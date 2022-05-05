Как Шарий привел войну в Харьков и Мариуполь | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО
В Испании 4 мая задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене, сообщила прессслужба ведомства.
Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, как партия Шария привела войну в Украину, корректировала огонь и помогала россиянам в оккупированных украинских городах.
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