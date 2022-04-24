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Жадан і Вакарчук привітали з Великоднем із Харкова. ВIДЕО

Письменник Сергій Жадан і лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітали з Великоднем із обстрілюваного Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлає УНІАН.

Лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який вступив до лав територіальної оборони практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зараз вирушив на Харківщину. Там він і письменник Сергій Жадан записали відеозвернення, в якому привітали шанувальників зі святом.

Відповідне відео було опубліковано в Instagram.

"Друзі, Харків тримається, Харків - український і ми відчуваємо підтримку всієї України, всього світу і це дуже важливо. Харків сьогодні місто-фортеця, і це українська фортеця", - сказав на відео Сергій Жадан.

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Харків (5631) Жадан Сергій (65)


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Браво!!! Героям Слава! Слава Українi!!!
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24.04.2022 20:47 Відповісти
Лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який вступив до лав територіальної оборони практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зараз вирушив на Харківщину. Джерело:

Отут і написано - де зараз Вакарчук - який вийшов зі ним же організованого Голосу , який почав підпадати під різні фракції ВРУ і сратися між собою ...
Вийшов - зробив як мущчина
Вступив - зробив як мущчина
Сказав - зробив як мущчина
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24.04.2022 21:45 Відповісти
І до чого тут твій висер? В унітаз не попав чи труси не встиг зняти?
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24.04.2022 22:20 Відповісти
А чого вони до людей так ********* й радіють? У нас вже що, не війна? Вже людей не вбивають?
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25.04.2022 00:14 Відповісти
Жадан крім того що письменник, ще лідер гурту «Жадан і собаки». Останній трек до фільму Сенцова «Носоріг» - «Веди» один із найкращих,як на мене.
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25.04.2022 01:56 Відповісти
https://moonzori.com/pryvitannya-z-velykodnem/ Привітання з Великоднем
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18.03.2023 13:56 Відповісти
 
 