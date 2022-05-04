Вибухи лунають в Миколаєві, - мер Сєнкевич
Влада Миколаєва інформує про вибухи в місті.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом", - йдеться в повідомленні.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар04.05.2022 21:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виктор Дийнега
показати весь коментар04.05.2022 21:46 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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