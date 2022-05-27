Добровольцы из США уничтожают российский БТР-80 из гранатомета NLAW. ВИДЕО
Американские добровольцы из состава ВСУ уничтожили российский БТР-80 из гранатомета NLAW.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в сети.
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