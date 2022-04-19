"Азов. Живі і не здаються - б'ють русню", - соцмережі. ВIДЕО
Відео із захисниками Маріуполя оприлюднили в мережі.
Ролик опублікував у фейсбуці Борис Пенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+126 Valter Valter
показати весь коментар19.04.2022 21:26
+83 Влад Воланд
показати весь коментар19.04.2022 21:27
+82 Reception Office
показати весь коментар19.04.2022 21:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Святий Боже Спасителю наш, спаси та захисти, пробач нам грiхи наши i помилуй нас! 🙏
ЧЕСТЬ І ХВАЛА ВАМ ВОЇНИ!!!
ДЯКУЮ МАТЕРЯМ, за їніх БЕЗСТРАШНИХ і МУЖНІХ ДІТЕЙ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Bog z Mariupolem !
Geroyam Slava !
Ви - незламні Воїни, дорогі наші Захисники.
Вклоняємося вам за вашу мужність і силу духу.
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA
А сьогодні вже 55 діб стоїть "Азов" , стоять оборонці Маріка !
Низький Вам уклін !!!
Живіть хлопці, на зло ворогам!!!
він же прострелений... знімає підбодрюючи побратимів, це відео..
нема слів.
Молитва Азовцев
Хлопці, вы герої!!! Живіть назло усім кацапським мерзотникам, моє серце з вами!!!!
https://www.youtube.com/shorts/YsLgZ6HqX9w
За волю, за свободу.
Ведь Родина у нас одна,
Не отдадим уроду!
Идёт беда, идёт орда
российских псов с востока.
И как случилось и когда,
Обмануты мы так жестоко!?
Орда идёт из глубины веков,-
Цивилизациям угроза.
Разрушат всё, аж до основ,
Оставив смерть и слёзы.
Вставай, страна, нам бить врага,
Без страха и упрёка.
Мы - Рыцари добра, но зло
Поплатится жестоко!
А.
Господи, помоги нашим Рыцарям!