Зеленський проводить зустріч із прем'єр-міністром Болгарії. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Зеленського.
"Вітаю у Києві прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова! Ваш візит – важливий прояв солідарності з нашою країною та народом", - сказано в повідомленні та опубліковано відеозапис із початком зустрічі в Києві.
