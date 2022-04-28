Зеленский проводит встречу с премьер-министром Болгарии. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.
"Приветствую в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова! Ваш визит – важное проявление солидарности с нашей страной и народом", - сказано в сообщении, опубликована видеозапись с началом встречи в Киеве.
