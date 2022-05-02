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Сотрудники посольства Южной Кореи возвращаются в Киев

корея,южная

Посол Южной Кореи Ким Хёнг Те и другие работники посольства вернулись в Киев, чтобы возобновить свою работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на МИД Сеула.

После полномасштабного вторжения России сотрудники посольства Южной Кореи эвакуировались из столицы и работали во временном офисе в Черновцах. Отмечают, что в Киеве посольство заработает с понедельника, 2 мая. В МИДе страны сообщили, что рассматривают поэтапное возвращение остальных сотрудников.

"Они планируют выполнять задачи по дипломатическим делам и защите граждан в тесном сотрудничестве с украинским правительством", - говорится в сообщении.

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Киев (25655) посольство (1084) Южная Корея (340)


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