Колонна эвакуированных из "Азовстали" уже в Запорожье. ВИДЕО

В сопровождении Международного Красного Креста и Организации Объединенных Наций удалось вывезти первых граждан из "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас они пройдут проверку документов, при необходимости медицинскую или психологическую помощь и будут иметь возможность уехать за границу или в другие области Украины.

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