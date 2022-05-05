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Як Шарій привів війну в Харків і Маріуполь | БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

В Іспанії 4 травня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді, повідомила пресслужба відомства.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Ценезор.НЕТ аналізує, як партія Шарія привела війну в Україну, корегувла вогонь і допомагала росіянам в окупованих українських містах.

Також дивіться: "Довбо#об! Ти ж гнила людина!", - активісти знайшли в Іспанії прокремлівського блогера Шарія. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3243) Харків (5672) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+9
а можно с испанцами поделиться - одно полушарие им, а другое полушарие нам? Причем нам всё равно, какое полушарие нам дадут.
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05.05.2022 18:34
+8
А не дохрена ли этой падали внимания в ленте? Лучше бы он сдох где-нибудь в подворотне и вся недолга.
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05.05.2022 18:38
+7
Шарій і його партія розцвіли при Зеленському, тепер всі ми пожинаєм "плоди діяльності" президента(
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05.05.2022 18:52
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а можно с испанцами поделиться - одно полушарие им, а другое полушарие нам? Причем нам всё равно, какое полушарие нам дадут.
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05.05.2022 18:34 Відповісти
шарій-лошарій
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05.05.2022 18:37 Відповісти
А не дохрена ли этой падали внимания в ленте? Лучше бы он сдох где-нибудь в подворотне и вся недолга.
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05.05.2022 18:38 Відповісти
Ви абсолютно праві. Але ця гидота так нагадила Україні та українцям що руки чешуться.
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05.05.2022 18:46 Відповісти
в підворітті він точно не здохне, бо ще молодий і здоровий, правильно та добре харчується, живе у санаторному кліматі, там ******* медичне обслуговування... Хіба що ми можемо звернутися до поважного гишпанському суду з проханням, що ця персона дуже важлива для нашого культурного надбання, і ми просимо його не судити, а передати його нам, бо ми хочемо його нагородити орденом Свентаго Ослінчика з муаровою лєнтою на шию. Гишпанці-то не дуже розбираються в наших орденах ...
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05.05.2022 18:49 Відповісти
хай краще розкажуть як орки через чонгар пройшли .
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05.05.2022 18:41 Відповісти
Йому дозволили привести війну і він привів - дві великі різниці.
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05.05.2022 18:45 Відповісти
Шарій і його партія розцвіли при Зеленському, тепер всі ми пожинаєм "плоди діяльності" президента(
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05.05.2022 18:52 Відповісти
Кацапи критикують нашого Президента. Тому що ними керує )(уйло.
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05.05.2022 21:14 Відповісти
Этот подонок до сих пор жив?
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05.05.2022 19:35 Відповісти
жалюгідне зе.деня привело війну в Україну.
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05.05.2022 19:52 Відповісти
Що привело? Руки трусяться? Правильно. Не бухай.
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05.05.2022 21:15 Відповісти
Шарій привів війну в Україну??? Серйозно?? Це такий тупий жарт а-ля "расмєші коміка"?? Шарій звичайна підмосковська пропагандонська шльондра, котра, доречі, використовувала перед виборами президента 2019 р. та на парламентських виборах 2019 ту саму риторику, що й зелена лялька та його "слуги". Повномаштабну війну в Україну привели ті, хто три роки поспіль зазирали ху..лу в очко, бо казали, що саме там знаходиться "мир", війну привели ті, хто останні роки нищив наш оборонний комплекс, натомість закатуючи мільярди в асфальт, хто підписав так звану "формулу штайнмаєра", хто розповідав, що "НАТО нам нє нада, бо там нас нє ждут", хто зливав операції нашої розвідки москалям, зокрема "вагнервіців", хто в договорняках з москалями навіть зараз намагається Московію-вбивцю зробити одним з "гарантів" безпеки України на рівні з США та Британією, хто вважає, що можна промити мізки всім за допомогою тєлєка, як в Московії та з підлого бовдура-совка зробтити "найвеличнішого, Боневтік"...
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05.05.2022 20:13 Відповісти
Кацапи наговорюють на нашого Президента. Тому, що вони кацапи.
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05.05.2022 21:17 Відповісти
Ми бачили хто привів війну,бачили як чухались Зелебобікі скільки жертв невинних страшне.От тепер чи побачим хто буде відповідать за всі ці жертви я не маю на увазі рашистів? Шашличкі і таке проче.
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05.05.2022 20:23 Відповісти
Серйозно? Це виходить Шарій який знаходиться хрензнаде привів війну? Чи можливо це зелені клоуни привели війну в Україну, коли розмінували Чонгар, коли декілька років поспіль сра*и на оборону і на оборонні замовлення?
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05.05.2022 20:41 Відповісти
і ще той, хто х#ї пинав майже місяць, готуючись до шашликів, а не до війни
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05.05.2022 21:10 Відповісти
началась в 2004 . Куда смотрело (С,,) в Донецкой и Луганской области??? Там были кружки, мемориалы…… Формирования разные… Думаете почему они сразу все захотели создать ДНР…Я бы всех проверил на Вашем месте работников СБУ которые работали в то время там и сейчас находятся в Киеве … Да у них на почтовых марках ещё в 1991 было напечатано. ЛНР и ДНР !!!!! Они уже тогда: вели подстрекательские подрывные разговоры …Спросите у Медведчука …Ну не может так быть чтоб за 2 месяца они (обрусились)
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06.05.2022 05:57 Відповісти
 
 