Рашисты обстреляли жилой массив Николаева из "Смерчей", - ОК "Південь". ВИДЕО

Из-за нанесенного российскими военными по Николаеву удара реактивными системами залпового огня "Смерч" повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь" на youtube.

Продолжая подготовку к псевдореферендумам, оккупанты не прекращают обстрелы оставленных ими населенных пунктов, держа местных жителей в психологическом напряжении, продвигая преступную пропаганду, что это действия Вооруженных сил Украины.

"По Николаеву снова нанесен удар реактивными системами залпового огня "Смерч". Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы покрывали детские площадки и двор учебного заведения. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.





Отмечается также, что в Одесской области над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник-разведчик. Враг продолжает обследование местности для обнаружения уязвимых к ракетным ударам мест.

Корабельной группировкой Черноморского флота рашистов продолжается блокада северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

Читайте также: Николаев готовится к нападению или осаде, - мэр Сенкевич

"Нагнетание ситуации в Приднестровье имеет все признаки классической "кремлевской методички". Поэтому Силы обороны юга Украины готовы к противодействию на всех направлениях. Сохраняйте спокойствие и выдержку, соблюдайте меры безопасности, не доверяйте вражеской пропаганде, будьте бдительны и не давайте шанса коллаборантам воплотить диверсионные замыслы. Только вместе победим, потому что наша сила в единстве!" - подчеркивают в ОК "Південь".