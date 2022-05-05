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Рашисты продолжают штурм "Азовстали". ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают штурм "Азовстали". Рашисты применяют авиацию, артиллерию и пехоту.

Видео обнародовал полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: "Мы вопим о беде! Власть должна приложить все усилия для спасения защитников": Родным бойцов полка "Азов" не разрешили провести акцию на Майдане Независимости

Мариуполь (5724) Азов (800) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+37
Арестовищ набрехав.
Кинув позитиву, якого немає.
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05.05.2022 20:12
+35
Защитники Азовстали-это лучшее,что есть в Украине.Вся власть не стоит ихнего мезинца.
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05.05.2022 20:15
+30
он все время брешит , а 75% нарида хавает, им нравится когда им по ушам пенисом водят.
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05.05.2022 20:17
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Арестовищ набрехав.
Кинув позитиву, якого немає.
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05.05.2022 20:12 Ответить
он все время брешит , а 75% нарида хавает, им нравится когда им по ушам пенисом водят.
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05.05.2022 20:17 Ответить
этот бездельник просто хорошо устроился
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05.05.2022 20:18 Ответить
палковнік люся- самий палковник
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05.05.2022 20:21 Ответить
Так шо там аристосвищ про Бурбу кукарекал?
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05.05.2022 20:24 Ответить
А на що впливають?
Щоб народ не згадував про азовсталь?
Нехай хлопці вмирають тихо, бо псують імідж найвеличнішого?
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05.05.2022 21:12 Ответить
А, так это оно для ввх новости проводит - ему в Украине ни кто не верит, ну разве, что вот ваша 7-ка. Правду они от своих военных получают - люся для них никто и зовут его никак - не нагнетайте.
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05.05.2022 21:23 Ответить
Люся просто нарцисс...
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05.05.2022 20:22 Ответить
врежьте кто-то аристовичу в нос!! шобы не забрехивался...успокоитель хренов!!!!
русню выбили...русню выбили !!! пока еще не выбили !!! но очень стараются
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05.05.2022 20:13 Ответить
Та який сенс взагалі слухати арестовича. Він некомпетентний звіздабол, що разом ще з купою іншого медіамотлоху потрапив до влади. Для домогосподарок згодився як заспокійливе - і то добре, хоч якась користь. А загалом в адекватних людей викликає позиви блювоти.
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05.05.2022 20:14 Ответить
Не показывайте это видео зеледенту. А то возьмет под личный контроль.
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05.05.2022 20:14 Ответить
Защитники Азовстали-это лучшее,что есть в Украине.Вся власть не стоит ихнего мезинца.
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05.05.2022 20:15 Ответить
Московіти , ви кончені дикі тварюки і мразь , здохнете всі 100%
Не отримаєте жодного клаптика українськоі землі так і передайте
кремлівському плєшен - фюреру 😠
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05.05.2022 20:20 Ответить
Да пошел ты
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05.05.2022 20:22 Ответить
Боже, Матінко Божа, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.05.2022 20:17 Ответить
Зато "сваты" на стране-помойке хорошо продаются.
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05.05.2022 20:19 Ответить
до пн. хочуть стерти все щоб заявити про анексію територій
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05.05.2022 20:31 Ответить
Марік 20:30 5.05
- дуже жорстокі кровопролитні бої
- периметр продавлено у декількох місцях
- орків *****, підтримка арти та авіації
- хлопці стоять до останнього, гризуть за кожен метр
- здаватись ніхто не збирається
- по інсайдам: ***** хоче провести парад полонених у Маріку
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05.05.2022 20:45 Ответить
Наши пацаны из ВСУ/АЗОВ и морской пехоты, защищая Мариуполь от врага (русских тварей) и не давая им полностью захватить город, фактически публично "опустили" карлика-педофила путина, дырявого ******* кадырова и всю кремлевскую банду отморозков.
А поскольку кацапы коварные и злопамятные мрази, они сделают все чтобы к 9 Мая выбить наших парней из Азовстали, взять в плен и заставить их пройти на параде. Для врага это принципиально, показать 9 мая на камеру пленных с шевронами "Азова". А если у кацапов это не получится и 9 Мая Азов снова выйдет на связь - это будет удар по путинской пропаганде, что Марик захвачен и "смажет всю картинку" для врага. Нельзя дать русским тварям достигнуть этой цели.
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05.05.2022 21:32 Ответить
У прямому ефірі помирають наші кращі люди.
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05.05.2022 21:39 Ответить
Як так?
Арестович вже ж звільнив Азовсталь, Мариуполь, Херсон і вже звільняє Крим… своїм довгим язиком…
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05.05.2022 23:03 Ответить
 
 