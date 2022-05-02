Вночі війська РФ обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами

У ніч на 2 травня російські війська вчергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва з РСЗО "Ураган".

Про це повідомляє у Фейсбуці речник Військової комендатури оборони міста Миколаєва Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

"Військова комендатура оборони міста Миколаєва повідомляє, що сьогодні вночі російські окупаційні війська вчергове здійснили обстріл околиць міста Миколаєва. У подвір’ях мирних мешканців вкотре розривалися касетні боєприпаси від РСЗО "Ураган". Пошкоджено приватні будинки та подвір'я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог продовжує тероризувати мирних мешканців Миколаївщини у темний час доби, розстрілюючи сплячі населені пункти забороненими касетними боєприпасами.

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