В российском городе Уссурийск произошел пожар на авиабазе. В результате возгорания над авиабазой поднялся огромный столб дыма. В настоящее время никаких официальных заявлений о происшествии страна-агрессор не сделала.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме InformatNapalm.

Пожар удалось снять случайным очевидцам. Причины возгорания пока неизвестны.

"В России в Уссурийске на местную авиабазу сошел благодатный огонь. Что-то орки в последнее время стали слишком часто курить в непозволительных местах. P. S. Обратите внимание на нищету и нищету вокруг. Не удивительно, что они приезжают в Украину и удивляются тому, как люди здесь живут" , – сообщили в InformNapalm.