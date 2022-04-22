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Валерій Маркус і побратими. Ексклюзивне відео із зони бойових дій. ВIДЕО

Попри постійну небезпеку, багато громадян України залишаються жити прямо на лінії фронту. Українські військові просять їх прислуховуватись до закликів евакуюватись, якщо такі надходять від офіційних установ.

Як передає Цензор.НЕТ, проєкт "Український свідок" опублікував відео, на якому Валерій Маркус і його побратими перебувають на фронті. Вони показують будинок, розтрощений російським снарядом.

"Тут жила сім’я з дітьми", — зазначає Валерій. "Я не розумію, що вони тут досі робили". На дворі розкидані дитячі іграшки і велосипеди. У брамі — дірки від снарядів. За словами військового, російський снаряд влучив прямо в будинок. Доля родини наразі невідома.

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"Любі друзі, українці і україночки! Наполегливо вас прошу, не сидіть в містах і селах! Евакуюйтесь! Інакше ви, по-перше, заважаєте працювати нам, а по-друге, наражаєте на небезпеку своє життя і життя своїх дітей", — зазначає військовий. Також він додає, що у випадку окупації противник буде використовувати мирних жителів як аргумент на перемовинах. "Не кажучи вже про те, що вас можуть ґвалтувати і катувати", — додає він. "Потім повернетесь і все відбудуємо".

Валерій Маркус — мандрівник, блогер, ветеран АТО і письменник. Його інтерактивна книга "Сліди на дорозі" стала український бестселлером. Книга була опублікована під прізвищем Ананьєв, але згодом письменник змінив його на Маркус. За словами автора, причиною стала сім’я.

Наразі Валерій воює проти Росії в лавах української армії.

Автор: 

евакуація (2323) бойові дії (3889)


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Це дуже добре що вони не слухають.Тільки прихід руского міра забезпечить їм зміну політичних поглядів.Якщо не доходили вмовляння і аргументи з сторінок історії, то допоможе власний досвід із втратою своїх близьких.
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22.04.2022 16:55 Відповісти
..генофонд України..
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22.04.2022 16:55 Відповісти
Він давно вже каже про евакуацію.
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22.04.2022 16:56 Відповісти
І просто дуже гарний хлопець і прекрасна людина, аби тільки з ним все було добре...
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22.04.2022 17:06 Відповісти
Маркус, дорогой, живой, рады видеть и слышать, давненько не было видео от тебя
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22.04.2022 17:27 Відповісти
Маркус шейнину в іпало плюнув той зразу задню включив
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22.04.2022 17:45 Відповісти
Чем так переводить, то лучше не надо((
Что значит: "... Любые друзья, украинцы и украиночки!"???
Какие такие "любые"?
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22.04.2022 18:13 Відповісти
 
 