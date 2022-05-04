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Новини Війна
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Вибухи лунають в Миколаєві, - мер Сєнкевич

миколаїв

Влада Миколаєва інформує про вибухи в місті.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Миколаїв (1814) обстріл (29021) Сєнкевич Олександр (229)


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04.05.2022 21:28 Відповісти
Мы все равно раздавим этого вонючего, бункерного клопа и его армию бомжей. Мы свое дело сделаем до конца, как бы тяжело нам не было. Больше эта помойка никому угрожать не будет.
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04.05.2022 21:46 Відповісти
 
 