Прем'єр Болгарії Петков їде до Києва. ВIДЕО
Болгарська делегація на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим прямує до Києва.
Про це повідомив Петков у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Поїздка до Києва з болгарською делегацією", - написав він і оприлюднив відео, на якому сідає в поїзд "Укрзалізниці".
Як повідомлялося, очікується, що під час візиту до Києва Петков зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
