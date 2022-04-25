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В Уссурийске вспыхнул пожар на авиабазе, валит дым. ВИДЕО

В российском городе Уссурийск произошел пожар на авиабазе. В результате возгорания над авиабазой поднялся огромный столб дыма. В настоящее время никаких официальных заявлений о происшествии страна-агрессор не сделала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме InformatNapalm.

Пожар удалось снять случайным очевидцам. Причины возгорания пока неизвестны.

"В России в Уссурийске на местную авиабазу сошел благодатный огонь. Что-то орки в последнее время стали слишком часто курить в непозволительных местах. P. S. Обратите внимание на нищету и нищету вокруг. Не удивительно, что они приезжают в Украину и удивляются тому, как люди здесь живут" , – сообщили в InformNapalm.

пожар (5961) россия (95687)


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Топ комментарии
+48
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25.04.2022 16:06
+30
Это не пожар,а отрицательное наводнение.
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25.04.2022 16:02
+30
Байрактары не долетят, а вот наша эскадрилья тактичесской авиации "Бойові Гусаки"🦆🦆🦆🦆 долетят. После брянска, дабы два раза не летать в уссурийск заглянули.
Привет 🐷🐶 передали
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25.04.2022 16:18
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Лапатнікі-брасайтє куріть...
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25.04.2022 15:59 Ответить
Все из срусской армии бегут. Остаются одни ибецилы. Они все дрыщат от отправления в Украину. Главный дрыстун рабссеи заразил из своим дрыстунизмом. Главная ошибка путлера это то, что Украина не Чечня и не Сирия. Жду показательного расстрела Шойгу, чтобы окончательно идиот деморализовал свою же армию.
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25.04.2022 16:22 Ответить
Ох уж эти Байрактары. Даже не представляю чем их заправили, что аж туда долетели
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25.04.2022 15:59 Ответить
Байрактары не долетят, а вот наша эскадрилья тактичесской авиации "Бойові Гусаки"🦆🦆🦆🦆 долетят. После брянска, дабы два раза не летать в уссурийск заглянули.
Привет 🐷🐶 передали
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25.04.2022 16:18 Ответить
Трохи збились з курсу... https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
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25.04.2022 17:03 Ответить
Бомбезний кліп.
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25.04.2022 18:55 Ответить
Уссурийск - это же Дальний Восток
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25.04.2022 17:15 Ответить
Для Бешенных Бойових Гусакив 1000 км не круг...
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25.04.2022 18:04 Ответить
Вообще, Уссурийск - то Зелений Клин.
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25.04.2022 19:21 Ответить
Бояришником
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25.04.2022 19:14 Ответить
ЗСУ пожари в рашці не коментує.....
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25.04.2022 15:59 Ответить
А шо там комментировать?! Горит да и горит.
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25.04.2022 16:23 Ответить
моль прокомментирует - они сгорели.
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25.04.2022 16:26 Ответить
"а та Москва, когда она не горела-то", Толстой.
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26.04.2022 02:20 Ответить
рукожопія палає
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25.04.2022 16:00 Ответить
Китайці наступають?
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25.04.2022 16:00 Ответить
гарі гаріііі мая звєздаааа
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25.04.2022 16:01 Ответить
Китайська ДРГ. Мабуть із місцевих набрали
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25.04.2022 16:02 Ответить
Это не пожар,а отрицательное наводнение.
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25.04.2022 16:02 Ответить
да ладно)))
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25.04.2022 16:02 Ответить
-Слюшай, что такое? Гарим, не гарим?
-Догораем...
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25.04.2022 16:02 Ответить
Видно же что траву палили, загорелось что-то кроме травы. Это норма, для кацапов, ничего особенного.
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25.04.2022 16:03 Ответить
м
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25.04.2022 16:03 Ответить
та шо ж так не везет. запретить на расеи сигареты и алкоголь. а то они так и кремль спалят.
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25.04.2022 16:03 Ответить
везет-везет )))) нехай палят )))
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25.04.2022 16:27 Ответить
Я спочатку подумав, що це десь у нас знімали в якомусь розбомбленому орками містечку... А вони так живуть все життя.
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25.04.2022 16:03 Ответить
Горі горі ясно і шоб нє погасло, як ******* казати москалі.
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25.04.2022 16:03 Ответить
Знову цей Прапорщик/Мічман спочатку у Бєлгороді курив на складах, потім на кораблі, а тепер ось знову спочатку у Брянскі, а потім на поїзді доїхав до Усурійська
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25.04.2022 16:05 Ответить
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25.04.2022 16:06 Ответить
Йцу, ржу. Дякую.
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25.04.2022 16:24 Ответить
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25.04.2022 21:41 Ответить
Банда Шойгу заметает следы? Или бендеровская ДРГ на Дальнем Востоке?))
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25.04.2022 16:08 Ответить
"Зелений клин"
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25.04.2022 16:42 Ответить
Япония! Это её зона влияния
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26.04.2022 10:34 Ответить
********** - гарне українське слово
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25.04.2022 16:12 Ответить
Усурийск это где?? Где шайга оленей ипет??
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25.04.2022 16:20 Ответить
Там Дерсу Узала з тиграми разгаваріваєт
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25.04.2022 16:44 Ответить
опять пердаки русни сдетонировали?
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25.04.2022 16:21 Ответить
знову пердаки русні здетонували?
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25.04.2022 16:23 Ответить
от вам и пасочки... ))) сила мысли и просьбы помогают карме найти короткий путь )))

