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"Азов. Живі і не здаються - б'ють русню", - соцмережі. ВIДЕО

Відео із захисниками Маріуполя оприлюднили в мережі.

Ролик опублікував у фейсбуці Борис Пенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оборона Маріуполя триває. "Азов" проводить контратаку попри переважаючі сили противника. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3231) Азов (777)


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Топ коментарі
+126
Азов уже мировая легенда
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19.04.2022 21:26
+83
Бережи вас Бог,дай сили витримати і втримати
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19.04.2022 21:27
+82
Хлопці тримайтесь! Обов'язково виживіть і порвіть москальських виродків !!! Бажаю вам відтанцювать на могилі *****. Бережи вас Боже! Молимось і вболіваємо за вас!
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19.04.2022 21:28
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Бийте щоб шуба заверталась. Навічно в Землю Українську.
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19.04.2022 21:26 Відповісти
Азов уже мировая легенда
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19.04.2022 21:26 Відповісти
Господи, вони дійсно кіборги! По центру, воїн з розбитим обличчям, але ж видно, що це додає ще більше люті для знищення кацопотвор!
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19.04.2022 21:41 Відповісти
Молюсь за хлопців кожну хвилину, хлопці- хай вас Господь береже, дай вам Бог сили! І ще- живіть та перемагайте! Ви нам всім потрібні! Ви повинні жити всім цім кацапским уродам на зло! І дівчата вас дуже тут чекають, бо ви гордість та слава країни!
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19.04.2022 21:59 Відповісти
Всi думки з Марiуполем... 😰Вся краiна молится за мешканцiв мiста та ii Захистникiв...
Святий Боже Спасителю наш, спаси та захисти, пробач нам грiхи наши i помилуй нас! 🙏
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19.04.2022 22:39 Відповісти
Медведчука туда.
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19.04.2022 21:27 Відповісти
Медведчука потрібно за призначенням відправляти - на розмінування. Тимбільше що він має досвід, тисячі людей провів через мінні поля 😀
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19.04.2022 22:35 Відповісти
Бережи вас Бог,дай сили витримати і втримати
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19.04.2022 21:27 Відповісти
Хлопці тримайтесь! Обов'язково виживіть і порвіть москальських виродків !!! Бажаю вам відтанцювать на могилі *****. Бережи вас Боже! Молимось і вболіваємо за вас!
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19.04.2022 21:28 Відповісти
Молюсь постоянно за вас пацаны.
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19.04.2022 21:28 Відповісти
Вся краiна молится...🙏🙏🙏
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19.04.2022 22:41 Відповісти
****..., так хочется плакать
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19.04.2022 21:28 Відповісти
Поплачь, друже, полегчает
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20.04.2022 01:04 Відповісти
Які ж вони круті.
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19.04.2022 21:30 Відповісти
Крицевої вам сили!!! Дух ваш - незборений, серця ваші- стальні!!!🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐💐💐
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19.04.2022 21:31 Відповісти
Вы уже легенда , не хуже этой :

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19.04.2022 21:31 Відповісти
Вклоняюсь перед мужністю цих ВІДВАЖНИХ ГЕРОЇВ!
ЧЕСТЬ І ХВАЛА ВАМ ВОЇНИ!!!
ДЯКУЮ МАТЕРЯМ, за їніх БЕЗСТРАШНИХ і МУЖНІХ ДІТЕЙ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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19.04.2022 21:31 Відповісти
Слава Господу! Героям Слава!
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19.04.2022 22:43 Відповісти
просто душить від страху за цих сміливих лицарів - те що вони там роблять, не було в новітній історії... але я дуже боюсь що їх в жертву приносять...
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19.04.2022 21:31 Відповісти
Поможи вам, рідненькі, Господь та Матінка Божа
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19.04.2022 21:31 Відповісти
🙏🙏🙏
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19.04.2022 22:45 Відповісти
🙏🙏🙏
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19.04.2022 21:32 Відповісти
НАСТОЯЩИЕ!!!
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19.04.2022 21:32 Відповісти
Эти люди из стали - настоящие воены. Дай им Бог долгой жизни. Они смогут ей по настоящему распорядиться.
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19.04.2022 21:33 Відповісти
АЗОВ - молодцы.Героям слава !!!
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19.04.2022 21:34 Відповісти
ЗСУ вже отримали "Вампіри", які допоможуть влаштувати нову "Чорнобаївку" росіянам
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19.04.2022 21:34 Відповісти
Преклоняю колено перед защитниками Мариуполя.
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19.04.2022 21:36 Відповісти
Залужний пообіцяв американскому генералу що Україна поділитись досвідом, як бити свинособак
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19.04.2022 21:36 Відповісти
Дай вам Бог здоровя
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19.04.2022 21:36 Відповісти
Вони виживуть ,обов'язково виживуть , так як такі мужні Герої потрібні Україні ✊💪🙏🏼
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19.04.2022 21:36 Відповісти
Bog z Ukrainoyu !
Bog z Mariupolem !
Geroyam Slava !
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19.04.2022 21:37 Відповісти
Герои Украины - Пропагандисты из всех утюгов вещали о мощшном наступлении армии их зомби на Донбассе только с таким наступлением ВСУ будет защищаться аж до Москвы.
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19.04.2022 21:37 Відповісти
Я вірю, що московитська орда не здолає Маріуполь.

