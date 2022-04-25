В Уссурійську спалахнула пожежа на авіабазі, валить дим. ВIДЕО
У російському місті Уссурійськ сталася пожежа на авіабазі. Внаслідок займання над авіабазою піднявся величезний стовп диму. На даний момент жодних офіційних заяв про подію країна-агресор не зробила.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі InformNapalm.
Пожежу вдалося зняти випадковим очевидцям. Причини займання поки що невідомі.
"У Росії в Уссурійську на місцеву авіабазу зійшов благодатний вогонь. Щось орки останнім часом стали занадто часто курити в недозволених місцях. P. S. Зверніть увагу на убогість і злидні навколо. Не дивно, що вони приїжджають в Україну і дивуються тому, як люди тут живуть", – повідомили в InformNapalm.
Топ коментарі
+48 Йцу Кенг #461207
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+30 Garry Grant
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+30 Alison Reese
показати весь коментар25.04.2022 16:18
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