Премьер Болгарии Петков едет в Киев. ВИДЕО

Болгарская делегация во главе с премьер-министром Кириллом Петковым направляется в Киев.

Об этом сообщил Петков в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поездка в Киев с болгарской делегацией", - написал он и обнародовал видео, на котором садится в поезд "Укрзализныци".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция поможет Болгарии после прекращения поставок газа Россией

Как сообщалось, ожидается, что во время визита в Киев Петков встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.