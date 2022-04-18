Російські окупанти готуються до параду на 9 травня в Москві. ВIДЕО

У Росії розпочали підготовку до параду Перемоги на Червоній площі в Москві – до репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське державне пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Зокрема, Міноборони Росії зазначило, що загалом під час підготовки до параду на Червоній площі задіяні 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця сучасного озброєння та військової техніки, 77 літаків та гелікоптерів.

Також повідомляється, що репетиція параду відбулася у підмосковному селі Алабіно. У ній брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів Міноборони та інших силових відомств, офіцери, сержанти та солдати з'єднань і військових частин Західного військового округу.

А також тренувалися вихованці суворовських та нахімівських училищ, кадетського корпусу, учасники руху "Юнармія", терські та кубанські казаки.

Повідомляється, що в репетиції параду брали участь автомобілі підвищеної прохідності "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорив", Т-14 "Армата", бойові машини піхоти БМП-2, БМП-3, "Курганець-25" , системи ракетно-артилерійського озброєння "Іскандер", "Мста-С", "Торнадо-Г", системи протиракетної оборони "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Тріумф" та ін.

У небі над полігоном пролетіли 62 літаки (винищувачі Су-57, Су-35, Су-30СМ, МіГ-31БМ, літаки Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Іл-76 та Іл-78, бомбардувальники Су-34 , Су-24М) та 15 вертольотів (ударні вертольотів Мі-24, групи вертольотів Ка-52, Мі-28н, Мі-8 та Мі-24).

8 літаків МіГ-29 пролетіли у вигляді літери "Z", також пролетів так званий "літак судного дня" Іл-80.