Як Шарій привів війну в Харків і Маріуполь | БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
В Іспанії 4 травня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді, повідомила пресслужба відомства.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Ценезор.НЕТ аналізує, як партія Шарія привела війну в Україну, корегувла вогонь і допомагала росіянам в окупованих українських містах.
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