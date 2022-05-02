Співробітники посольства Південної Кореї повертаються до Києва

Посол Південної Кореї Кім Хьонг Те та інші працівники посольства повернулися до Києва, щоб відновити свою роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на МЗС Сеула.



Після повномасштабного вторгнення Росії співробітники посольства Південної Кореї евакуювалися зі столиці та працювали у тимчасовому офісі в Чернівцях. Зазначають, що у Києві посольство почне працювати з понеділка, 2 травня. У МЗС країни повідомили, що розглядають поетапне повернення решти співробітників.



"Вони планують виконувати завдання з дипломатичних справ та захисту громадян у тісній співпраці з українським урядом", - йдеться в повідомленні.

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