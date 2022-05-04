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Новости Видео Война
27 012 52

Рашисты обстреливают Николаев, раздаются мощные взрывы. ВИДЕО

Российские оккупанты совершают массированный обстрел Николаева.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич

Николаев (2159) обстрел (27699)


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Топ комментарии
+28
Тварі рашистські.
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04.05.2022 21:41
+19
Все ПВО было уничтожено в первый день войны по заявлению мокшан, иди кури бамбук кацап и учись арту перехватить с помощью пво
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04.05.2022 21:46
+18
Буде край. Орки активізувалися , бо главорку нема шо доповісти про "успєхі".
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04.05.2022 21:44
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Цьому кінця і краю нема
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04.05.2022 21:41 Ответить
Буде край. Орки активізувалися , бо главорку нема шо доповісти про "успєхі".
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04.05.2022 21:44 Ответить
Який край?
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05.05.2022 07:52 Ответить
Тварі рашистські.
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04.05.2022 21:41 Ответить
Аби він, захід, просто спостерігав то вже лінія фронту могла б бути десь біля Львова !
Не пишіть маячню! Захід допомогає й дуже потужно.
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05.05.2022 03:19 Ответить
Украине нужны сотни самолетов со всего Запада и нужно на них цеплять мощные авиационные бомбы! Нужно отправить орков обратно в АД!
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04.05.2022 21:44 Ответить
Нужней *******💥 их аэродромы, склады и газовую, нефтяную инфроструктуры❗👍
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04.05.2022 21:52 Ответить
Так ніхто з командування не переносить бойові дії на територію росії! Як і хто вже домовився,я не знаю.
Але незабаром стане видно,що війська ЗСУ вистроєні в одну лінію оборони-це така ж жертва як кинуті на смерть бійці Азова в Маріуполі.
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04.05.2022 22:35 Ответить
*****! Де вас ідіотів виводять? Який перенос бойових дій на рашкіну територію? Чим стріляти по аеродромам рашки? Шматками асфальту? Чи шаурмой і телефонами для пенсіонерів? Нам стримати і вимотати кацапню потрібно... А вони вже на росію націлились! Ви..ідіоти ..домовились з кацапами..коли в 2019 році вибрали ублюдка і невігласаю. Ви три роки спостерігали... коли воно руйнувало армію і тікало від співпраці з НАТО і відверто гадило державі! А тепер чому ми не наступаємо ? Питайте себе ..чому ві ідіоти! Там і відповідь на ваші ідіотські питання!
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04.05.2022 23:21 Ответить
Тим більше, судячи з усього (та деяких інсайдів) наші ССО і так точно працюють в білорашці і, скоріше за все, і в рашці...
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05.05.2022 07:39 Ответить
Почему по крыму хаймарсами не бьёте в ответ ?
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04.05.2022 21:45 Ответить
Потому что нет у нас Хаймарсов
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04.05.2022 21:46 Ответить
а якщо і є,то до них різні ракети є,як на 70 км так і на 350 км
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04.05.2022 22:23 Ответить
Himmers є й на 500 км.
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04.05.2022 23:23 Ответить
А ти їх доставив !?
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04.05.2022 21:47 Ответить
Вроде военные наши говорили,что их уже на донбассе использовали
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04.05.2022 21:49 Ответить
Это фейк
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04.05.2022 21:50 Ответить
да это ты, мудак кацапский - полный фейк!
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05.05.2022 04:24 Ответить
Твари или арта или РСЗО,как так, далеко же от города орки, прорвались где то?опять по мирным херачат фашисты ху$@вы, нелюди оркские
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04.05.2022 21:45 Ответить
Из рсзо бьют .Cмерчами скорее всего
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04.05.2022 21:46 Ответить
Все ПВО было уничтожено в первый день войны по заявлению мокшан, иди кури бамбук кацап и учись арту перехватить с помощью пво
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04.05.2022 21:46 Ответить
Ты сам поц кацапский. Пойди убейся урод, если не умеешь цивилизованно общаться.
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04.05.2022 21:52 Ответить
******* тот кто вопросы задает такие ты, может тебе ещё координаты ПВО, скинуть?
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04.05.2022 21:56 Ответить
Попустись - цывилизованый ты наш.
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04.05.2022 22:05 Ответить
пойди сам убейся, дебил
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04.05.2022 22:21 Ответить
Полнолуние, что ли? Недоноски-олигофрены повылазили и гадят...
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04.05.2022 22:36 Ответить
пво против рсзо не существует в природе. нет смысла. одна касета града выпускает 40 ракет. представь себе 10 градов, 20 градов. за минуту тысячи ракет может быть выпущенно. какое накуй пво?!
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04.05.2022 22:45 Ответить
Залізний купол стрмує.... не на 100% звісно але не погано стримує.... тільки недав Україні Залізний купол Ізраїль....
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05.05.2022 03:22 Ответить
Ракеты из рсзо обычное пво не собьёт.Нужно просить у израильтян железный купол
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04.05.2022 21:48 Ответить
"Железный купол" эффективно защищает от хамасовских кустарных самоделок ("ракета" из канализационной трубы). А вот на счет "градов", "смерчей", "ураганов", мин 120-х и САУ, я об эффективности "железного купола" не слышал.
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04.05.2022 22:06 Ответить
Ты внатуре думаешь, что это калибры сыпятся сотнями, ПВО *** твою мать.
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04.05.2022 21:49 Ответить
совковое про\пво оно против одиночных ракет\самолетов, а если пакет на 40 км летит то тут нужны новые прибамбасы (ну или расхерачить до применения)
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04.05.2022 21:52 Ответить
Під...касабські
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04.05.2022 21:45 Ответить
9 мамая намедни, ********* пытается насрать по полной и идти праздновать победу фашизма на рабсее.
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04.05.2022 21:47 Ответить
тварюки довбані
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04.05.2022 21:50 Ответить
Су....Одеса
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04.05.2022 21:50 Ответить
третю добу одні "позитивні" новини -там рф наступає, там рф розбомбила, тут рф захопила, там спалила, там "вже на Азосталі ..." , там ракети вільно летять через всю Україну і довбуть вже й Закарпаття, Україна уся "червона" по чотири години.... **** , шо робиться ?
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04.05.2022 21:54 Ответить
Параша все силы бросила на Украину, вот что происходит. Ты же не думал что мы уже победили, если они с Киева драпанули? Их как минимум по населению в три раза больше, по экономике раз в 10, по количеству вооружения раз в сто, потому что все от союза этим долбо@м отдали. Пока запад чешется и выдает нам по 4 гаубицы в месяц эти эшелонами сюда везут свое дерьмо
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04.05.2022 22:00 Ответить
Вони з НАТО зібралися воювати, а тут якась Україна поперек горла стала, ось і скаженіють, але все буде добре, Захід нам таки допомогає, у нас вони і відгребуть, треба час, а він працює на нас, бо ********* насрав таки кінцево людям у Світі, ніде їх пускати не будуть.
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04.05.2022 22:21 Ответить
"Крымский мост падет 9 мая": В сети появился сайт с обратным отсчетом

http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.

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04.05.2022 21:54 Ответить
Они нас как в тире расстреливают. И ничего не сделать. Только терпеть(
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04.05.2022 22:07 Ответить
Ну почему же терпеть? Терпило у нас один - Зеленский! Ему вель никто не запрещает в ответ на "высокоточные" каждодневные обстрелы Николаева, Харькова, Львова и прочих городов Украины, поражающих стратегические объекты, железнолорожные узлы и прочие "военные" объекты,- дать команду на поражение таких же объектов в Белгороде, Курске, Воронеже, Ростове на Дону? Даже многотерпеливый Запад, и тот не имеет ничего против такого удара, наоборот, приветствует! К слову, пока так называемые "мирные" рашисты на собственной шкуре не испытают того кошмара, которому каждодневно подвергаются мирные украинцы,- такие обстрелы с их стороны будут только усиливаться!
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04.05.2022 22:27 Ответить
Ну так відкрий очі і глянь як горить московія останні дні

Тупий бот
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04.05.2022 23:25 Ответить
пишуть що з Херсона запустили орки поки не звільнемо Херсон буде продовжуватися
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04.05.2022 22:13 Ответить
Пока американская разведка кричала, орала что путин вот вот начнет войну, в Херсоне не удосужились построить хоть что то похожее на оборону, в итоге слили Херсон, благодаря этому окружили Мариуполь, теперь разваливают Николаев. И все из за распи,#@тва и местных ватных правителей саботажников. А Зеля так и не удосужился вовремя поставить главу военной администрации в Херсонской области. Теперь это все расхлёбываем, а возвращать все это будет наааамного тяжелее чем отдавали, ведь мы не можем как орки тупо города под ноль сносить.
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04.05.2022 22:27 Ответить
от телеги скоро крыша сьедит
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04.05.2022 22:25 Ответить
ВЗОРВИТЕ КАБАЕВУ В ШВЕЙЦАРИИ !)
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05.05.2022 00:21 Ответить
Слишком медленно идет мобилизация и слишком медленно идут поставки оружия Украине! Украина должна наступать!
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05.05.2022 00:41 Ответить
Взорвать крымский мост, вот тогда орки зачухаются, когда поймут что подкрепления не будет.
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05.05.2022 01:28 Ответить
 
 