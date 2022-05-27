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Добровольцы из США уничтожают российский БТР-80 из гранатомета NLAW. ВИДЕО

Американские добровольцы из состава ВСУ уничтожили российский БТР-80 из гранатомета NLAW.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в сети.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Тероборона под Сумами уничтожает из гранатометов NLAW российскую военную технику: "Башня танка подлетает на 15-20 метров вверх". ВИДЕО

США (26611) уничтожение (6904) добровольцы (1165) NLAW (15)


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Топ комментарии
+79
Оце наші справжні брати !
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27.05.2022 10:32
+76
Слава Дяде Сэму!!!!)
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27.05.2022 10:31
+72
Слава нашим американским друзьям !!!
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27.05.2022 10:32
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підгоріло, москалику?
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28.05.2022 13:08 Ответить
з якоhо хера phantom на підботівні?
знав іншого phantoma...
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28.05.2022 13:12 Ответить
love you all! God Bless you! be safe...
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28.05.2022 13:05 Ответить
Хтось там англійською командує
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28.05.2022 13:18 Ответить
такой толпой около возможной ответки при промахе оно как-то небезопасно. хотя тут вроде как учат и кто-то тупит.
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28.05.2022 19:00 Ответить
Чарівно)))
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29.05.2022 09:40 Ответить
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