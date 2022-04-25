В Уссурійську спалахнула пожежа на авіабазі, валить дим. ВIДЕО

У російському місті Уссурійськ сталася пожежа на авіабазі. Внаслідок займання над авіабазою піднявся величезний стовп диму. На даний момент жодних офіційних заяв про подію країна-агресор не зробила.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі InformNapalm.

Пожежу вдалося зняти випадковим очевидцям. Причини займання поки що невідомі.

"У Росії в Уссурійську на місцеву авіабазу зійшов благодатний вогонь. Щось орки останнім часом стали занадто часто курити в недозволених місцях. P. S. Зверніть увагу на убогість і злидні навколо. Не дивно, що вони приїжджають в Україну і дивуються тому, як люди тут живуть", – повідомили в InformNapalm.

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