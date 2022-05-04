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Новости Война
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Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич

миколаїв

Власти Николаева информируют о взрывах в городе.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты вечером снова обстреливали Николаев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Николаев (2159) обстрел (27699) Сенкевич Александр (188)


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04.05.2022 21:28 Ответить
Мы все равно раздавим этого вонючего, бункерного клопа и его армию бомжей. Мы свое дело сделаем до конца, как бы тяжело нам не было. Больше эта помойка никому угрожать не будет.
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04.05.2022 21:46 Ответить
 
 