую-то шхуну обязательно потопить Точкой У.
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18.04.2022 14:31 Ответить
Може хтось на параді заїбашіть путлера.
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18.04.2022 14:32 Ответить
""
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18.04.2022 14:35 Ответить
Нехай тіщиться. Поки що. Але щось вказує на те що це останній парад для бункерфюрера Наступне шоу - перегони на лафетах
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18.04.2022 14:36 Ответить
У них еще "мир, труд, май" будет. Только многие его уже не увидят.
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18.04.2022 14:37 Ответить
А хто там МЛЯДЬ розповідає, що вже резервів немає і техніка 60-х, і це не лише Арестович, всі єксперди, що за різнобой і "ПРОВАЛИ В ПАМЯТІ"!
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18.04.2022 14:39 Ответить
от власне..
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18.04.2022 14:48 Ответить
Говорить - не окопы рыть.
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18.04.2022 14:51 Ответить
Чому мовчить Зєля сьогодні та Генштаб/Міноборони та штатні говоруни про події на Донбасі?
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18.04.2022 14:41 Ответить
тобі особисто відзвітувати?
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18.04.2022 14:47 Ответить
Пане Шмалько,а вам не здається,що в країні війна,а не якісь змаганя? І не потрібні прямі репортажі з коментаторами і гостями студії. Якщо дуже вже цікаво,то є поїзди на Донбас. Можно все побачити вживу...
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18.04.2022 16:47 Ответить
От було б класно всіх цих контрацептивів чимось там і накрити на чолі з Уйлом )))
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18.04.2022 14:46 Ответить
а окрема коробка екіпажу крейсера "МАЦКВА" буде представлена. Ну хоча б у трунах. дуже скрепно буде.
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18.04.2022 14:47 Ответить
Було б непогано якби наші зелені співвітчизники згадали всі свої методички про Порошенка і парад і перенесли їх в рунет тільки вже з прізвищем Путін. так би мовити бити касапів їхнею же зброєю.
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18.04.2022 14:48 Ответить
Что это? Похороны федерации. Хорошо несут, наконец то, дождались!
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18.04.2022 14:51 Ответить
кого вони будуть в цьому році на палиці нести, "дідиваевалі" чи нових, "масквичей з "Москви"?
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18.04.2022 14:51 Ответить
Треба по Кровавій площі бахнуть точкой У в момент параду

буде нова марка - ***********
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18.04.2022 14:53 Ответить
фашисты будут маршировать по красной площади, как и мечтал гитлер.
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18.04.2022 14:57 Ответить
Дальність "Точки-У" лише 120 км!

Порох зробив ракету на 280 км, але переробити її на 500 чи 1000 км не встиг, а послідовники виявились "Созерцателями мира в глазах".
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18.04.2022 15:50 Ответить
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18.04.2022 14:55 Ответить
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18.04.2022 14:56 Ответить
Полная версия будущего "парада".
https://fakeoff.org/freak-show/9-maya-parad-v-moskve-budet-osobennym-spetsoperatsionnym 9 мая парад будет особенным, спецоперационным
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18.04.2022 15:17 Ответить
Надеюсь, с парада все пойдут в бой?!..
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18.04.2022 14:57 Ответить
От бы туда пару снарядов запустить!
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18.04.2022 14:59 Ответить
В виде поздравления.
Заодно и праздничный салют неплохой будет.
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18.04.2022 15:20 Ответить
кацапский парад
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18.04.2022 15:01 Ответить
Так Кантемировскую и Таманскую под Харьковом потрепали,кто там будет за них?
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18.04.2022 15:20 Ответить
випадково прочитала: готуються до нападу в Москві
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18.04.2022 15:22 Ответить
Самолет ссутного дня!
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18.04.2022 15:22 Ответить
Кацапи всадовлять на палиці своїх здохлих в Україні сисунків
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18.04.2022 15:26 Ответить
Требаподвоїти кількість зажмурених путінських орків, щоб свсобакам було не до парадів.
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18.04.2022 15:34 Ответить
Ех, нам би один чи два Томгавки... Ми б їм гарний салют влаштували...
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18.04.2022 15:38 Ответить
А фанерна "Москва" буде?
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18.04.2022 15:46 Ответить
Цікаво, а труни з загиблими небіжчиками у них будуть на колесах причеплені чи самохідні?
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18.04.2022 16:26 Ответить
треба щоб на параді американський дрон камікадзе привітав *****
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18.04.2022 16:52 Ответить
Хірякнуть би туди чим небуть. Або по літакам хірякнуть, щоб вони впали і укокошили нелюдів, що по землі лазять і техніку б спалили, все одним махом.Такі собі мрії...
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18.04.2022 17:59 Ответить
Фарш марширує.
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18.04.2022 19:03 Ответить
а где тачанка махно? показывают свой металлолом, для лапухов, русских зрителей. Они ***** и верят про вторую армию мира.)))

https://www.youtube.com/watch?v=NU6TWO6BhNo
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18.04.2022 23:43 Ответить
 
 