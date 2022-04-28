Премьер Болгарии Петков едет в Киев. ВИДЕО
Болгарская делегация во главе с премьер-министром Кириллом Петковым направляется в Киев.
Об этом сообщил Петков в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Поездка в Киев с болгарской делегацией", - написал он и обнародовал видео, на котором садится в поезд "Укрзализныци".
Как сообщалось, ожидается, что во время визита в Киев Петков встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
на фига кацапска шестерка возглавляет ООН ?