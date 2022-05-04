Взрывы раздаются в Николаеве, - мэр Сенкевич

Власти Николаева информируют о взрывах в городе.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В Николаеве раздаются взрывы. Друзья, оставайтесь в укрытиях! Ни в коем случае не стойте у окон и не публикуйте фото или видео. Официальную информацию сообщим вам впоследствии", - говорится в сообщении.

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