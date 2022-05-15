Украинские воины вышли на линию государственной границы в Харьковской области. ВИДЕО
Украинские воины из 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны вышли на границу государственной границы с Россией в Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.
Он отметил: "Украинские военные показали видео, как выходят к границе с Россией в Харьковской области. К границе вышел 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны".
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+70 Перехватчик
показать весь комментарий15.05.2022 23:43 Ответить Ссылка
+69 Павел Иващенко
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+52 Стас Петров #423214
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Хвилювалися хлопці...
А то вони вже розбіглися.
А теперь градами и артиллерией по пригорадам Белгорода, шоб денацификаторы ох##ели.
Мабуть, дядько хвилювався, тому і ляпнув про квітень...
Дійсно , в квітні не було ще зелені , ви праві 😕
а так, неймовірні ви наші герої!!!
Скоро і Південь буде очищено від орків... а потім і Донбас повернеться... і наша прекрасна перлина - Крим!
Слава ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Те саме стосується і Донбасу, до речі.
Во-первых, они там курорты сделают нормальные, летать не надо. А самое главное - база турецкого военного флота в Севастополе будет Украине существенным подспорьем - Расия-то никуда, увы, не денется!
А на рахунок вати - просто треба прийняти закон про подвійне громадянство. Тобто одне дає право обиратись та бути обраним, займати державні посади. А друге - ні. І перше надавати тільки громадянам, які здали елементарний тест на знання історії України та Української мови. Але спершу відмова від кацапського паспорту.
Плюс у Криму та ОРДЛО потрібно років на 5-7 взагалі вибори заборонити та провести деватизацію (крім місцевих виборів для татар).
Але звільняти їх потрібно - бо це Українська земля.
А кацапы пусть своё понаехавшее из дыныры говно сами черпают.