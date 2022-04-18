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Російські окупанти готуються до параду на 9 травня в Москві. ВIДЕО

У Росії розпочали підготовку до параду Перемоги на Червоній площі в Москві – до репетицій залучили понад 11 тисяч військовослужбовців та дві сотні одиниць сучасної техніки та авіації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське державне пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Зокрема, Міноборони Росії зазначило, що загалом під час підготовки до параду на Червоній площі задіяні 11 тисяч військовослужбовців, 131 одиниця сучасного озброєння та військової техніки, 77 літаків та гелікоптерів.

Також повідомляється, що репетиція параду відбулася у підмосковному селі Алабіно. У ній брали участь слухачі та курсанти військово-навчальних закладів Міноборони та інших силових відомств, офіцери, сержанти та солдати з'єднань і військових частин Західного військового округу.

А також тренувалися вихованці суворовських та нахімівських училищ, кадетського корпусу, учасники руху "Юнармія", терські та кубанські казаки.

Повідомляється, що в репетиції параду брали участь автомобілі підвищеної прохідності "Тайфун", танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорив", Т-14 "Армата", бойові машини піхоти БМП-2, БМП-3, "Курганець-25" , системи ракетно-артилерійського озброєння "Іскандер", "Мста-С", "Торнадо-Г", системи протиракетної оборони "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Тріумф" та ін.

У небі над полігоном пролетіли 62 літаки (винищувачі Су-57, Су-35, Су-30СМ, МіГ-31БМ, літаки Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Іл-76 та Іл-78, бомбардувальники Су-34 , Су-24М) та 15 вертольотів (ударні вертольотів Мі-24, групи вертольотів Ка-52, Мі-28н, Мі-8 та Мі-24).

8 літаків МіГ-29 пролетіли у вигляді літери "Z", також пролетів так званий "літак судного дня" Іл-80.

Автор: 

армія рф (17526) День Перемоги (452) парад (386) росія (65379)


