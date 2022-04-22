Валерий Маркус и побратимы. Эксклюзивное видео из зоны боевых действий. ВИДЕО

Несмотря на постоянную опасность, многие граждане Украины остаются жить прямо на линии фронта. Украинские военные просят их прислушиваться к призывам эвакуироваться, если они поступают от официальных учреждений.

Как передает Цензор.НЕТ, проект "Український свідок" опубликовал видео, на котором Валерий Маркус и его побратимы находятся на фронте. Они показывают дом, разбитый русским снарядом.

"Здесь жила семья с детьми", - отмечает Валерий. "Я не понимаю, что они здесь до сих пор делали". Во дворе разбросаны детские игрушки и велосипеды. В воротах дыры от снарядов. По словам военного, российский снаряд попал прямо в здание. Судьба семьи пока неизвестна.

"Любые друзья, украинцы и украиночки! Настойчиво вас прошу, не сидите в городах и селах! Эвакуируйтесь! Иначе вы, во-первых, мешаете работать нам, а во-вторых, подвергаете опасности свою жизнь и жизнь своих детей", — отмечает военный. Также он добавляет, что в случае оккупации, противник будет использовать мирных жителей в качестве аргумента на переговорах. "Не говоря уже о том, что вас могут насиловать и пытать", - добавляет он. "Потом вернетесь и все отстроим".

Валерий Маркус – путешественник, блоггер, ветеран АТО и писатель. Его интерактивная книга "Следы на дороге" стала украинским бестселлером. Книга была опубликована под фамилией Ананьев, но потом писатель сменил ее на Маркус. По словам автора, причиной стала семья.

Валерий воюет против России в рядах украинской армии.