Прем'єр Болгарії Петков їде до Києва. ВIДЕО

Болгарська делегація на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим прямує до Києва.

Про це повідомив Петков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Поїздка до Києва з болгарською делегацією", - написав він і оприлюднив відео, на якому сідає в поїзд "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, очікується, що під час візиту до Києва Петков зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.