В Уссурийске вспыхнул пожар на авиабазе, валит дым. ВИДЕО
В российском городе Уссурийск произошел пожар на авиабазе. В результате возгорания над авиабазой поднялся огромный столб дыма. В настоящее время никаких официальных заявлений о происшествии страна-агрессор не сделала.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме InformatNapalm.
Пожар удалось снять случайным очевидцам. Причины возгорания пока неизвестны.
"В России в Уссурийске на местную авиабазу сошел благодатный огонь. Что-то орки в последнее время стали слишком часто курить в непозволительных местах. P. S. Обратите внимание на нищету и нищету вокруг. Не удивительно, что они приезжают в Украину и удивляются тому, как люди здесь живут" , – сообщили в InformNapalm.
Топ комментарии
+48 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий25.04.2022 16:06
+30 Garry Grant
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+30 Alison Reese
показать весь комментарий25.04.2022 16:18
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Привет 🐷🐶 передали
БешенныхБойових Гусакив 1000 км не круг...
-Догораем...
Виглядає, дурня повна, але ...
гарi, гарi моя звезДА: