Рашисты обстреливают Николаев, раздаются мощные взрывы. ВИДЕО
Российские оккупанты совершают массированный обстрел Николаева.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+28 Чукча не читатель.
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+19 Aleksey NotBad
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+18 Marko Lukash
показать весь комментарий04.05.2022 21:44 Ссылка
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Але незабаром стане видно,що війська ЗСУ вистроєні в одну лінію оборони-це така ж жертва як кинуті на смерть бійці Азова в Маріуполі.
http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.
Тупий бот