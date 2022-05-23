Зеленский принимает участие во Всемирном экономическом форуме. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие во Всемирном экономическом форуме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
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+11 Владимир Сухов #378743
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Про велике крадівництво та майбутнє "освоєння" мужнародних коштів на відбудову країни.
Шваб і є головним замовником цієї війни! Велике перезавантаження Шваба використовує кризу, досягнуту цією війною, для фінансово-економічного переформатування світоустрою. Деіндустріалізації, руйнування логістики і економік, запровадження золотого стандарту і нових валютних центрів, голоду і депопуляції. Оце так шоу для непритомних!
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Реєстрація: 04.03.2022
хотя.... слушаю немного Лещенко на его канале, так в коментах.... там такие почти все - хоспадихронинашегопризидента, мысвамехаспадинпризидент(его, а не Зелины "спичи")
А можно небольшой опрос читателей у меня на страничке? Я исключительно с позиций логики.
Насколько я понимаю, самый влиятельный человек - это тот человек, который больше всего влияет на ход текущих событий. Без которого ход событий был бы совсем другим.
Вот, как Байден влияет на ход событий, я вижу. Вот он реально ****** как влияет. Как Джонсон влияет на ход событий, я вижу. Я вижу даже как Орбан влияет на ход событий.
В связи с чем вопрос.
Скажите, как по вашему - если бы Владимир Зеленский вдруг перестал существовать, что изменилось бы?
Мой ответ - ВООБЩЕ НИХУЯ.
Ну, то есть, совсем. Вообще ничего. Полностью.
Если сейчас Владимира Александровича украдут марсиане, съедят рептилоиды с Нибиру или похитит НЛО - не изменится вообще ничего. Ни в стране, ни в мире.
ЗСУ будут также держать оборону. Залужный и Марченко будут также держать фронт. Марченко также будет держать фронт под подпиской. Черновол будут также судить за "Стугны". Байден будет так же давать лендлиз. Мир будет также поддерживать деньгами. Эстония будет так же отправлять "Стингеры". Волонтеры будут также искать каски. ТРО и добровольцы будут так же потоком идти в военкоматы. Польша будет также выделять бензин. Медведчук будет так же давать показания на Порошенко.
Ровно такое же положение вещей было бы хоть в первые сутки, хоть в десятые. Втiк бы, не втiк бы - не было бы вообще никакой разницы.
Ну, разве что, в первые дни психологически было бы тяжелее. Гибель или эвакуация президента страны - каким бы он ни был - это все же тяжелый удар по моральному состоянию как армии, так и страны в целом. Это да. Это правда. Но это эффект кратковременный и все же из области психологического. А не вещественного.
Ну и количество видео на ютубе заметно сократилось бы.
Всё.
Так вот, собственно, сам вопрос.
На что, по-вашему, влияет Владимир Зеленский, если он самый влиятельный человек в мире?
Я без всякого сарказма сейчас.
Мне правда интересно.
Не моє - взято у Аркадій Бабченко