Колонна эвакуированных из "Азовстали" уже в Запорожье. ВИДЕО
В сопровождении Международного Красного Креста и Организации Объединенных Наций удалось вывезти первых граждан из "Азовстали".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас они пройдут проверку документов, при необходимости медицинскую или психологическую помощь и будут иметь возможность уехать за границу или в другие области Украины.
Топ комментарии
+16 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий03.05.2022 16:55 Ссылка
+15 Вася Шевченко #371210
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+15 NewTroll
показать весь комментарий03.05.2022 16:58 Ссылка
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а як горлали, скільки вже всі написали, сам зе вже хвалився, арахамія не відставав.
ми раді, звичайно, за цих 150 людей, але ж там ще 100 000 плюс Азов.
Коли при першій евакуації рашисти захапали 40% евакуйованих і їм на це українська влада НІЧОГО НЕ СКАЗАЛА і НЕ ЗРОБИЛА.
На другий раз вони захапали вже 80% евакуйованих!