Рашисты продолжают штурм "Азовстали". ВИДЕО
Российские оккупанты продолжают штурм "Азовстали". Рашисты применяют авиацию, артиллерию и пехоту.
Видео обнародовал полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.
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+37 Ksenia VB
показать весь комментарий05.05.2022 20:12 Ссылка
+35 Merkator_R
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+30 Валерий Викторович #508978
показать весь комментарий05.05.2022 20:17 Ссылка
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Кинув позитиву, якого немає.
Щоб народ не згадував про азовсталь?
Нехай хлопці вмирають тихо, бо псують імідж найвеличнішого?
русню выбили...русню выбили !!! пока еще не выбили !!! но очень стараются
Не отримаєте жодного клаптика українськоі землі так і передайте
кремлівському плєшен - фюреру 😠
- дуже жорстокі кровопролитні бої
- периметр продавлено у декількох місцях
- орків *****, підтримка арти та авіації
- хлопці стоять до останнього, гризуть за кожен метр
- здаватись ніхто не збирається
- по інсайдам: ***** хоче провести парад полонених у Маріку
А поскольку кацапы коварные и злопамятные мрази, они сделают все чтобы к 9 Мая выбить наших парней из Азовстали, взять в плен и заставить их пройти на параде. Для врага это принципиально, показать 9 мая на камеру пленных с шевронами "Азова". А если у кацапов это не получится и 9 Мая Азов снова выйдет на связь - это будет удар по путинской пропаганде, что Марик захвачен и "смажет всю картинку" для врага. Нельзя дать русским тварям достигнуть этой цели.
Арестович вже ж звільнив Азовсталь, Мариуполь, Херсон і вже звільняє Крим… своїм довгим язиком…