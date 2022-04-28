РУС
Премьер Болгарии Петков едет в Киев. ВИДЕО

Болгарская делегация во главе с премьер-министром Кириллом Петковым направляется в Киев.

Об этом сообщил Петков в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поездка в Киев с болгарской делегацией", - написал он и обнародовал видео, на котором садится в поезд "Укрзализныци".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция поможет Болгарии после прекращения поставок газа Россией

Как сообщалось, ожидается, что во время визита в Киев Петков встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Топ комментарии
+5
Ну премьер норм, а президент рашистский дибил
28.04.2022 11:51 Ответить
+2
болгарам респект
28.04.2022 11:42 Ответить
+2
Министр финансов РабZZei Антон Силуанов успокоил РАБссиянцав..., все нормам чуваки...летим в пропасть...
28.04.2022 12:20 Ответить
болгарам респект
28.04.2022 11:42 Ответить
Ну премьер норм, а президент рашистский дибил
28.04.2022 11:51 Ответить
У президента повноважень мало, та навіть ті що є можна в парламенті заблокувати. Я к з молдавським дандоном.
28.04.2022 12:05 Ответить
Те саме що й в Хорватії. Тільки мадяри повні ******.
28.04.2022 12:17 Ответить
Хоч в нормальному Європейському місті побуває
28.04.2022 11:52 Ответить
Гутереш БУЧУ посетил ? Если нет - гнать его из ООН ‼️‼️

на фига кацапска шестерка возглавляет ООН ?
28.04.2022 11:55 Ответить
Я коли його слухав і дивився, здавалося що він іноді в сон провалювався на кілька секунд. Очі розплющені, але він спить.
28.04.2022 12:14 Ответить
Розумію, стара людина, але на такої посаді... хочется його іноді дручком бахнути.
28.04.2022 12:16 Ответить
Я щось пропустив. Болгари - то наші чи німці?
28.04.2022 12:19 Ответить
Министр финансов РабZZei Антон Силуанов успокоил РАБссиянцав..., все нормам чуваки...летим в пропасть...
28.04.2022 12:20 Ответить
 
 