Зеленский принимает участие во Всемирном экономическом форуме. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие во Всемирном экономическом форуме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

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