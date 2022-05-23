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Зеленский принимает участие во Всемирном экономическом форуме. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие во Всемирном экономическом форуме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Также читайте: Глава Давосского форума Бренде призвал к созданию плана Маршалла для Украины

Автор: 

Всемирный экономический форум (23) Давос (391) Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+11
Краще б він не брав там участь. Такі дурні там велика рідкість !
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23.05.2022 12:40
+11
про оффшоры в Омане не забудь рассказать ...
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23.05.2022 12:45
+9
Бідні перекладачі... Не позаздриш...
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23.05.2022 13:10
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Правила форума Совет форумчан
Краще б він не брав там участь. Такі дурні там велика рідкість !
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23.05.2022 12:40 Ответить
та де, він же зараз Президент воюючої країни, яка захищає цілий Світ від орди, йому зараз все пробачать, про те що вони про..ли оборонку і Південь він там розказувати не буде.
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23.05.2022 12:59 Ответить
Хммм.Про що ж тав найвеличнішому іканамісту возповідати?Про скумбрію по 8 чи долар по 40?
Про велике крадівництво та майбутнє "освоєння" мужнародних коштів на відбудову країни.
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23.05.2022 13:13 Ответить
про оффшоры в Омане не забудь рассказать ...
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23.05.2022 12:45 Ответить
У самого в стране вот вот голодные бунты будут,из за того,что людей кинули без средств проживания и способа заработать...но оно решило и там рожей поторговать
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23.05.2022 12:48 Ответить
а зерно уже вывезли? а то кацапы визжат шо Запад хочет вывезти зерно шоб был голод, а Рашке же надо будет как всегда - спасать и кормить. так ты уже голодаешь что ли? или как?
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24.05.2022 06:48 Ответить
Бенямойские чуваки круто сделают из 40 ярдов Байдена 80 ярдов "маржи".... Игорь Валерьевич зна як це замутить...даже не будучи в Давосе...
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23.05.2022 12:48 Ответить
Бідні перекладачі... Не позаздриш...
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23.05.2022 13:10 Ответить
Ні нада скігліти.(с)
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23.05.2022 13:14 Ответить
бріти лопіти і зірно вівозіти(вище коментатор кричить шо вже майже бунти, я спитав - шо, вже вивезли зерно?)
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24.05.2022 06:50 Ответить
Ділиться досвідом знищення єкономіки?
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23.05.2022 13:10 Ответить
Будемо знову аплодувати спічрайтеру
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23.05.2022 13:13 Ответить
💀 Епічний бабуїнарій!!! 💀
Шваб і є головним замовником цієї війни! Велике перезавантаження Шваба використовує кризу, досягнуту цією війною, для фінансово-економічного переформатування світоустрою. Деіндустріалізації, руйнування логістики і економік, запровадження золотого стандарту і нових валютних центрів, голоду і депопуляції. Оце так шоу для непритомних!
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23.05.2022 13:25 Ответить
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23.05.2022 13:28 Ответить
Молодец Зеленский. С тобой вся Украина.
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23.05.2022 13:33 Ответить


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Реєстрація: 04.03.2022
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24.05.2022 00:35 Ответить
может чудак так "потроллил"?
хотя.... слушаю немного Лещенко на его канале, так в коментах.... там такие почти все - хоспадихронинашегопризидента, мысвамехаспадинпризидент(его, а не Зелины "спичи")
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24.05.2022 06:52 Ответить
Навіть безперервне теліпання головою не допомагає приховати читання з телесуфлера.Спічрайтерам привіт.
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23.05.2022 13:47 Ответить
в Десні тоже Зел позганяв солдат в казарму шоб іх побільше накрило
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23.05.2022 14:51 Ответить
Якщо пандемії не достатньо для Великого Перезавантаження Клауса Шваба, тоді геніальний план врятують вірні вассали вован-маньячіла і вован-хуцпан.
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23.05.2022 21:13 Ответить
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23.05.2022 21:15 Ответить
Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии журнала Time.

А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.

Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.

Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.

В связи с чем вопрос.

Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?

Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.

Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.

Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.

ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.

Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.

Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.

Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.

Всё.

Так вот, собственно, сам вопрос.

На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?

Я без всякого сарказма сейчас.

Мне правда интересно.

Не моє - взято у Аркадій Бабченко
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23.05.2022 22:01 Ответить
 
 