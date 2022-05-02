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Российские оккупанты вечером снова обстреливали Николаев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Через полчаса спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пожар потушили.

Жертв и пострадавших нет", - отметил глава города.

Также глава ОВА Виталий Ким опубликовал видео обстрела.

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Российские оккупанты вечером снова обстреливали Николаев 01
Российские оккупанты вечером снова обстреливали Николаев 02
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Николаев (2159) обстрел (27626) Сенкевич Александр (188) Ким Виталий (243)


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02.05.2022 21:54 Ответить
покидьки остатні - не буде їм нв пощади ні прощення на віки.

Подивіться:

https://charter97.org/ru/news/2022/5/2/465976/
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02.05.2022 21:59 Ответить
 
 