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Топ коментарі
+63
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18.04.2022 14:18
+49
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18.04.2022 14:27
+44
Скільки ще орків потрібно нам знищити...
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18.04.2022 14:17
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Скільки ще орків потрібно нам знищити...
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18.04.2022 14:17 Відповісти
Нищити бажано, але не обов'язково. Можна ногу, руку чи пісюна відстрелити щоб потім він ще десять-двадцять інших орків залякав до всирачки і вони сюди не сунули.
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18.04.2022 17:47 Відповісти
Там еще и рыбки плавают. Правда про парад они не слышали и плавать строем не умеют. Но любят покушать...
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18.04.2022 14:17 Відповісти
екіпаж вундерфавлі масква відкриє цей парад під виступ кабздона.
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18.04.2022 14:17 Відповісти
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18.04.2022 14:18 Відповісти
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18.04.2022 14:58 Відповісти
А хатєли в Києві або Маріуполі- пєрєдумалі,навєрна шота случілась...
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18.04.2022 14:19 Відповісти
цього разу без техніки
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18.04.2022 14:19 Відповісти
Мішків з кістками орків хватає для параду?
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18.04.2022 14:19 Відповісти
Було би чудово ,щоб під час репетиції туди прилетіло трошки наших ракет,з ''привітанням'!)
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18.04.2022 14:20 Відповісти
Це все,що залишилось?
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18.04.2022 14:20 Відповісти
Дуже символічно проводитимуть парад на головному кладовищі мацковії - на красной площаді біля склепу.
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18.04.2022 14:21 Відповісти
стиралки и телевизоры на параде нести будут ?
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18.04.2022 14:21 Відповісти
Аякже! Зразу після мішків з кістками різних родів військ.
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18.04.2022 14:24 Відповісти
коробка щасливих молоденьких кацапських удовиць із стиралками, прасками та косметикою
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18.04.2022 14:36 Відповісти
Парадна форма - спідня білізна.
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18.04.2022 14:59 Відповісти
Унитазы еще и парадная форма участников парада будет включать кружевные женские труселя.
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18.04.2022 14:46 Відповісти
вот более правдоподобная версия парада, чем то унылое говно, которое нам показывают )))
https://twitter.com/i/status/1515795407615533062
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18.04.2022 14:21 Відповісти
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18.04.2022 14:39 Відповісти
я вглядався в далечінь...але,не побачив будку собаки ,яку сперли орки.мабуть на мавзолеї стоїть
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18.04.2022 14:45 Відповісти
Красная площа має стати червоною від кацапської крові.
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18.04.2022 14:22 Відповісти
Червоно-чорною!
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18.04.2022 15:04 Відповісти
Мабуть і потопельника мааскву протягнуть по червоній площі.
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18.04.2022 14:23 Відповісти
Хоча б капітана протягнули по площі. за ноги. Ах да... Можна з квітами.
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18.04.2022 14:25 Відповісти
Роботи - не початий край !
Ібашить ще та ібашить......
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18.04.2022 14:23 Відповісти
Позорный парад фашистов. И трусы со всем наворованным даешь на палках
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18.04.2022 14:24 Відповісти
Внимание на красную площадь выходит парадный расчет легендарных машино-стиральных войск специального назначения, за ним движется сводный боевой расчет с*зженных унитазов.
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18.04.2022 14:25 Відповісти
За ними проходят колонны в кружевных трусах с современными смартфонами в руках. А вот стройными рядами проходят доблестные кухонно-комбайнеры с микроволновковыми войсками. За ними гордо следуют обще-войсковые шруповертно-колесные войска. Берегись, НАТО!
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18.04.2022 14:31 Відповісти
Собачья будка , как я понимаю, поедет на отдельном помосте.
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18.04.2022 14:48 Відповісти
Самолеты с белорусской области перекинули на парад?
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18.04.2022 14:25 Відповісти
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18.04.2022 14:27 Відповісти
ууууухххтижжжжжжжжжж
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18.04.2022 14:55 Відповісти
Св"ят --св"ят... Ще присниться така вночі...
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18.04.2022 15:02 Відповісти
Zомби
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18.04.2022 16:59 Відповісти
А можна якось туди тихенько стінгери підвезти і тихенько на параді запустить феєрверк?
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18.04.2022 14:29 Відповісти
Наші військові вже почали бронювати номери в москві для участі в параді 9 травня
https://twitter.com/NDmytriiev/status/1501595676211400716
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18.04.2022 14:29 Відповісти
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18.04.2022 14:46 Відповісти
Армия мертвых А забирать своих Ванек валяющихся у нас по лесах они не хотят
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18.04.2022 14:29 Відповісти
їх як грязі...
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18.04.2022 14:31 Відповісти
А мы должны в этот день тройную дозу орков перебить!

