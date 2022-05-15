Украинские воины вышли на линию государственной границы в Харьковской области. ВИДЕО

Украинские воины из 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны вышли на границу государственной границы с Россией в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Украинские военные показали видео, как выходят к границе с Россией в Харьковской области. К границе вышел 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны".