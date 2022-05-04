Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич
Власти Николаева информируют о взрывах в городе.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты вечером снова обстреливали Николаев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий04.05.2022 21:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виктор Дийнега
показать весь комментарий04.05.2022 21:46 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль