Российские оккупанты вечером снова обстреливали Николаев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Через полчаса спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пожар потушили.

Жертв и пострадавших нет", - отметил глава города.

Также глава ОВА Виталий Ким опубликовал видео обстрела.

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