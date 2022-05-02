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Посольство США возобновляет работу в Украине. ВИДЕО

Дипломатическое представительство Соединенных Штатов Америки снова будет работать в Украине.

Об этом во время визита во Львов сообщила временная поверенная в делах США Кристина Квин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу городского головы Андрея Садового.

"Также обсудили стоящий перед Львовом вызов - строительство крупного реабилитационного центра. Он сегодня критически необходим для тяжело раненых украинцев. И здесь мы очень нуждаемся в плече международных партнеров. Спасибо американскому правительству и гражданам за ленд-лиз и максимальную поддержку Украины", - заметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники посольства Южной Кореи возвращаются в Киев

На брифинге, который транслировали на фейсбук-странице Посольства США в Украине, Квин сообщила, что планирует в течение нескольких недель работать во Львове, а в Киев вернуться в конце мая.

Она добавила, что сроки возвращения в столицу обусловлены вопросами безопасности персонала посольства, и когда Госдепартамент даст рекомендацию и разрешение это сделать, "мы охотно вернемся".

посольство (1084) США (27043)


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хороший знак- вони щось знають-
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02.05.2022 15:32 Ответить
Да пожалуйста, мы только лишь - ЗА!!!
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02.05.2022 16:17 Ответить
Посольство США поновлює роботу в Україні!? Перше втекло під парасольку НАТО і останнім... повертається... Однак дата того ПОВЕРНЕННЯ не вказана...
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02.05.2022 16:55 Ответить
В американском посольстве Александров Матросовых нет.
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02.05.2022 21:04 Ответить
 
 