Жадан и Вакарчук поздравили с Пасхой из Харькова. ВИДЕО
Писатель Сергей Жадан и лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поздравили с Пасхой из обстреливаемого Харькова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, вступивший в ряды территориальной обороны практически сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сейчас отправился на Харьковщину. Там он и писатель Сергей Жадан записали видеообращение, в котором поздравили поклонников с праздником.
Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.
"Друзья, Харьков держится, Харьков – украинский, и мы чувствуем поддержку всей Украины, всего мира. И это очень важно. Харьков сегодня - город-крепость, и это украинская крепость", – сказал на видео Сергей Жадан.
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