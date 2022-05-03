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Речь Байдена о помощи безопасности Украины. ВИДЕО

Президент США Джо Байден рассказывает о помощи Украине в защите против российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Зеленский поблагодарил Байдена за ленд-лиз и $33 млрд помощи: Мы защищаем общие ценности

Байден Джо (2794)


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Топ комментарии
+13
Финляндия перебросила военную технику к границе с Россией. https://t.me/charter97_org/71967 https://t.me/charter97_org/71967

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03.05.2022 22:11
+13
Дуже гарна і обнадійлива промова Джо Байдена про Україну і прекрасну
зброю ,, Джавеліни " , яка йде до нас 👍🏼✊💪🙏🏼
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03.05.2022 22:27
+12
красиво !

виступ на заводі "Санта Джавеліна" -
Україна на вістрі світової боротьби за демократію !

Боже бережи Америку!
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03.05.2022 22:20
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Финляндия перебросила военную технику к границе с Россией. https://t.me/charter97_org/71967 https://t.me/charter97_org/71967

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03.05.2022 22:11 Ответить
Фіни теж готові захищати своє право на вільний вибір. Русні *****.
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03.05.2022 22:29 Ответить
Фіни добрі вояки, та й добрий досвід "штабелювання" кацапів вже мають. Тому так, Ваша правда: русні *****.
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04.05.2022 00:01 Ответить
да там взвода снвйперов хватит. мясо не будут успевать вывозить.
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03.05.2022 22:13 Ответить
🔴⚫ ВНИМАНИЕ, ОФФТОП: Помогите заблокировать Ютуб канал одной рюзьке свиноматки, проживающей в Италии и пропагандирующей ненависть к Украине и украинцам. Прошу зарегестрировать жалобы на каждый ее хрюк-видео. А так же жалоба на сам рашисткий канал. Дякую. https://www.youtube.com/watch?v=a1jnjzsmv_Y
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03.05.2022 22:18 Ответить
есть еще одна рузьке шабулда, что живет где то в латнской америке, тоже пропагандирует ненависть. там видео про Украину - нужно регить жалобы. ее канал - https://www.youtube.com/c/ПсихологВероникаСтепанова1/
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04.05.2022 00:01 Ответить
а это канал степановой дочки. живет в америке. дочку пресовать тоже - https://www.youtube.com/channel/UCsFG31CiVzhdw6SfWVgAA8Q
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04.05.2022 00:05 Ответить
красиво !

виступ на заводі "Санта Джавеліна" -
Україна на вістрі світової боротьби за демократію !

Боже бережи Америку!
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03.05.2022 22:20 Ответить
Виступ Бориса Джонсона у Верховній Раді. "Україна переможе! Майбутні покоління будуть говорити про подвиг українців, які навчили світ тому, що груба сила агресора не встоїть проти сили народу, який вирішив бути вільним". https://www.youtube.com/watch?v=vfsbJll0eY0

Боже, бережи Королеву!
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04.05.2022 02:27 Ответить
Дуже гарна і обнадійлива промова Джо Байдена про Україну і прекрасну
зброю ,, Джавеліни " , яка йде до нас 👍🏼✊💪🙏🏼
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03.05.2022 22:27 Ответить
боротьба демократичної України проти тоталітарної рашки будить в ********* світі

архетип боротьби Добра та Зла

наприклад Зоряні війни - це Вічний Міф Людства
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03.05.2022 22:28 Ответить
Пощастило нам з президентом Байденом.
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03.05.2022 23:03 Ответить
А не пощастила з ким?
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03.05.2022 23:16 Ответить
З сусідами: раськай та білараськай.
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03.05.2022 23:41 Ответить
А Угорщина де, Іренко?
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03.05.2022 23:59 Ответить
Ну, з Угорщини на нас поки ракети не летять, тому цих путінців і не згадала.
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04.05.2022 00:28 Ответить
... і з прем'єр міністром Борисом Джонсоном. https://www.youtube.com/watch?v=vfsbJll0eY0
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04.05.2022 02:30 Ответить
Украине нужно больше беспилотников с мощным вооружением!
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03.05.2022 23:16 Ответить
Да
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03.05.2022 23:35 Ответить
Що дивує найбільше то це недалекість і дешева примітивність більшої частини українського суспільства.
Не дивно що Україна лише друга після Білорусії з колишніх 15 республік яку за 30 років умудрились довести до межі небуття.

Дві новини винесені в топ.
Одна про виступ президента найпотужнішої країни світу , від якої залежить сьогодні доля України.
Друга про якусь заяву улуського "духовнава пастиря" гундяєва.

Перша має 9 781 переглядів та 19 відгуків.
Друга має 17 861переглядів та 153 відгуків.

У читачив більше цікавости до заяв гундяєва аніж до виступу президента Байдена про безпекову допомогу Україні, яка, нагадую, знаходиться у стані війни.
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04.05.2022 08:29 Ответить
Все просто пояснюється та без принижень українського суспільства: ненависть - це більш сильне почуття, ніж любов, а президента Байдена кацапячі тролі тут люто тролили, це й наклало відбиток на відношення до нього.

І досить нам з Канадії нагадувати про війну. Вчора ракети цілий день літали та нагадували і без вас.
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04.05.2022 09:16 Ответить
"Вчора ракети цілий день літали та нагадували і без вас"

Іренка, це не спроба принизити а лиш константування факту, відображеного у коментарях дійсного стану суспільства.
Як обєднання думок у ненависті до якогось мокшанського негідника допоможе у вирішенні не тільки теперішніх але і повоєних проблем України у становлені як дійсно вільної правової держави?
А вони обовязково будуть, оскільки політичне майбутнє вже окреслюється і не тяжко його зпрогнозувати вже сьогодні.
Це вже не перший виступ президента США у якому присутній прямий месидж до українського суспільства.
Лишим осторонь тих українців, які байдужі. Але ті, хто слідкує тут за новинами, реагує на них коментарями і відповідно може вважатися політично більш продвинутими, цих месиджів навіть не зауважують, не говорячи про те щоб якось зрозуміти і вжити їх на власне озброєння.

Натомість для них простіше виплеснути своє розчарування через показову демострацію ненависті до осіб, які немають жодного відношення і не впливають на майбутнє України.
Напевно тут також вина українських ЗМІ, які замість виховання свідомости суспільства, апелюють і орієнтуються на беззмістовну емоційну реакцію читачив на не менш беззмістовні і непотрібні "новини".
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04.05.2022 18:14 Ответить
ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА ПІДТРИМКУ! Пора світу покінчити з рашистами - варварами,вбивцями,шкідниками всесвіту!
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04.05.2022 11:37 Ответить
 
 