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Ночью войска РФ обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами

бомби,касетні

В ночь на 2 мая российские войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева из РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает в Фейсбуке спикер Военной комендатуры обороны города Николаева Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает, что сегодня ночью российские оккупационные войска в очередной раз произвели обстрел окрестностей города Николаева. Во дворах мирных жителей в очередной раз разрывались кассетные боеприпасы от РСЗО "Ураган". Повреждены частные дома и дворы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг продолжает терроризировать мирных жителей Николаевской области в темное время суток, расстреливая спящие населенные пункты запрещенными кассетными боеприпасами.

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*** кацапам в рот а ни мой РОДНОЙ НИКОЛАЕВ ! Тварей ватных резать будем как свиней во СЛАВУ УКРАИНЫ !!!
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02.05.2022 12:24 Ответить
руйнування дамби на київському водосховищі призвело до часткового затоплення кількох сіл і порятунку києва...
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та позбавить північно-кримський канал води
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02.05.2022 13:34 Ответить
 
 