Зеленский проводит встречу с премьер-министром Болгарии. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

"Приветствую в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова! Ваш визит – важное проявление солидарности с нашей страной и народом", - сказано в сообщении, опубликована видеозапись с началом встречи в Киеве.

Болгария (666) Зеленский Владимир (21616)
Прем'єр в Болгарії більш вагома посада, ніж президент. Так що з нім і треба вирішувати питання, а не з тим Радя чи Мудя.
