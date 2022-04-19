"Азов. Живые и не сдаются - бьют русню", - соцсети. ВИДЕО
Видео с защитниками Мариуполя обнародовали в сети.
Ролик опубликовал в Фейсбуке Борис Пенчук, сообщает Цензор.НЕТ.
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Святий Боже Спасителю наш, спаси та захисти, пробач нам грiхи наши i помилуй нас! 🙏
ЧЕСТЬ І ХВАЛА ВАМ ВОЇНИ!!!
ДЯКУЮ МАТЕРЯМ, за їніх БЕЗСТРАШНИХ і МУЖНІХ ДІТЕЙ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Bog z Mariupolem !
Geroyam Slava !
Ви - незламні Воїни, дорогі наші Захисники.
Вклоняємося вам за вашу мужність і силу духу.
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA
А сьогодні вже 55 діб стоїть "Азов" , стоять оборонці Маріка !
Низький Вам уклін !!!
Живіть хлопці, на зло ворогам!!!
він же прострелений... знімає підбодрюючи побратимів, це відео..
нема слів.
Молитва Азовцев
Хлопці, вы герої!!! Живіть назло усім кацапським мерзотникам, моє серце з вами!!!!
https://www.youtube.com/shorts/YsLgZ6HqX9w
За волю, за свободу.
Ведь Родина у нас одна,
Не отдадим уроду!
Идёт беда, идёт орда
российских псов с востока.
И как случилось и когда,
Обмануты мы так жестоко!?
Орда идёт из глубины веков,-
Цивилизациям угроза.
Разрушат всё, аж до основ,
Оставив смерть и слёзы.
Вставай, страна, нам бить врага,
Без страха и упрёка.
Мы - Рыцари добра, но зло
Поплатится жестоко!
А.
Господи, помоги нашим Рыцарям!