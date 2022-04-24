Жадан і Вакарчук привітали з Великоднем із Харкова. ВIДЕО
Письменник Сергій Жадан і лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітали з Великоднем із обстрілюваного Харкова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлає УНІАН.
Лідер музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який вступив до лав територіальної оборони практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зараз вирушив на Харківщину. Там він і письменник Сергій Жадан записали відеозвернення, в якому привітали шанувальників зі святом.
Відповідне відео було опубліковано в Instagram.
"Друзі, Харків тримається, Харків - український і ми відчуваємо підтримку всієї України, всього світу і це дуже важливо. Харків сьогодні місто-фортеця, і це українська фортеця", - сказав на відео Сергій Жадан.
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