Російські окупанти ввечері знову обстрілювали Миколаїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні увечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва.
Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич,інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. За пів години рятувальники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області пожежу загасили.
Жертв та постраждалих немає", - зазначив очільник міста.
Також глава ОВА Віталій Кім опублікував відео обстрілу.
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