Как Шарий привел войну в Харьков и Мариуполь | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

В Испании 4 мая задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене, сообщила прессслужба ведомства.

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, как партия Шария привела войну в Украину, корректировала огонь и помогала россиянам в оккупированных украинских городах.

Смотрите: "Долбо#б! Ты же гнилой человек!", - активисты нашли в Испании прокремлевского блогера Шария. ВИДЕО