14 329 17

Рашисты обстреляли жилой массив Николаева из "Смерчей", - ОК "Південь". ВИДЕО

Из-за нанесенного российскими военными по Николаеву удара реактивными системами залпового огня "Смерч" повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь" на youtube.

Продолжая подготовку к псевдореферендумам, оккупанты не прекращают обстрелы оставленных ими населенных пунктов, держа местных жителей в психологическом напряжении, продвигая преступную пропаганду, что это действия Вооруженных сил Украины.

"По Николаеву снова нанесен удар реактивными системами залпового огня "Смерч". Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы покрывали детские площадки и двор учебного заведения. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.


Отмечается также, что в Одесской области над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник-разведчик. Враг продолжает обследование местности для обнаружения уязвимых к ракетным ударам мест.

Корабельной группировкой Черноморского флота рашистов продолжается блокада северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

Читайте также: Николаев готовится к нападению или осаде, - мэр Сенкевич

"Нагнетание ситуации в Приднестровье имеет все признаки классической "кремлевской методички". Поэтому Силы обороны юга Украины готовы к противодействию на всех направлениях. Сохраняйте спокойствие и выдержку, соблюдайте меры безопасности, не доверяйте вражеской пропаганде, будьте бдительны и не давайте шанса коллаборантам воплотить диверсионные замыслы. Только вместе победим, потому что наша сила в единстве!" - подчеркивают в ОК "Південь".

Автор: 

Николаев (2186) обстрел (29050)
Топ комментарии
+18
Олександр Бригинець
Гарні новини з Бразилії: по-перше, там визнати голодомор геноцидом, а, по-друге, передають нам 300000 снарядів для німецьких ЗСУ. Саме ці снаряди нам відмовилася надавати Швейцарія( Реально, увесь світ з нам
показать весь комментарий
28.04.2022 18:34 Ответить
+8
В Запорізькій області самоліквідувався міст по якому ворог перевозив техніку з Криму. А кто ето сделал?

https://flot2017.com/v-zaporozhskoj-oblasti-samolikvidirovalsya-most-po-kotoromu-vrag-perevozil-tehniku-iz-kryma/
показать весь комментарий
28.04.2022 18:52 Ответить
+7
Кравчук-Кучма тупая, нахрена будапешский меморандум подписал?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*** кацапам в рот ,чтобы голова не качалась а ни Николаев !
показать весь комментарий
28.04.2022 18:33 Ответить
Олександр Бригинець
28.04.2022 18:34 Ответить
Да,у них есть снаряды к немецким ГЕПАРдАМ!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:36 Ответить
ЭТО ГАВКАНЬЕ УЖЕ НАДОЕЛО. ГОВОРИТЕ, КОГДА ПОЛУЧИТЕ
показать весь комментарий
28.04.2022 18:43 Ответить
Чому «гавканьє», не російською ж написано
І навіщо тобі знати, коли ми їх отримаємо?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:52 Ответить
300000 снарядів до зенітки це ніщо. На кілька цілей.
показать весь комментарий
28.04.2022 21:21 Ответить
лоханки чфх оговталися від переляку?
показать весь комментарий
28.04.2022 18:36 Ответить
Ну не знаю, чи оговтались, але до Одеси підходити сцяться!

Раніше на рейді стояли, на горизонті їх було видно, а зараз відійшли подалі.

Думаю, що і цигарки на кораблях заборонили!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:42 Ответить
Все одно стріляють, суки.
Племінниця з Севастополя пише, що цілими ночами чути канонаду з бухт…
Шкода, що нам нічим вставити ім пістона..
показать весь комментарий
28.04.2022 18:56 Ответить
28.04.2022 18:50 Ответить
28.04.2022 18:52 Ответить
Э таке поняття, як "обратка" - вона ще праведнішою й влучнішою буде, аніж чихання просмерділого кремлівського зачуханого пса.
показать весь комментарий
28.04.2022 18:54 Ответить
Миколу розлютували. Вын задасть вать отрыпака у воэнному та чношуму вимірі!
показать весь комментарий
28.04.2022 18:58 Ответить
Верните сцуки Марченко , при нем результат был , твари продолжают сдавать юг , ещё дерьмак стал логистикой переданного вооружения заведовать и склады стали обстреливать как раз таки только заполнят , вместо того что бы раскидывать по войскам сразу же
показать весь комментарий
28.04.2022 19:02 Ответить
Так, тихо-ша, Щоби мухи мені не було чутно!

Марченко знаходиться там, де якнайліпше будуть затребувані його досвід і вміння!

Не треба тут паніку піднімати!

Під час військового стану всім керують військові, а не зелені зрадниуі, отже довіряйте ЗСУ!
показать весь комментарий
28.04.2022 19:56 Ответить
Теперь с новым оружием можем и ответку дать по их базам в Рашке.
показать весь комментарий
28.04.2022 19:15 Ответить
 
 