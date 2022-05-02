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Вночі війська РФ обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами

бомби,касетні

У ніч на 2 травня російські війська вчергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва з РСЗО "Ураган".

Про це повідомляє у Фейсбуці речник Військової комендатури оборони міста Миколаєва Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє, що сьогодні вночі російські окупаційні війська вчергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва. У подвір’ях мирних мешканців вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та подвір'я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами.

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Автор: 

армія рф (17713) Миколаїв (1814) Миколаївська область (2290) обстріл (28973) касетні боєприпаси (125)


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*** кацапам в рот а ни мой РОДНОЙ НИКОЛАЕВ ! Тварей ватных резать будем как свиней во СЛАВУ УКРАИНЫ !!!
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02.05.2022 12:24 Відповісти
руйнування дамби на київському водосховищі призвело до часткового затоплення кількох сіл і порятунку києва...
руйнування дамби каховського водосховища перекриє рух по дамбі, зробить неможливим рух по мосту у херсоні, що зупинить просування ворога на миколаїв та кривий ріг..
та позбавить північно-кримський канал води
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02.05.2022 13:34 Відповісти
 
 