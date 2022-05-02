Российские оккупанты вечером снова обстреливали Николаев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Через полчаса спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пожар потушили.
Жертв и пострадавших нет", - отметил глава города.
Также глава ОВА Виталий Ким опубликовал видео обстрела.
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