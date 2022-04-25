УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11588 відвідувачів онлайн
Новини Відео
34 341 59

В Уссурійську спалахнула пожежа на авіабазі, валить дим. ВIДЕО

У російському місті Уссурійськ сталася пожежа на авіабазі. Внаслідок займання над авіабазою піднявся величезний стовп диму. На даний момент жодних офіційних заяв про подію країна-агресор не зробила.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі InformNapalm.

Пожежу вдалося зняти випадковим очевидцям. Причини займання поки що невідомі.

"У Росії в Уссурійську на місцеву авіабазу зійшов благодатний вогонь. Щось орки останнім часом стали занадто часто курити в недозволених місцях. P. S. Зверніть увагу на убогість і злидні навколо. Не дивно, що вони приїжджають в Україну і дивуються тому, як люди тут живуть", – повідомили в InformNapalm.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Брянську після вибухів горить одразу дві нафтобази. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4341) росія (65379)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
показати весь коментар
25.04.2022 16:06
+30
Это не пожар,а отрицательное наводнение.
показати весь коментар
25.04.2022 16:02
+30
Байрактары не долетят, а вот наша эскадрилья тактичесской авиации "Бойові Гусаки"🦆🦆🦆🦆 долетят. После брянска, дабы два раза не летать в уссурийск заглянули.
Привет 🐷🐶 передали
показати весь коментар
25.04.2022 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лапатнікі-брасайтє куріть...
показати весь коментар
25.04.2022 15:59 Відповісти
Все из срусской армии бегут. Остаются одни ибецилы. Они все дрыщат от отправления в Украину. Главный дрыстун рабссеи заразил из своим дрыстунизмом. Главная ошибка путлера это то, что Украина не Чечня и не Сирия. Жду показательного расстрела Шойгу, чтобы окончательно идиот деморализовал свою же армию.
показати весь коментар
25.04.2022 16:22 Відповісти
Ох уж эти Байрактары. Даже не представляю чем их заправили, что аж туда долетели
показати весь коментар
25.04.2022 15:59 Відповісти
Байрактары не долетят, а вот наша эскадрилья тактичесской авиации "Бойові Гусаки"🦆🦆🦆🦆 долетят. После брянска, дабы два раза не летать в уссурийск заглянули.
Привет 🐷🐶 передали
показати весь коментар
25.04.2022 16:18 Відповісти
Трохи збились з курсу... https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
показати весь коментар
25.04.2022 17:03 Відповісти
Бомбезний кліп.
показати весь коментар
25.04.2022 18:55 Відповісти
Уссурийск - это же Дальний Восток
показати весь коментар
25.04.2022 17:15 Відповісти
Для Бешенных Бойових Гусакив 1000 км не круг...
показати весь коментар
25.04.2022 18:04 Відповісти
Вообще, Уссурийск - то Зелений Клин.
показати весь коментар
25.04.2022 19:21 Відповісти
Бояришником
показати весь коментар
25.04.2022 19:14 Відповісти
ЗСУ пожари в рашці не коментує.....
показати весь коментар
25.04.2022 15:59 Відповісти
А шо там комментировать?! Горит да и горит.
показати весь коментар
25.04.2022 16:23 Відповісти
моль прокомментирует - они сгорели.
показати весь коментар
25.04.2022 16:26 Відповісти
"а та Москва, когда она не горела-то", Толстой.
показати весь коментар
26.04.2022 02:20 Відповісти
рукожопія палає
показати весь коментар
25.04.2022 16:00 Відповісти
Китайці наступають?
показати весь коментар
25.04.2022 16:00 Відповісти
гарі гаріііі мая звєздаааа
показати весь коментар
25.04.2022 16:01 Відповісти
Китайська ДРГ. Мабуть із місцевих набрали
показати весь коментар
25.04.2022 16:02 Відповісти
Это не пожар,а отрицательное наводнение.
показати весь коментар
25.04.2022 16:02 Відповісти
да ладно)))
показати весь коментар
25.04.2022 16:02 Відповісти
-Слюшай, что такое? Гарим, не гарим?
-Догораем...
показати весь коментар
25.04.2022 16:02 Відповісти
Видно же что траву палили, загорелось что-то кроме травы. Это норма, для кацапов, ничего особенного.
показати весь коментар
25.04.2022 16:03 Відповісти
м
показати весь коментар
25.04.2022 16:03 Відповісти
та шо ж так не везет. запретить на расеи сигареты и алкоголь. а то они так и кремль спалят.
показати весь коментар
25.04.2022 16:03 Відповісти
везет-везет )))) нехай палят )))
показати весь коментар
25.04.2022 16:27 Відповісти
Я спочатку подумав, що це десь у нас знімали в якомусь розбомбленому орками містечку... А вони так живуть все життя.
показати весь коментар
25.04.2022 16:03 Відповісти
Горі горі ясно і шоб нє погасло, як ******* казати москалі.
показати весь коментар
25.04.2022 16:03 Відповісти
Знову цей Прапорщик/Мічман спочатку у Бєлгороді курив на складах, потім на кораблі, а тепер ось знову спочатку у Брянскі, а потім на поїзді доїхав до Усурійська
показати весь коментар
25.04.2022 16:05 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2022 16:06 Відповісти
Йцу, ржу. Дякую.
показати весь коментар
25.04.2022 16:24 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2022 21:41 Відповісти
Банда Шойгу заметает следы? Или бендеровская ДРГ на Дальнем Востоке?))
показати весь коментар
25.04.2022 16:08 Відповісти
"Зелений клин"
показати весь коментар
25.04.2022 16:42 Відповісти
Япония! Это её зона влияния
показати весь коментар
26.04.2022 10:34 Відповісти
********** - гарне українське слово
показати весь коментар
25.04.2022 16:12 Відповісти
Усурийск это где?? Где шайга оленей ипет??
показати весь коментар
25.04.2022 16:20 Відповісти
Там Дерсу Узала з тиграми разгаваріваєт
показати весь коментар
25.04.2022 16:44 Відповісти
опять пердаки русни сдетонировали?
показати весь коментар
25.04.2022 16:21 Відповісти
знову пердаки русні здетонували?
показати весь коментар
25.04.2022 16:23 Відповісти
от вам и пасочки... ))) сила мысли и просьбы помогают карме найти короткий путь )))

показати весь коментар
25.04.2022 16:26 Відповісти
Может Китай решил время не терять??
показати весь коментар
25.04.2022 16:30 Відповісти
Переказую плітки: бачила на рамблері і ще десь, що писали про 90 автобусів (???), які заїхали з Китаю.

Виглядає, дурня повна, але ...
показати весь коментар
25.04.2022 19:16 Відповісти
Подивіться як живуть на козлостані. Там навіть торішні бор'яни ніхто навіть не збирався косини. Чмошники та засранці одні.
показати весь коментар
25.04.2022 16:36 Відповісти
той кацап говорить так, ніби одночасно сере прямо в машині. Тужиться.
показати весь коментар
25.04.2022 16:38 Відповісти
"Зелений клин". Хто знає, про що це - зрозуміє
показати весь коментар
25.04.2022 16:43 Відповісти
Солдаті курілли... Японія ж поруч...
показати весь коментар
25.04.2022 16:54 Відповісти
Це пролетів на стерхах путін з палаючим від люті пуканом.
показати весь коментар
25.04.2022 17:10 Відповісти
Це вже схоже на якусь епідемію. Але ви, москалі, не переживайте, що згорить, то не зогниє.
показати весь коментар
25.04.2022 17:10 Відповісти
Нє ну т все ясно - Віка не оцінила ухажора і підпалила базу.
показати весь коментар
25.04.2022 17:13 Відповісти

гарi, гарi моя звезДА:
показати весь коментар
25.04.2022 17:37 Відповісти
усурийск это ж *** знает где леонов еще говорил: тигар усурийскай
показати весь коментар
25.04.2022 17:55 Відповісти
По голосу мужик курит какуюто ****** без фильтра. пусть так делают и дальше. Каждая затяжка должна приносить задоволення
показати весь коментар
25.04.2022 17:57 Відповісти
Вика, я тебя в рот, ну вы поняли
показати весь коментар
25.04.2022 17:59 Відповісти
Для нынешнего поколения может этот пожар и выглядит диковинно, но наверняка многие из моих ровесников воскликнут: - Наконец-то Китай вступает в войну! Пожар -это месть Китая за Даманский остров. В годы моей юности ходили байки, что в борьбе за остров СССР с помощью секретного лазерного гиперболоида попалило тысячи китайцев. Видимо, пришло время расплаты. Теперь китаезы поджаривают кацапов.
показати весь коментар
25.04.2022 18:08 Відповісти
Та ну шож они так не аккуратно курят то ,а?
показати весь коментар
25.04.2022 18:20 Відповісти
А вони думали , що ми можемо тiльки море викопати. Дзуськи, до Усурiйська достати, не проблема. То хлопаки всього -навсього екзамени здавали.
показати весь коментар
25.04.2022 18:24 Відповісти
Вид вокруг как у давно обанкротившегося колхоза
показати весь коментар
25.04.2022 19:07 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/5265 Доволі правдоподібна версія цих численних пожеж на рашці від Тараса Чорновола . Було ж безліч повідомлень про те, що ***** після арешту кількох розкрадачів з вищого командного складу своєї орди отримав результати допитів із переліком числених фактів масових розкрадань військової техніки та паливно-мастильних матеріалів. Очевидно, що після такого навіть у касапів починаються дуже-дуже серйозні, навіть дорослі перевірки. Поки за ґратами лише верхівка, а нижчі чини для порятунку власних шкур могли задіяти звичний метод - спалити чи підірвати склади чи інститути, де може засвітитися недостача...
показати весь коментар
25.04.2022 19:40 Відповісти
 
 