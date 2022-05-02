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Російські окупанти ввечері знову обстрілювали Миколаїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні увечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич,інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. За пів години рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу загасили.

Жертв та постраждалих немає", - зазначив очільник міста.

Також глава ОВА Віталій Кім опублікував відео обстрілу.

Читайте: Вночі війська РФ обстріляли околиці Миколаєва касетними боєприпасами

Російські окупанти ввечері знову обстрілювали Миколаїв 01
Російські окупанти ввечері знову обстрілювали Миколаїв 02
Російські окупанти ввечері знову обстрілювали Миколаїв 03

Автор: 

Миколаїв (1814) обстріл (28973) Сєнкевич Олександр (229) Кім Віталій (471)


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02.05.2022 21:54 Відповісти
покидьки остатні - не буде їм нв пощади ні прощення на віки.

Подивіться:

https://charter97.org/ru/news/2022/5/2/465976/
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02.05.2022 21:59 Відповісти
 
 