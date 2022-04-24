Жадан и Вакарчук поздравили с Пасхой из Харькова. ВИДЕО

Писатель Сергей Жадан и лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поздравили с Пасхой из обстреливаемого Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, вступивший в ряды территориальной обороны практически сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сейчас отправился на Харьковщину. Там он и писатель Сергей Жадан записали видеообращение, в котором поздравили поклонников с праздником.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

"Друзья, Харьков держится, Харьков – украинский, и мы чувствуем поддержку всей Украины, всего мира. И это очень важно. Харьков сегодня - город-крепость, и это украинская крепость", – сказал на видео Сергей Жадан.