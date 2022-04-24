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Жадан и Вакарчук поздравили с Пасхой из Харькова. ВИДЕО

Писатель Сергей Жадан и лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поздравили с Пасхой из обстреливаемого Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, вступивший в ряды территориальной обороны практически сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сейчас отправился на Харьковщину. Там он и писатель Сергей Жадан записали видеообращение, в котором поздравили поклонников с праздником.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

"Друзья, Харьков держится, Харьков – украинский, и мы чувствуем поддержку всей Украины, всего мира. И это очень важно. Харьков сегодня - город-крепость, и это украинская крепость", – сказал на видео Сергей Жадан.

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) Харьков (7515) Жадан Сергей (80)


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Браво!!! Героям Слава! Слава Українi!!!
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24.04.2022 20:47 Ответить
Лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який вступив до лав територіальної оборони практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зараз вирушив на Харківщину. Джерело:

Отут і написано - де зараз Вакарчук - який вийшов зі ним же організованого Голосу , який почав підпадати під різні фракції ВРУ і сратися між собою ...
Вийшов - зробив як мущчина
Вступив - зробив як мущчина
Сказав - зробив як мущчина
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24.04.2022 21:45 Ответить
І до чого тут твій висер? В унітаз не попав чи труси не встиг зняти?
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24.04.2022 22:20 Ответить
А чого вони до людей так ********* й радіють? У нас вже що, не війна? Вже людей не вбивають?
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25.04.2022 00:14 Ответить
Жадан крім того що письменник, ще лідер гурту «Жадан і собаки». Останній трек до фільму Сенцова «Носоріг» - «Веди» один із найкращих,як на мене.
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25.04.2022 01:56 Ответить
https://moonzori.com/pryvitannya-z-velykodnem/ Привітання з Великоднем
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18.03.2023 13:56 Ответить
 
 