И какую-то шхуну обязательно потопить Точкой У.
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18.04.2022 14:31 Відповісти
Може хтось на параді заїбашіть путлера.
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18.04.2022 14:32 Відповісти
""
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18.04.2022 14:35 Відповісти
Нехай тіщиться. Поки що. Але щось вказує на те що це останній парад для бункерфюрера Наступне шоу - перегони на лафетах
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18.04.2022 14:36 Відповісти
У них еще "мир, труд, май" будет. Только многие его уже не увидят.
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18.04.2022 14:37 Відповісти
А хто там МЛЯДЬ розповідає, що вже резервів немає і техніка 60-х, і це не лише Арестович, всі єксперди, що за різнобой і "ПРОВАЛИ В ПАМЯТІ"!
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18.04.2022 14:39 Відповісти
от власне..
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18.04.2022 14:48 Відповісти
Говорить - не окопы рыть.
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18.04.2022 14:51 Відповісти
Чому мовчить Зєля сьогодні та Генштаб/Міноборони та штатні говоруни про події на Донбасі?
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18.04.2022 14:41 Відповісти
тобі особисто відзвітувати?
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18.04.2022 14:47 Відповісти
Пане Шмалько,а вам не здається,що в країні війна,а не якісь змаганя? І не потрібні прямі репортажі з коментаторами і гостями студії. Якщо дуже вже цікаво,то є поїзди на Донбас. Можно все побачити вживу...
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18.04.2022 16:47 Відповісти
От було б класно всіх цих контрацептивів чимось там і накрити на чолі з Уйлом )))
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18.04.2022 14:46 Відповісти
а окрема коробка екіпажу крейсера "МАЦКВА" буде представлена. Ну хоча б у трунах. дуже скрепно буде.
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18.04.2022 14:47 Відповісти
Було б непогано якби наші зелені співвітчизники згадали всі свої методички про Порошенка і парад і перенесли їх в рунет тільки вже з прізвищем Путін. так би мовити бити касапів їхнею же зброєю.
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18.04.2022 14:48 Відповісти
Что это? Похороны федерации. Хорошо несут, наконец то, дождались!
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18.04.2022 14:51 Відповісти
кого вони будуть в цьому році на палиці нести, "дідиваевалі" чи нових, "масквичей з "Москви"?
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18.04.2022 14:51 Відповісти
Треба по Кровавій площі бахнуть точкой У в момент параду

буде нова марка - ***********
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18.04.2022 14:53 Відповісти
фашисты будут маршировать по красной площади, как и мечтал гитлер.
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18.04.2022 14:57 Відповісти
Дальність "Точки-У" лише 120 км!

Порох зробив ракету на 280 км, але переробити її на 500 чи 1000 км не встиг, а послідовники виявились "Созерцателями мира в глазах".
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18.04.2022 15:50 Відповісти
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18.04.2022 14:55 Відповісти
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18.04.2022 14:56 Відповісти
Полная версия будущего "парада".
https://fakeoff.org/freak-show/9-maya-parad-v-moskve-budet-osobennym-spetsoperatsionnym 9 мая парад будет особенным, спецоперационным
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18.04.2022 15:17 Відповісти
Надеюсь, с парада все пойдут в бой?!..
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18.04.2022 14:57 Відповісти
От бы туда пару снарядов запустить!
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18.04.2022 14:59 Відповісти
В виде поздравления.
Заодно и праздничный салют неплохой будет.
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18.04.2022 15:20 Відповісти
кацапский парад
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18.04.2022 15:01 Відповісти
Так Кантемировскую и Таманскую под Харьковом потрепали,кто там будет за них?
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18.04.2022 15:20 Відповісти
випадково прочитала: готуються до нападу в Москві
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18.04.2022 15:22 Відповісти
Самолет ссутного дня!
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18.04.2022 15:22 Відповісти
Кацапи всадовлять на палиці своїх здохлих в Україні сисунків
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18.04.2022 15:26 Відповісти
Требаподвоїти кількість зажмурених путінських орків, щоб свсобакам було не до парадів.
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18.04.2022 15:34 Відповісти
Ех, нам би один чи два Томгавки... Ми б їм гарний салют влаштували...
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18.04.2022 15:38 Відповісти
А фанерна "Москва" буде?
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18.04.2022 15:46 Відповісти
Цікаво, а труни з загиблими небіжчиками у них будуть на колесах причеплені чи самохідні?
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18.04.2022 16:26 Відповісти
треба щоб на параді американський дрон камікадзе привітав *****
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18.04.2022 16:52 Відповісти
Хірякнуть би туди чим небуть. Або по літакам хірякнуть, щоб вони впали і укокошили нелюдів, що по землі лазять і техніку б спалили, все одним махом.Такі собі мрії...
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18.04.2022 17:59 Відповісти
Фарш марширує.
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18.04.2022 19:03 Відповісти
а где тачанка махно? показывают свой металлолом, для лапухов, русских зрителей. Они ***** и верят про вторую армию мира.)))

https://www.youtube.com/watch?v=NU6TWO6BhNo
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18.04.2022 23:43 Відповісти
 
 