Прем'єр Болгарії Петков їде до Києва. ВIДЕО

Болгарська делегація на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим прямує до Києва.

Про це повідомив Петков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Поїздка до Києва з болгарською делегацією", - написав він і оприлюднив відео, на якому сідає в поїзд "Укрзалізниці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує санкції через зупинку "Газпромом" постачання газу до Болгарії та Польщі, - Ляєн

Як повідомлялося, очікується, що під час візиту до Києва Петков зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Болгарія (796) візит (1647)
Топ коментарі
+5
Ну премьер норм, а президент рашистский дибил
28.04.2022 11:51 Відповісти
+2
болгарам респект
28.04.2022 11:42 Відповісти
+2
Министр финансов РабZZei Антон Силуанов успокоил РАБссиянцав..., все нормам чуваки...летим в пропасть...
28.04.2022 12:20 Відповісти
У президента повноважень мало, та навіть ті що є можна в парламенті заблокувати. Я к з молдавським дандоном.
28.04.2022 12:05 Відповісти
Те саме що й в Хорватії. Тільки мадяри повні ******.
28.04.2022 12:17 Відповісти
Хоч в нормальному Європейському місті побуває
28.04.2022 11:52 Відповісти
Гутереш БУЧУ посетил ? Если нет - гнать его из ООН ‼️‼️

28.04.2022 11:55 Відповісти
Я коли його слухав і дивився, здавалося що він іноді в сон провалювався на кілька секунд. Очі розплющені, але він спить.
28.04.2022 12:14 Відповісти
Розумію, стара людина, але на такої посаді... хочется його іноді дручком бахнути.
28.04.2022 12:16 Відповісти
Я щось пропустив. Болгари - то наші чи німці?
28.04.2022 12:19 Відповісти
Министр финансов РабZZei Антон Силуанов успокоил РАБссиянцав..., все нормам чуваки...летим в пропасть...
28.04.2022 12:20 Відповісти
 
 