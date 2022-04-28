Зеленський проводить зустріч із прем'єр-міністром Болгарії. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Зеленського.

"Вітаю у Києві прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова! Ваш візит – важливий прояв солідарності з нашою країною та народом", - сказано в повідомленні та опубліковано відеозапис із початком зустрічі в Києві.