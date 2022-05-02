Ночью войска РФ обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами

В ночь на 2 мая российские войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева из РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает в Фейсбуке спикер Военной комендатуры обороны города Николаева Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает, что сегодня ночью российские оккупационные войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева. Во дворах мирных жителей в очередной раз разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и дворы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами.

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