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25.04.2022 16:26 Ответить
Может Китай решил время не терять??
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25.04.2022 16:30 Ответить
Переказую плітки: бачила на рамблері і ще десь, що писали про 90 автобусів (???), які заїхали з Китаю.

Виглядає, дурня повна, але ...
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25.04.2022 19:16 Ответить
Подивіться як живуть на козлостані. Там навіть торішні бор'яни ніхто навіть не збирався косини. Чмошники та засранці одні.
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25.04.2022 16:36 Ответить
той кацап говорить так, ніби одночасно сере прямо в машині. Тужиться.
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25.04.2022 16:38 Ответить
"Зелений клин". Хто знає, про що це - зрозуміє
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25.04.2022 16:43 Ответить
Солдаті курілли... Японія ж поруч...
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25.04.2022 16:54 Ответить
Це пролетів на стерхах путін з палаючим від люті пуканом.
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25.04.2022 17:10 Ответить
Це вже схоже на якусь епідемію. Але ви, москалі, не переживайте, що згорить, то не зогниє.
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25.04.2022 17:10 Ответить
Нє ну т все ясно - Віка не оцінила ухажора і підпалила базу.
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25.04.2022 17:13 Ответить

гарi, гарi моя звезДА:
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25.04.2022 17:37 Ответить
усурийск это ж *** знает где леонов еще говорил: тигар усурийскай
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25.04.2022 17:55 Ответить
По голосу мужик курит какуюто ****** без фильтра. пусть так делают и дальше. Каждая затяжка должна приносить задоволення
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25.04.2022 17:57 Ответить
Вика, я тебя в рот, ну вы поняли
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25.04.2022 17:59 Ответить
Для нынешнего поколения может этот пожар и выглядит диковинно, но наверняка многие из моих ровесников воскликнут: - Наконец-то Китай вступает в войну! Пожар -это месть Китая за Даманский остров. В годы моей юности ходили байки, что в борьбе за остров СССР с помощью секретного лазерного гиперболоида попалило тысячи китайцев. Видимо, пришло время расплаты. Теперь китаезы поджаривают кацапов.
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25.04.2022 18:08 Ответить
Та ну шож они так не аккуратно курят то ,а?
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25.04.2022 18:20 Ответить
А вони думали , що ми можемо тiльки море викопати. Дзуськи, до Усурiйська достати, не проблема. То хлопаки всього -навсього екзамени здавали.
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25.04.2022 18:24 Ответить
Вид вокруг как у давно обанкротившегося колхоза
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25.04.2022 19:07 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/5265 Доволі правдоподібна версія цих численних пожеж на рашці від Тараса Чорновола . Було ж безліч повідомлень про те, що ***** після арешту кількох розкрадачів з вищого командного складу своєї орди отримав результати допитів із переліком числених фактів масових розкрадань військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Очевидно, що після такого навіть у касапів починаються дуже-дуже серйозні, навіть дорослі перевірки. Поки за ґратами лише верхівка, а нижчі чини для порятунку власних шкур могли задіяти звичний метод - спалити чи підірвати склади чи інститути, де може засвітитися недостача...
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25.04.2022 19:40 Ответить
 
 