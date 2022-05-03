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Колонна эвакуированных из "Азовстали" уже в Запорожье. ВИДЕО

В сопровождении Международного Красного Креста и Организации Объединенных Наций удалось вывезти первых граждан из "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас они пройдут проверку документов, при необходимости медицинскую или психологическую помощь и будут иметь возможность уехать за границу или в другие области Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По состоянию на эту минуту идет мощный штурм "Азовстали" с попытками высадки десанта из катеров, - заместитель командира полка "Азов" Паламар. ВИДЕО

Мариуполь (5722) эвакуация (2093)


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Топ комментарии
+16
А решта з Азовсталі де? А де інші містяни? Там ж під 100 тисяч населення.Що це за піар на крові?
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03.05.2022 16:55
+15
всі ? бо писали що тільки 3 з 11 вдалось виїхати в напрямку Запоріжжя... про долю інших не кажуть... більш того, понад тисячу жінок і дітей ще очікують ...там...в типу фільтраціоному таборі...
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03.05.2022 16:55
+15
дак 3 автобуса??? Или все 14??
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03.05.2022 16:58
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Слава Богу...
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03.05.2022 16:55 Ответить
Он тут при чём?
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03.05.2022 17:11 Ответить
всі ? бо писали що тільки 3 з 11 вдалось виїхати в напрямку Запоріжжя... про долю інших не кажуть... більш того, понад тисячу жінок і дітей ще очікують ...там...в типу фільтраціоному таборі...
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03.05.2022 16:55 Ответить
На відео тільки 3 автобуси.
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03.05.2022 17:12 Ответить
А решта з Азовсталі де? А де інші містяни? Там ж під 100 тисяч населення.Що це за піар на крові?
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03.05.2022 16:55 Ответить
Вероятно, остальные 99 тысяч с нетерпением ждут русский мир.
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03.05.2022 17:09 Ответить
Може бути так що інші хочуть до параші
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03.05.2022 16:58 Ответить
А ты в фильтрационном лагере попробуй сказать что хочешь в Украину. Может и выпустят, а может и кой чего похуже будет
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03.05.2022 17:16 Ответить
Чо ни там фильтруют? Украинцев в Сибирь, рускомировцев в Украину?
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03.05.2022 17:38 Ответить
Брехня.
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03.05.2022 17:19 Ответить
дак 3 автобуса??? Или все 14??
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03.05.2022 16:58 Ответить
3... только 3
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03.05.2022 19:22 Ответить
а де інші 11 автобусів?!Їх вивезли до лугандону!
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03.05.2022 17:11 Ответить
Своими заглядываниями в глаза путлеру сами до этого довели, а теперь пиарятся на "спасении" тех, кого армия могла бы защитить. Каяться надо в преступном бездействии в течение почти трех лет! И Верещучке нечего верещать.
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03.05.2022 17:12 Ответить
3 автобуса видно, а остальные 11 где? То же мне колонна!.
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03.05.2022 17:18 Ответить
Намучилися бідненькі.
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03.05.2022 17:20 Ответить
капля в море....
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03.05.2022 17:22 Ответить
оце і все, на що спромоглися разом ООН, червоний хрест і верещук.
а як горлали, скільки вже всі написали, сам зе вже хвалився, арахамія не відставав.
ми раді, звичайно, за цих 150 людей, але ж там ще 100 000 плюс Азов.
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03.05.2022 17:34 Ответить
три автобуси із чотирнадцяти???
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03.05.2022 17:40 Ответить
що значить "перші"? шо це за новина??? Чому провальну операцію подано як якусь загадкову шараду???
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03.05.2022 17:39 Ответить
ВСЕ ЗАКОНОМІРНО:
Коли при першій евакуації рашисти захапали 40% евакуйованих і їм на це українська влада НІЧОГО НЕ СКАЗАЛА і НЕ ЗРОБИЛА.
На другий раз вони захапали вже 80% евакуйованих!
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03.05.2022 17:57 Ответить
Шапіто мало б визнати свою нікчемність, передати владу військовим і валити до своєїх родичів(які їх доречі не визнають) ще у перші години нападу.
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03.05.2022 21:05 Ответить
 
 