Ви - незламні Воїни, дорогі наші Захисники.
Вклоняємося вам за вашу мужність і силу духу.
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19.04.2022 21:38 Відповісти
Азов по сути это вторая армия ВСУ
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19.04.2022 21:38 Відповісти
Первая
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20.04.2022 01:02 Відповісти
Ох, не даром, кацапня чи не найбільше боїться саме "Азов"
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19.04.2022 21:39 Відповісти
Бойцы полка Азов в Геническе. Молитва.
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA
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19.04.2022 22:49 Відповісти
Колись знімуть фільм "3000 азовців" ... Бо у Ксерокса не було при Фермопілах ні літаків , ні ФАБ-3000 , ні хімічної збої ... Й цар Леонід бився лише 4 доби .
А сьогодні вже 55 діб стоїть "Азов" , стоять оборонці Маріка !
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19.04.2022 21:41 Відповісти
Да уж. Какие там в сраку "морские котики"? Какой там SAS? Вот это реально крутые ребята.👍👏
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19.04.2022 21:41 Відповісти
Пам'ятаю висери рашистів, коли вони бачили на рабсії колони кадирівців перед війною, мол ось наши кадирковці їдуть біндер вбивати! Я їм тоді написав, що їх чекає полк Азов та вони будуть відсмоктувати в Україні)) Азову респект
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19.04.2022 21:42 Відповісти
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19.04.2022 21:48 Відповісти
Украине нужна артиллерия и мы ее предоставим - об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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19.04.2022 21:43 Відповісти
ГЕРОЙ УКРАЇНИ!
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19.04.2022 21:55 Відповісти
Боже бережи наших захисників та дай їм сили...
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19.04.2022 21:43 Відповісти
Молимся за вас герои!!!
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19.04.2022 21:45 Відповісти
АЗОВ --- Воины Света , Воины Добра !!!

Низький Вам уклін !!!
Живіть хлопці, на зло ворогам!!!
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19.04.2022 21:54 Відповісти
І хлопців шкода і тих діточок з мамами. Боже збережи їх усіх!
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19.04.2022 21:59 Відповісти
Господи, якщо ти є, врятуй їх, вони вже зробили заради добра і світла більше чим любий ангел...
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19.04.2022 22:01 Відповісти
В хлопця кровотеча.
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19.04.2022 22:01 Відповісти
Смерть кацапам та тим зрадникам, хто допустив блокаду Маріуполя без єдиного вистрілу! Жителям та захисникам Маріуполя Божого благословіння.
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19.04.2022 22:04 Відповісти
*****...
він же прострелений... знімає підбодрюючи побратимів, це відео..
нема слів.
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19.04.2022 22:04 Відповісти
доблесть, дерзость, стойкость, выживаемость (дай Бог) просто впечатляют. Эти парни, действительно, делают историю.
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19.04.2022 22:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA

Молитва Азовцев
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19.04.2022 22:59 Відповісти
Молодці , а в цей час дивано бункерня підарасня такі як Подоляк та Арестович ховаюця за спиною нашого Президента
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19.04.2022 22:11 Відповісти
У мене немає слів... шкода, що історія знову і знову повторюється, і ми маємо виборювати свою свободу та взгагалі існування української державності власною кров'ю...
Хлопці, вы герої!!! Живіть назло усім кацапським мерзотникам, моє серце з вами!!!!
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19.04.2022 22:34 Відповісти
Круче этих парней только Иисус Христос!
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19.04.2022 22:35 Відповісти
Як ви всі, набожні богомольці, набридли вже, зі своїми молитвами та христосами. 21 століття на дворі, а ви ще у середньовіччі застрягли
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19.04.2022 23:42 Відповісти
Я бачив сьогодні це коротке відео.Хоч би якось кров зупинити,чи не було як і чим.Чи вже пофіг цьому воїну.Реально чимось схоже,як у фільмі Термінатор.Більше не знаю,як це коментувати.
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19.04.2022 22:39 Відповісти
Мы, украинцы, такой народ
https://www.youtube.com/shorts/YsLgZ6HqX9w
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19.04.2022 23:03 Відповісти
Господи, дай сил азовцам выстоять и сил пережить всё, что предстоит.
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19.04.2022 23:39 Відповісти
Де був ваш господь, коли кацапи катували та вбивали людей в Бучі?
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19.04.2022 23:47 Відповісти
мы не знаем...многие писали, кто верил, что теперь не знают, если ли он вообще...
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20.04.2022 00:34 Відповісти
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19.04.2022 23:52 Відповісти
астролог написала что Азов выстоит...И победит. Но в мае. Хоть бы это было правдой...
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20.04.2022 00:35 Відповісти
Желаю азовцам счастья, здоровья и мирного неба над головой! А также успехов в жизни и побольше радости.
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20.04.2022 00:55 Відповісти
Постарайтесь выжить!
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20.04.2022 03:44 Відповісти
Вставай, страна, идёт война,
За волю, за свободу.
Ведь Родина у нас одна,
Не отдадим уроду!
Идёт беда, идёт орда
российских псов с востока.
И как случилось и когда,
Обмануты мы так жестоко!?
Орда идёт из глубины веков,-
Цивилизациям угроза.
Разрушат всё, аж до основ,
Оставив смерть и слёзы.
Вставай, страна, нам бить врага,
Без страха и упрёка.
Мы - Рыцари добра, но зло
Поплатится жестоко!

А.
Господи, помоги нашим Рыцарям!
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20.04.2022 12:43 Відповісти
 
 